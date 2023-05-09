ФСБ раскрыла, жители каких европейских стран стали чаще ездить в Россию
ФСБ зафиксировала рост количества въезжающих из Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии и Польши
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭлектронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Число приехавших в Россию иностранцев из стран ЕС, в первую очередь прибалтийских государств, увеличилось в первом квартале 2023 года почти на 12 процентов, сообщили в РБК со ссылкой на данные статистики погранслужбы ФСБ.
Как стало известно спецслужбам, в этом году европейцы в Россию совершили порядка 114 тысяч поездок, хотя в 2022 году этот показатель составил 101,9 тысячи.
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"Чаще всего въезжали граждане Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии, Польши. Граждане Финляндии въехали 23,6 тысячи раз, Эстонии — 20,7 тысячи раз. Эти показатели выросли в 3,2 и 2 раза соответственно. Граждане Польши увеличили число поездок в Россию год к году на 69 процентов, граждане Литвы — на 42,5 процента, а жители Латвии — на 31,7 процента", — пояснили журналисты, ссылаясь на информацию ФСБ.
В общемировых масштабах, лидерами по увеличению количества поездок в Россию стали жители Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.