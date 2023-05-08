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Прибывшие в Москву лидеры стран СНГ возложат венки вместе с Путиным

Прибывшие в Москву лидеры стран СНГ возложат венки вместе с Путиным - РИА Новости, 08.05.2023

Прибывшие в Москву лидеры стран СНГ возложат венки вместе с Путиным

Прибывшие в Москву на парад Победы лидеры стран СНГ возложат вместе с президентом России Владимиром Путиным венки к могиле Неизвестного солдата, также у них... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T21:16

2023-05-08T21:16

2023-05-08T21:28

москва

снг

день победы

россия

белоруссия

дмитрий песков

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Прибывшие в Москву на парад Победы лидеры стран СНГ возложат вместе с президентом России Владимиром Путиным венки к могиле Неизвестного солдата, также у них запланирован неформальный завтрак, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.Он отметил, что парад Победы начнется в 10 утра, на нем выступит президент РФ ."Главы государств будут вместе с ним на трибуне. Далее мы исходим из того, что будет совместное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата. И потом еще у глав государств, у гостей запланирован с нашим президентом неформальный завтрак", - сказал Песков.Почти все президенты стран СНГ прибыли в понедельник в Москву на парад Победы.В частности, в Москве находятся президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, премьер Армении. Ожидается, что в понедельник в российскую столицу прибудет президент Таджикистана.

https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

москва

россия

белоруссия

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москва, снг, день победы, россия, белоруссия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин, общество