Матвиенко рассказала о важности исторической памяти для России и Казахстана
Матвиенко назвала историческую память фундаментом укрепления дружбы России и Казахстана
© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Историческая память является важным фундаментом для укрепления многоплановых связей и уз дружбы между Россией и Казахстаном, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Глубоко убеждена, что общая Победа и историческая память являются прочным фундаментом в деле укрепления многоплановых связей и уз дружбы и союзничества России и Казахстана. На фоне серьезных вызовов, с которыми сегодня сталкивается мир, мы благодарим братский казахстанский народ за героизм и самоотверженность, проявленные в борьбе против нацизма", - написала она в поздравительной телеграмме председателю сената парламента республики Казахстан Маулену Ашимбаеву в честь Дня Победы.
Матвиенко подчеркнула, что Россия помнит, что более 1,5 миллиона уроженцев Казахстана служили в рядах Красной Армии, "отличились в обороне Москвы и Ленинграда, освобождении от фашистской оккупации Беларуси, Молдовы, Украины, стран Восточной Европы".
"В годы Великой Отечественной войны Казахстан занял ведущее место в производстве металлов, угля, продовольственных товаров, необходимых фронту", - отметила спикер СФ.