https://ria.ru/20230509/inostrantsy-1870626645.html

ФСБ раскрыла, жители каких европейских стран стали чаще ездить в Россию

ФСБ раскрыла, жители каких европейских стран стали чаще ездить в Россию - РИА Новости, 09.05.2023

ФСБ раскрыла, жители каких европейских стран стали чаще ездить в Россию

Число приехавших в Россию иностранцев из стран ЕС, в первую очередь прибалтийских государств, увеличилось в первом квартале 2023 года почти на 12 процентов,... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T14:43

2023-05-09T14:43

2023-05-09T14:43

россия

латвия

литва

фсб

евросоюз

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Число приехавших в Россию иностранцев из стран ЕС, в первую очередь прибалтийских государств, увеличилось в первом квартале 2023 года почти на 12 процентов, сообщили в РБК со ссылкой на данные статистики погранслужбы ФСБ.Как стало известно спецслужбам, в этом году европейцы в Россию совершили порядка 114 тысяч поездок, хотя в 2022 году этот показатель составил 101,9 тысячи.В общемировых масштабах, лидерами по увеличению количества поездок в Россию стали жители Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.

https://ria.ru/20230426/puteshestviya-1867685181.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

россия, латвия, литва, фсб, евросоюз