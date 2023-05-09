https://ria.ru/20230509/parad-1870537793.html

На Красной площади в Москве пройдет парад Победы

На Красной площади в Москве пройдет парад Победы - РИА Новости, 09.05.2023

На Красной площади в Москве пройдет парад Победы

Военный парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по традиции пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Президент России... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T00:32

2023-05-09T00:32

2023-05-09T01:12

москва

россия

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

с-400 «триумф»

день победы

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Военный парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по традиции пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Президент России Владимир Путин посетит торжественное мероприятие и выступит с речью.Участие в параде примут зарубежные коллеги. В Москву, в частности, прилетели лидеры Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Армении и Казахстана.Путин по традиции произнесет речь перед началом прохождения по площади пеших парадных расчетов. В Кремле ее содержание не раскрывают. Военный парад на Красной площади 9 мая всегда начинается с внесения на площадь ротой почетного караула под звуки песни "Священная война" государственного флага России и знамени Победы — боевого знамени 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Парадом традиционно командует главком Сухопутных войск, а принимает — министр обороны. По площади промаршируют парадные расчеты. Обычно в них входят подразделения видов и родов Вооруженных сил России, вузов Минобороны, подразделения Росгвардии, ФСБ, МЧС, других структур. Известно, что в параде примут участие подразделения, задействованные в российской военной операции на Украине, как и год назад. В колонне военной техники, которая должна пройти после пешей части, во время репетиций на улицах Москвы ранее заметили только колесную военную технику. Ожидается, что по брусчатке Красной площади проедут бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-У", пусковые установки из состава системы ПВО С-400, бронетранспортеры БТР-82А, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" на восьмиосных тягачах, а также новые БТР "Бумеранг". Тренировки воздушной части парада не проводились над Москвой в преддверии 9 мая, хотя на репетициях во все предыдущие годы самолеты Воздушно-космических сил обязательно пролетали два раза над городом по маршруту предстоящего полета на параде.

https://ria.ru/20230508/kirgiziya-1870468101.html

https://ria.ru/20230504/vtsiom-1869551410.html

москва

россия

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москва, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), с-400 «триумф», день победы