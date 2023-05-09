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На Красной площади в Москве пройдет парад Победы - РИА Новости, 09.05.2023
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00:32 09.05.2023 (обновлено: 01:12 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/parad-1870537793.html
На Красной площади в Москве пройдет парад Победы
На Красной площади в Москве пройдет парад Победы - РИА Новости, 09.05.2023
На Красной площади в Москве пройдет парад Победы
Военный парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по традиции пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Президент России... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T00:32
2023-05-09T01:12
москва
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
с-400 «триумф»
день победы
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Военный парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по традиции пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Президент России Владимир Путин посетит торжественное мероприятие и выступит с речью.Участие в параде примут зарубежные коллеги. В Москву, в частности, прилетели лидеры Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Армении и Казахстана.Путин по традиции произнесет речь перед началом прохождения по площади пеших парадных расчетов. В Кремле ее содержание не раскрывают. Военный парад на Красной площади 9 мая всегда начинается с внесения на площадь ротой почетного караула под звуки песни "Священная война" государственного флага России и знамени Победы — боевого знамени 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Парадом традиционно командует главком Сухопутных войск, а принимает — министр обороны. По площади промаршируют парадные расчеты. Обычно в них входят подразделения видов и родов Вооруженных сил России, вузов Минобороны, подразделения Росгвардии, ФСБ, МЧС, других структур. Известно, что в параде примут участие подразделения, задействованные в российской военной операции на Украине, как и год назад. В колонне военной техники, которая должна пройти после пешей части, во время репетиций на улицах Москвы ранее заметили только колесную военную технику. Ожидается, что по брусчатке Красной площади проедут бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-У", пусковые установки из состава системы ПВО С-400, бронетранспортеры БТР-82А, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" на восьмиосных тягачах, а также новые БТР "Бумеранг". Тренировки воздушной части парада не проводились над Москвой в преддверии 9 мая, хотя на репетициях во все предыдущие годы самолеты Воздушно-космических сил обязательно пролетали два раза над городом по маршруту предстоящего полета на параде.
https://ria.ru/20230508/kirgiziya-1870468101.html
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москва, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), с-400 «триумф», день победы
Москва, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), С-400 «Триумф», День Победы
На Красной площади в Москве пройдет парад Победы

Парад Победы пройдет на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПарадный расчет общественного патриотического движения "Юнармия" на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Парадный расчет общественного патриотического движения Юнармия на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Парадный расчет общественного патриотического движения "Юнармия" на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Военный парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по традиции пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Президент России Владимир Путин посетит торжественное мероприятие и выступит с речью.
Участие в параде примут зарубежные коллеги. В Москву, в частности, прилетели лидеры Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Армении и Казахстана.
Путин по традиции произнесет речь перед началом прохождения по площади пеших парадных расчетов. В Кремле ее содержание не раскрывают.
Военный парад на Красной площади 9 мая всегда начинается с внесения на площадь ротой почетного караула под звуки песни "Священная война" государственного флага России и знамени Победы — боевого знамени 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Парадом традиционно командует главком Сухопутных войск, а принимает — министр обороны.
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По площади промаршируют парадные расчеты. Обычно в них входят подразделения видов и родов Вооруженных сил России, вузов Минобороны, подразделения Росгвардии, ФСБ, МЧС, других структур. Известно, что в параде примут участие подразделения, задействованные в российской военной операции на Украине, как и год назад.
В колонне военной техники, которая должна пройти после пешей части, во время репетиций на улицах Москвы ранее заметили только колесную военную технику. Ожидается, что по брусчатке Красной площади проедут бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-У", пусковые установки из состава системы ПВО С-400, бронетранспортеры БТР-82А, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" на восьмиосных тягачах, а также новые БТР "Бумеранг".
Тренировки воздушной части парада не проводились над Москвой в преддверии 9 мая, хотя на репетициях во все предыдущие годы самолеты Воздушно-космических сил обязательно пролетали два раза над городом по маршруту предстоящего полета на параде.
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МоскваРоссияВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)С-400 «Триумф»День Победы
 
 
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