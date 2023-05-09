https://ria.ru/20230509/matvienko-1870628791.html

Матвиенко рассказала о важности исторической памяти для России и Казахстана

Матвиенко рассказала о важности исторической памяти для России и Казахстана - РИА Новости, 09.05.2023

Матвиенко рассказала о важности исторической памяти для России и Казахстана

Историческая память является важным фундаментом для укрепления многоплановых связей и уз дружбы между Россией и Казахстаном, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T14:55

2023-05-09T14:55

2023-05-09T14:55

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совет федерации рф

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Историческая память является важным фундаментом для укрепления многоплановых связей и уз дружбы между Россией и Казахстаном, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Глубоко убеждена, что общая Победа и историческая память являются прочным фундаментом в деле укрепления многоплановых связей и уз дружбы и союзничества России и Казахстана. На фоне серьезных вызовов, с которыми сегодня сталкивается мир, мы благодарим братский казахстанский народ за героизм и самоотверженность, проявленные в борьбе против нацизма", - написала она в поздравительной телеграмме председателю сената парламента республики Казахстан Маулену Ашимбаеву в честь Дня Победы. Матвиенко подчеркнула, что Россия помнит, что более 1,5 миллиона уроженцев Казахстана служили в рядах Красной Армии, "отличились в обороне Москвы и Ленинграда, освобождении от фашистской оккупации Беларуси, Молдовы, Украины, стран Восточной Европы". "В годы Великой Отечественной войны Казахстан занял ведущее место в производстве металлов, угля, продовольственных товаров, необходимых фронту", - отметила спикер СФ.

https://ria.ru/20230509/belorussiya-1870620743.html

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Дарья Буймова

в мире, казахстан, россия, москва, валентина матвиенко, маулен ашимбаев, совет федерации рф