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ФСБ раскрыла, жители каких европейских стран стали чаще ездить в Россию - РИА Новости, 09.05.2023
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14:43 09.05.2023
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ФСБ раскрыла, жители каких европейских стран стали чаще ездить в Россию
ФСБ раскрыла, жители каких европейских стран стали чаще ездить в Россию - РИА Новости, 09.05.2023
ФСБ раскрыла, жители каких европейских стран стали чаще ездить в Россию
Число приехавших в Россию иностранцев из стран ЕС, в первую очередь прибалтийских государств, увеличилось в первом квартале 2023 года почти на 12 процентов,... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T14:43
2023-05-09T14:43
россия
латвия
литва
фсб
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Число приехавших в Россию иностранцев из стран ЕС, в первую очередь прибалтийских государств, увеличилось в первом квартале 2023 года почти на 12 процентов, сообщили в РБК со ссылкой на данные статистики погранслужбы ФСБ.Как стало известно спецслужбам, в этом году европейцы в Россию совершили порядка 114 тысяч поездок, хотя в 2022 году этот показатель составил 101,9 тысячи.В общемировых масштабах, лидерами по увеличению количества поездок в Россию стали жители Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.
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россия, латвия, литва, фсб, евросоюз
Россия, Латвия, Литва, ФСБ, Евросоюз
ФСБ раскрыла, жители каких европейских стран стали чаще ездить в Россию

ФСБ зафиксировала рост количества въезжающих из Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии и Польши

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭлектронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Число приехавших в Россию иностранцев из стран ЕС, в первую очередь прибалтийских государств, увеличилось в первом квартале 2023 года почти на 12 процентов, сообщили в РБК со ссылкой на данные статистики погранслужбы ФСБ.
Как стало известно спецслужбам, в этом году европейцы в Россию совершили порядка 114 тысяч поездок, хотя в 2022 году этот показатель составил 101,9 тысячи.
«
"Чаще всего въезжали граждане Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии, Польши. Граждане Финляндии въехали 23,6 тысячи раз, Эстонии — 20,7 тысячи раз. Эти показатели выросли в 3,2 и 2 раза соответственно. Граждане Польши увеличили число поездок в Россию год к году на 69 процентов, граждане Литвы — на 42,5 процента, а жители Латвии — на 31,7 процента", — пояснили журналисты, ссылаясь на информацию ФСБ.
В общемировых масштабах, лидерами по увеличению количества поездок в Россию стали жители Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.
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