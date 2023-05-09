На Красной площади в Москве пройдет парад Победы
Парад Победы пройдет на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПарадный расчет общественного патриотического движения "Юнармия" на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Парадный расчет общественного патриотического движения "Юнармия" на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Военный парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по традиции пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Президент России Владимир Путин посетит торжественное мероприятие и выступит с речью.
Участие в параде примут зарубежные коллеги. В Москву, в частности, прилетели лидеры Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Армении и Казахстана.
Путин по традиции произнесет речь перед началом прохождения по площади пеших парадных расчетов. В Кремле ее содержание не раскрывают.
Военный парад на Красной площади 9 мая всегда начинается с внесения на площадь ротой почетного караула под звуки песни "Священная война" государственного флага России и знамени Победы — боевого знамени 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Парадом традиционно командует главком Сухопутных войск, а принимает — министр обороны.
По площади промаршируют парадные расчеты. Обычно в них входят подразделения видов и родов Вооруженных сил России, вузов Минобороны, подразделения Росгвардии, ФСБ, МЧС, других структур. Известно, что в параде примут участие подразделения, задействованные в российской военной операции на Украине, как и год назад.
В колонне военной техники, которая должна пройти после пешей части, во время репетиций на улицах Москвы ранее заметили только колесную военную технику. Ожидается, что по брусчатке Красной площади проедут бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-У", пусковые установки из состава системы ПВО С-400, бронетранспортеры БТР-82А, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" на восьмиосных тягачах, а также новые БТР "Бумеранг".
Тренировки воздушной части парада не проводились над Москвой в преддверии 9 мая, хотя на репетициях во все предыдущие годы самолеты Воздушно-космических сил обязательно пролетали два раза над городом по маршруту предстоящего полета на параде.