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Прибывшие в Москву лидеры стран СНГ возложат венки вместе с Путиным
Прибывшие в Москву лидеры стран СНГ возложат венки вместе с Путиным - РИА Новости, 08.05.2023
Прибывшие в Москву лидеры стран СНГ возложат венки вместе с Путиным
Прибывшие в Москву на парад Победы лидеры стран СНГ возложат вместе с президентом России Владимиром Путиным венки к могиле Неизвестного солдата, также у них... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T21:16
2023-05-08T21:16
2023-05-08T21:28
москва
снг
день победы
россия
белоруссия
дмитрий песков
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Прибывшие в Москву на парад Победы лидеры стран СНГ возложат вместе с президентом России Владимиром Путиным венки к могиле Неизвестного солдата, также у них запланирован неформальный завтрак, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.Он отметил, что парад Победы начнется в 10 утра, на нем выступит президент РФ ."Главы государств будут вместе с ним на трибуне. Далее мы исходим из того, что будет совместное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата. И потом еще у глав государств, у гостей запланирован с нашим президентом неформальный завтрак", - сказал Песков.Почти все президенты стран СНГ прибыли в понедельник в Москву на парад Победы.В частности, в Москве находятся президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, премьер Армении. Ожидается, что в понедельник в российскую столицу прибудет президент Таджикистана.
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Москва, СНГ, День Победы, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Прибывшие в Москву лидеры стран СНГ возложат венки вместе с Путиным
Прибывшие в Москву лидеры стран СНГ с Путиным возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата