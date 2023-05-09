https://ria.ru/20230509/nato-1870650006.html

Киев ожидает приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, заявила вице-премьер

Киев ожидает приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, заявила вице-премьер - РИА Новости, 09.05.2023

Киев ожидает приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, заявила вице-премьер

Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, заявила во вторник... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T17:51

2023-05-09T17:51

2023-05-09T17:51

украина

в мире

нато

владимир зеленский

ольга стефанишина

вильнюс

денис шмыгаль

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, заявила во вторник вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии для страны-кандидата в Евросоюз и ожидает промежуточного отчета от европейских властей к концу весны. По его словам, Киев будет готов к продолжению переговоров в конце этого года. "Политическое приглашение Украины в НАТО возможно и мы будем его ждать в Вильнюсе. Надеемся, что союзники будут готовы обсудить это на саммите", - сказала Стефанишина в эфире телеканала "Рада". По ее словам, власти Украины уверены, что сейчас нет никаких объективных причин для того, чтобы не приглашать страну в НАТО. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230505/nato-1869850880.html

https://ria.ru/20230430/nato-1868855165.html

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украина, в мире, нато, владимир зеленский, ольга стефанишина, вильнюс, денис шмыгаль