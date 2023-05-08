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Дипломат назвал практику запрета на въезд в Молдавию массовой - РИА Новости, 08.05.2023
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03:22 08.05.2023 (обновлено: 10:12 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/pridnestrove-1870404986.html
Дипломат назвал практику запрета на въезд в Молдавию массовой
Дипломат назвал практику запрета на въезд в Молдавию массовой - РИА Новости, 08.05.2023
Дипломат назвал практику запрета на въезд в Молдавию массовой
Власти Молдавии все чаще отказывают общественным и политическим фигурам из России на въезд в страну, практика немотивированных депортаций россиян из страны... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T03:22
2023-05-08T10:12
молдавия
россия
кишинев
рустам минниханов
дорин речан
наталия нарочницкая
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Власти Молдавии все чаще отказывают общественным и политическим фигурам из России на въезд в страну, практика немотивированных депортаций россиян из страны приобрела массовый характер, заявил в интервью РИА Новости глава представительства непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) в России Леонид Манаков. Он отметил, что Молдавия уже многие годы стремится разрушить исторические, экономические и культурные связи с Россией в рамках русофобской политики правящих элит. "Эти действия являются закономерными в контексте политики властей Молдовы, которая имеет четкую антироссийскую направленность с элементами русофобии. Молдова уже многие годы разрушает исторические, экономические, культурные и иные связи с Россией, одновременно устраняя любые элементы российского присутствия в регионе", - добавил представитель ПМР. По словам Манакова, Кишинев пытается запретить русскую культуру. "В соседней стране предприняты меры по нивелированию сферы применения русского языка, запрещены вещание российских СМИ и даже показ советских фильмов о войне", - отметил он. В апреле 2023 года в административном центре Гагаузии в городе Комрат проходил конгресс народной дипломатии "Дружба народов 2023", в мероприятии должен был участвовать глава Татарстана Рустам Минниханов. Он получил приглашение от молдавских парламентариев. Однако власти Молдавии развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и он мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. В декабрь 2021 года власти Молдавии депортировали направлявшихся в Приднестровье, в том числе для наблюдения за президентскими выборами, членов Общественной палаты РФ, включая известного историка и политолога Наталью Нарочницкую и члена совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода. Читайте полный текст интервью Леонида Манакова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230507/moldavia-1870355812.html
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молдавия, россия, кишинев, рустам минниханов, дорин речан, наталия нарочницкая, в мире
Молдавия, Россия, Кишинев, Рустам Минниханов, Дорин Речан, Наталия Нарочницкая, В мире
Дипломат назвал практику запрета на въезд в Молдавию массовой

Представитель Приднестровья в России: Практика запрета на въезд в Молдавию стала массовой

© Flickr / Kamen TabakovВид на одну из улиц Кишинева, Молдавия
Вид на одну из улиц Кишинева, Молдавия - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Flickr / Kamen Tabakov
Вид на одну из улиц Кишинева, Молдавия. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Власти Молдавии все чаще отказывают общественным и политическим фигурам из России на въезд в страну, практика немотивированных депортаций россиян из страны приобрела массовый характер, заявил в интервью РИА Новости глава представительства непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) в России Леонид Манаков.
«
"За прошедшие годы в эту страну не пустили десятки, если не больше, политических и общественных деятелей, членов академического сообщества, журналистов, экспертов … Массовый характер приобретает практика немотивированных депортаций граждан РФ в кишиневском аэропорту", - сказал дипломат.
Он отметил, что Молдавия уже многие годы стремится разрушить исторические, экономические и культурные связи с Россией в рамках русофобской политики правящих элит. "Эти действия являются закономерными в контексте политики властей Молдовы, которая имеет четкую антироссийскую направленность с элементами русофобии. Молдова уже многие годы разрушает исторические, экономические, культурные и иные связи с Россией, одновременно устраняя любые элементы российского присутствия в регионе", - добавил представитель ПМР.
По словам Манакова, Кишинев пытается запретить русскую культуру. "В соседней стране предприняты меры по нивелированию сферы применения русского языка, запрещены вещание российских СМИ и даже показ советских фильмов о войне", - отметил он.
В апреле 2023 года в административном центре Гагаузии в городе Комрат проходил конгресс народной дипломатии "Дружба народов 2023", в мероприятии должен был участвовать глава Татарстана Рустам Минниханов. Он получил приглашение от молдавских парламентариев.
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Однако власти Молдавии развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и он мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева.
В декабрь 2021 года власти Молдавии депортировали направлявшихся в Приднестровье, в том числе для наблюдения за президентскими выборами, членов Общественной палаты РФ, включая известного историка и политолога Наталью Нарочницкую и члена совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода.
Читайте полный текст интервью Леонида Манакова >>
 
МолдавияРоссияКишиневРустам МиннихановДорин РечанНаталия НарочницкаяВ мире
 
 
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