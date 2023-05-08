https://ria.ru/20230508/manakov-1870405607.html

Леонид Манаков: Россия защищает ПМР от "горячих голов" в Кишиневе и Киеве

Леонид Манаков: Россия защищает ПМР от "горячих голов" в Кишиневе и Киеве - РИА Новости, 08.05.2023

Леонид Манаков: Россия защищает ПМР от "горячих голов" в Кишиневе и Киеве

Главным препятствием для "горячих голов" в Кишиневе и Киеве остаются российские миротворцы в Приднестровье, они продолжают охранять безопасность местных... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T10:00

2023-05-08T10:00

2023-05-08T10:01

интервью

молдавия

россия

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Главным препятствием для "горячих голов" в Кишиневе и Киеве остаются российские миротворцы в Приднестровье, они продолжают охранять безопасность местных жителей, пока в Молдавии предпочитают "бряцать оружием", заявил РИА новости глава представительства непризнанной ПМР в России Леонид Манаков. В интервью корреспонденту Кристине Татарниковой он рассказал, почему Тирасполь не приемлет альтернативы формату "5+2" в урегулировании конфликта, как приднестровским сельхозпроизводителям мешают бюрократические препоны Кишинева, и почему в ПМР отменили проведение Парада Победы и шествия "Бессмертный полк" 9 мая.– Леонид Афанасьевич, как власти и население Приднестровья отреагировали на резонансное заявление премьера Молдавии Дорина Речана, что в День Победы в стране будут штрафовать за ношение георгиевской ленты? Планируется ли в Приднестровье проведение акции Бессмертный полк и других мероприятий 9 мая?– Не хотелось бы комментировать внутриполитические процессы в соседнем государстве, которые, безусловно, являются сугубо его суверенным делом. Но, конечно же, у населения Приднестровья, где чтят свою историю, где память о Великой Победе священна, подобные шаги и заявления руководства Молдовы не могут не вызывать исключительно негативную реакцию. Георгиевская лента – один из признанных символов победы и используется в этом качестве отнюдь не только в России, но и в других странах. Делать этот символ объектом политизации – цинично и, даже не побоюсь этого слова, кощунственно.В Приднестровье же традиционно широко празднуют День Победы, в том числе проведением военного парада и акции "Бессмертный полк", которая в нашей республике стала по-настоящему массовой, в ней приняли участие десятки тысяч приднестровцев. К сожалению, жизнь вносит свои коррективы. Ввиду беспрецедентной террористической угрозы руководство республики в этом году, как и в прошлом, приняло решение отменить проведение парада и шествия "Бессмертного полка", чтобы избежать провокаций извне и угрозы нашим гражданам.Тем не менее, запланировано много других мероприятий. Третьего мая стартовала традиционная акция "Георгиевская ленточка", в рамках которой волонтеры раздают ленты всем желающим. "Приднестровский исторический портал" совместно с Министерством просвещения ПМР запустил онлайн-проект "Бессмертный полк", который каждый день пополняется фотографиями участников Великой Отечественной войны и краткими историями их боевого пути. По поручению президента Приднестровья большое внимание уделено приведению в порядок мемориалов, памятников и мест массовых захоронений павших защитников. Непосредственно в День Победы в городах и районах республики пройдет множество тематических концертов, митингов, будут организованы торжественные церемонии возложения цветов, вело- и автопробеги.– Как проходит празднование годовщины Победы на территории России среди представителей диаспоры?– Начиная с 2019 года, когда открылось представительство, мы каждый год организуем шествие "Приднестровье. Бессмертный полк" в рамках марша "Бессмертного полка" в Москве, в котором участвует вся наша команда и сотни представителей приднестровской диаспоры. Также приднестровцы участвуют в шествиях "Бессмертного полка" и в других российских городах.– Как вы думаете, чем обусловлен запрет Молдавии на въезд в страну российских официальных лиц? В апреле этого года в такой ситуации оказался глава Татарстана Рустам Минниханов, направлявшийся на международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов – 2023", при этом ранее он много раз посещал страну.– Следует отметить, что Молдова уже давно использует тактику запрета на въезд на свою территорию российским официальным лицам. За прошедшие годы в эту страну не пустили десятки, если не больше, политических и общественных деятелей, членов академического сообщества, журналистов, экспертов. Можно вспомнить декабрь 2021 года, когда власти Молдавии депортировали направлявшихся в Приднестровье, в том числе для наблюдения за президентскими выборами, членов Общественной палаты РФ, включая известного историка и политолога Наталью Нарочницкую и члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода, а также других российских представителей. Эти действия являются закономерными в контексте политики властей Молдовы, которая имеет четкую антироссийскую направленность с элементами русофобии. Молдова уже многие годы разрушает исторические, экономические, культурные и иные связи с Россией, одновременно устраняя любые элементы российского присутствия в регионе. Этот процесс особенно усилился в последние годы, тем более в свете официально высказанных Кишиневом обвинений в адрес России о ведении "гибридной войны" и попытках дестабилизации внутренней ситуации в Молдавской Республике.В соседней стране предприняты меры по нивелированию сферы применения русского языка, запрещены вещание российских СМИ и даже показ советских фильмов о войне. Четырнадцатого апреля 2022 года молдавский парламент принял поправки в кодекс о правонарушениях о запрете георгиевской ленты и обозначений Z и V как символов российской агрессии на Украине. Уже в этом году власти Молдовы объявили о постепенном присоединении к антироссийским санкциям. Массовый характер приобретает практика немотивированных депортаций граждан РФ в кишиневском аэропорту.– Ранее вы говорили, что в Молдавии участились случаи административного и уголовного преследования приднестровцев и русских. Можете привести конкретные примеры таких инцидентов?– Самый яркий пример – дело Андрея Самония. Этот бывший сотрудник правоохранительных органов Приднестровья был похищен молдавскими силовыми структурами в результате спланированной провокации в январе 2020 года. Против него было сфабриковано уголовное дело, в результате которого он был несправедливо и необоснованно приговорен к 15 годам лишения свободы и штрафу в 20 тысяч евро. Характерно, что после двух лет, в апреле 2022 года Верховный суд Молдовы был вынужден признать, что в материалах дела вообще не было представлено объективных доказательств участия Самония в событиях, повлекших возбуждение уголовного дела и, следовательно, его вины. В конечном счете удалось добиться освобождения нашего гражданина, но более трех лет он, будучи совершенно невиновным, провел в молдавской тюрьме. Это лишь один случай, но в Молдове есть целый массив уголовных дел против должностных лиц, предпринимателей и рядовых граждан ПМР, заведенных по политическим мотивам. Несмотря на договоренности переговорного процесса, Молдова отказывается от решения данной проблемы. Более того в начале 2023 года внесением поправок в свойуголовный кодекс (Молдавия – ред.) расширила инструментарий уголовного преследования жителей Приднестровья: новые статьи про "сепаратизм", "отказ от уведомления молдавских органов власти" и другие могут коснуться каждого гражданина Приднестровья, являясь средством давления, запугивания и принуждения людей покинуть территорию ПМР. В группе риска также находятся любые представители России в Приднестровье. Это представительства российских организаций и бизнес-ассоциаций, оперативная группа российских войск в Приднестровье, миротворцы, журналисты. Всех их могут обвинить в поддержке и финансировании сепаратизма, в "незаконном сборе информации" и организации "незаконных информационных структур".– Ощущается ли давление на молдавскую православную церковь, которая не хочет разрывать связи с Москвой? Сохранились ли в полном объеме ее связи с Русской Православной церковью?– Ответить на этот вопрос, наверное, должны сами представители молдавской митрополии Русской православной церкви. Но, повторюсь, нынешние власти Молдовы при поддержке Запада осуществляют политику вытеснения из своей страны всего, что так или иначе связано с Россией, и в этом ключе также потворствуют экспансии на свою территорию Бессарабской митрополии Румынской православной церкви. Просто факт: за 15 лет число ее прихожан в Молдове выросло в семь раз. Можно вспомнить, что недавно молдавские власти приняли решение передать румынской митрополии здание бывшей духовной семинарии в Кишиневе, где располагается национальная библиотека. Идут попытки оспорить имущественные права молдавской митрополии на другие объекты.– Насколько увеличилось количество иммигрантов из Приднестровья и Молдавии в России и других странах СНГ после того, как Кишинев стал придерживаться антироссийской риторики?– Гуманитарные связи между Приднестровьем и Россией всегда были очень тесными. Многие семьи живут, скажем так, на две страны. В связи с последними событиями, а также с ухудшением транспортной доступности для некоторых, наверное, удобнее держаться вместе, в России или в Приднестровье. Многие уроженцы ПМР и их родственники решили перебраться из Украины. Какой-то конкретной статистикой на этот счет я не владею.Что касается Молдовы, то не могу говорить за соседнюю страну. Но ее власти заявляли, что за последние несколько лет число молдавских граждан в России существенно снизилось. С чем именно это связано: переездом трудовых мигрантов в страны Запада или с отказом живущих в России молдаван от гражданства своей первой страны – судить не берусь.– Как жители Приднестровья восприняли прорумынскую политику Кишинева?– Опять же, вопросы внешней и внутренней политики Молдавии – это сугубо прерогатива ее руководства. Но приднестровцы, которые хорошо помнят, с чего начинался молдо-приднестровский конфликт, конечно, не без тревоги наблюдают за быстрым сближением Молдовы с Румынией и коллективным Западом, которое сопровождается активной милитаризацией и интеграцией Республики Молдова в НАТО, фактическим отказом от нейтралитета, а также от собственной национальной идентичности в пользу румынской. О последнем ярко говорит вступивший в силу 24 марта этого года закон о замене словосочетания "молдавский язык" на "румынский язык" во всех официальных документах, включая Конституцию.– Какая обстановка наблюдается на границе Приднестровья и Украины, присутствует ли угроза нападения? Сохраняется ли риск провокаций на приднестровской территории? Ранее стало известно о предотвращении терактов в Тирасполе.– На данный момент обстановка в Приднестровье и на его границах стабильная и контролируемая. Что касается информации, которую в последние дни муссировали СМИ, то могу процитировать сопредседателя в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олега Белякова, который заявил, что в рамках совместных миротворческих сил нет сведений о провокациях, готовящихся против Приднестровья. Однако ситуация остается тревожной, поскольку, как вы правильно отметили, в начале марта в Приднестровье был предотвращен крупный теракт, который планировался против руководства и мирных жителей Приднестровья. Исполнители, которых курировали сотрудники Службы безопасности Украины, планировали подорвать автомобиль, начиненный взрывчаткой – восемь килограмм гексогена – на одном из оживленных перекрестков столицы. Позже в ходе следственных мероприятий было установлено, что готовился еще один теракт против делегации ОБСЕ во главе с председателем, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи, которая совершила визит в Приднестровье 14 февраля.С учетом беспрецедентного характера данных террористических акций мы направили обращения в адрес постоянных членов Совбеза ООН, участников формата "5+2", а также Посольства Украины в Молдове. Мы выразили полную открытость к взаимодействию с компетентными службами других государств по расследованию этих терактов, в которых могли в том числе пострадать иностранные граждане и дипломаты. Однако приходится констатировать, что зарубежные партнеры не проявили никакого интереса к этим вопиющим преступлениям, что само по себе вызывает много вопросов. Об этом, кстати, подробно говорила и официальный представитель МИД России Мария Захарова.– Рассматривают ли власти республики вопрос увеличения миротворческого контингента в связи с терактами? Возможно ли увеличение их количества, если ситуация с безопасностью в Приднестровье будет ухудшаться?– Миротворцы являются основным фактором безопасности на Днестре и главным препятствием для "горячих голов", которых хватает в Кишиневе и в Киеве. Пока продолжается миротворческая миссия России, Молдова скована в любых военных планах и приготовлениях против Приднестровья. Вместе с тем многочисленные учения, милитаризация Молдовы по лекалам НАТО, безусловно, представляют определенную степень угрозы. И приднестровская сторона обращалась к Москве, подчеркивая необходимость действовать пропорционально.В частности, еще в 1995 году Россия односторонним решением, которое не было согласовано на уровне Объединенной контрольной комиссии, снизила численность собственного контингента до двух мотострелковых батальонов, хотя изначально их было шесть. То есть нынешняя численность составляет не более 450 российских миротворцев, постоянно действующих в зоне безопасности. При этом их штатная численность, установленная документами комиссии, равна 3100 человек. Приднестровье неоднократно ходатайствовало об увеличении численности российских миротворцев, в том числе за счет набора военнослужащих из числа граждан РФ, постоянно проживающих в Приднестровье. Поэтому такая опция есть, и она оправдана с точки зрения ухудшения рисков безопасности, в том числе террористической угрозы, и при этом юридически обоснована документами, принятыми в рамках деятельности ОКК.– В заявлении Приднестровской делегации в Объединенной контрольной комиссии говорится, что Тирасполь предлагает возобновить боевую учебу совместных миротворческих сил в полном объеме. Может ли такое предложение быть реализовано на практике в ближайшем году с учетом продолжающегося отказа Кишинева от участия?– Следует сказать, что молдавская сторона прекратила свое участие в совместных учениях контингентов миротворческих сил после 2013 года. Очевидно, что такой подход был продиктован исключительно политическими мотивами. Приднестровье, в свою очередь, неоднократно подтверждало свою готовность к проведению совместных трехсторонних учений, в том числе выступало с соответствующими инициативами в текущем году, поскольку ситуация резко ухудшилась. В этом месяце, мае, не удалось согласовать даже проведение совместных учебных занятий в местах постоянной дислокации, хотя они предусмотрены планом совместных действий СМС на 2023 год.Конечно, молдавские военные постоянно проводят учения по боевому слаживанию, но только с армиями стран НАТО, а не внутри миротворческих контингентов. Воспринимаем это как намеренную попытку умаления роли и значимости миротворческой миссии. Уверены, что молдавская сторона располагает соответствующими ресурсами и личным составом для совместных учений, но отказывается от участия в них из политических соображений, предпочитая вместо этого "бряцать оружием" и "играть мускулами".– В связи с продолжающимся конфликтом на Украине в ряде СМИ превалирует мнение, что возобновление переговоров по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2" не представляется возможным. Скажите, пожалуйста, какие еще пути урегулирования и форматы диалога с участием России могут быть реализованы?– Сейчас "5+2" не существует альтернативы, а любые ухищрения, чтобы заморозить работу этого международного формата, провоцируют дополнительные риски обострения и кризис политико-дипломатического инструментария в молдо-приднестровском урегулировании.Кроме того, я бы не стал так категорично утверждать, что возобновление полноценных переговоров в формате "5+2" невозможно. Этот привнесенный в публичное пространство тезис носит искусственный характер и связан с перманентными попытками Кишинева саботировать равноправный диалог с Приднестровьем. К слову, молдавские политики сами признают, что блокируют встречи в формате "5+2" уже четыре года из-за того, что не хотят нести никаких обязательств. В нынешних обстоятельствах кризиса на Украине все это наложилось на попытки изолировать Россию и лишить ее влияния на имеющихся международных площадках, в том числе по урегулированию конфликтов. При этом стоит напомнить, что участие всех международных сторон переговорного процесса по молдо-приднестровскому урегулированию сохраняется. Представители России и Украины не только участвуют во встречах переговорщиков сторон и заседаниях профильных экспертов, но и продолжают совместную работу в органах, руководящих миротворческой операцией на Днестре.Поэтому нужно продолжать усилия в рамках существующих переговорных механизмов по восстановлению нормальной и регулярной коммуникации. Альтернативные форматы, продвигаемые некоторыми странами Запада и подразумевающие отсутствие участия России или номинальное присутствие ее неуполномоченных представителей, приднестровская сторона расценивает как непродуктивные, неравноправные, нацеленные на выталкивание России из переговоров и навязывание Приднестровью исторически необоснованных форм урегулирования.– Насколько допустимо сравнивать приднестровский конфликт с ситуацией вокруг Донбасса? По какому сценарию могут развиваться события в Приднестровье, учитывая ожесточающуюся риторику Кишинева в отношении граждан непризнанной республики?– Мы предпочитаем избегать проведения подобных параллелей, поскольку у молдо-приднестровского конфликта свой уникальный генезис, своя более чем тридцатилетняя история, характерные черты и особенности.Сейчас действительно мы наблюдаем опасные тенденции, связанные с деструктивными заявлениями и шагами соседних государств, угрозами в сфере безопасности в контексте попыток организации терактов на нашей территории. В таких условиях нельзя исключать никаких сценариев развития событий.В то же время Приднестровье не заинтересовано в экспорте конфликта и любых иных негативных элементов в молдо-приднестровские отношения и переговорный процесс. Убеждены, что эскалация в этом регионе приведет к плачевным последствиям. Поэтому вместо движения по пути конфронтации нужно инвестировать в мир, в стабильность, от которых выиграют все.– Как приднестровские власти восприняли новую концепцию внешней политики России, учитывая, что в ней не упоминается приднестровский конфликт? Бывший вице-премьер Молдавии по реинтеграции, Александр Фленкя ранее заявил, что, мол, Россия "занята Украиной, поэтому Молдавия и Приднестровье явно не в фокусе ее внимания". Можете ли вы прокомментировать такую позицию?– Господин Фленкя, безусловно, имеет право на свое личное мнение, но я считаю такую позицию тенденциозной. Приднестровская сторона, в свою очередь, очень позитивно оценивает доктринальные изменения, связанные с принятием новой концепции внешней политики РФ, в которой, что для нас очень значимо, сделан особый акцент на российских соотечественниках за рубежом. Напомню, что в Приднестровье постоянно проживает более 220 тысяч граждан России. Важно, что документ предусматривает оказание им всесторонней поддержки в реализации прав, интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности, а также принятие мер воздействия в отношении иностранных государств и должностных лиц, причастных к нарушению их основополагающих прав и свобод.Также приветствуем пункт об оказании союзникам и партнерам России поддержки в продвижении общих интересов, обеспечении их безопасности и устойчивого развития независимо от получения ими международного признания. Рассчитываем, что положения новой редакции концепции будут иметь практическую реализацию.Что касается российско-приднестровского взаимодействия, то оно, как и всегда, носит динамичный характер. Мы приветствуем тот факт, что в России все больше внимания уделяют ситуации в Приднестровье. Регулярно осуществляются политико-дипломатические контакты, сверка часов по актуальным вопросам. Так, недавно на площадке Совета Федерации состоялся большой круглый стол с участием руководства и депутатов Верховного Совета ПМР, а также других приднестровских представителей. Речь шла о проблемах и вызовах, с которыми сейчас сталкивается республика. Были высказаны конкретные предложения и инициативы по оказанию комплексной поддержки населению Приднестровья, которые будут направлены в российские компетентные органы.Также можно выделить недавний визит в Приднестровье делегаций Министерства иностранных дел России во главе с постоянным представителем РФ при ОБСЕ Александром Лукашевичем и послом по особым поручениям МИД России Виталием Тряпицыным, в рамках которого состоялись встречи российских дипломатов с президентом и министром иностранных дел Приднестровья.– Как развиваются торгово-экономические отношения России и Приднестровья? Есть ли проблема с поставками сельскохозяйственной продукции, овощей, фруктов?– Российская Федерация по-прежнему является крупнейшим торговым партнером Приднестровья. На ее долю приходится около 60% в общем товарообороте нашей республики, причем этот показатель продолжает увеличиваться.Приднестровская продукция остается весьма востребованной на российском рынке по причине ее высокого качества и экологичности. Однако приднестровские аграрии действительно сталкиваются с определенными сложностями при поставках сельскохозяйственной плодоовощной продукции в Россию. Так, действовавший с 2016 по 2022 год механизм стимулирования сельскохозяйственного экспорта из Приднестровья в Россию, который в свое время помог его существенному росту, сейчас не работает. Рассчитываем, что российская сторона обратит внимание на данный вопрос.Есть и очевидные проблемы с логистикой. Прежде единственным путем поставок был транзит через территорию Украины, однако в текущих условиях этот канал оказался перекрыт. Экспорт через территорию Европы остается возможным, однако существенно повышает себестоимость.Одновременно с этим Приднестровье сталкивается с препонами со стороны Молдовы: абсурдными бюрократическими требованиями и обременениями, проверками и задержаниями. Очевидно, что для продукции сельхоз сектора, особенно скоропортящейся, любые задержки губительны, и это также негативно сказывается на доверии между торговыми партнерами.В целом сельскохозяйственный экспорт из ПМР в Россию продолжается и, безусловно, остается востребованным и выгодным направлением взаимной торговли. В этом контексте рассчитываем на помощь России с развитием систем ирригации, лабораторной базы, формированием земельного кадастра Приднестровья.Также в последнее время поступают тревожные сигналы о проблемах с допуском ряда приднестровских предприятий электротехнической отрасли и машиностроения к участию в тендерах и закупках, проводимых российскими контрагентами с учетом реализуемой Правительством РФ политики импортозамещения и в силу действия законодательных актов, определяющих приоритет товаров российского происхождения по отношению к импортируемым. Ситуация критически ухудшилась в этом году, что может в самое ближайшее время привести к кризису промышленной отрасли Приднестровья, остановке ряда предприятий, разрушению трудовых коллективов и слому традиционных хозяйственных кооперационных связей, которые потом будет крайне затруднительно восстановить.– Удается ли обеспечить поставки российского газа в Приднестровье? Проработан ли этот механизм?– На данный момент поставки российского газа в Приднестровье продолжаются, за что мы благодарны российской стороне. Это позволяет поддерживать экономику и коммунальную сферу Приднестровья на плаву, в том числе генерировать электроэнергию для внутреннего потребления и экспорта в Молдову. Рассчитываем на то, что в свете достигнутых в апреле 2023 года договоренностей с молдавской стороной ситуация будет оставаться стабильной, по крайней мере в среднесрочной перспективе.– Удается ли обеспечить преподавание русского языка в общеобразовательных учреждениях Приднестровья? Есть ли нехватка педагогических кадров или учебных материалов?– Следует подчеркнуть, что в Приднестровье три официальных языка: русский, молдавский и украинский. Соответственно, приднестровские школьники могут выбирать на каком языке будут проходить обучение, а также имеют возможность изучения второго официального языка по своему выбору.В то же время большинство учащихся выбирает образование именно на русском языке. Система образования ПМР в очень высокой степени гармонизирована с российской, находится в российском образовательном пространстве. Это касается как образовательных стандартов (например, выпускники могут сдавать ЕГЭ РФ), так и применяемых учебников – все они российские. Для обучения на украинском и молдавском языке российские учебники переводятся силами приднестровских специалистов.Что касается второй части вопроса, то ответ скорее будет риторическим – вряд ли найдется государство, в котором отсутствует дефицит педагогических кадров, и здесь Приднестровье сталкивается с обычными вызовами: нехваткой молодых педагогов, старением кадров, использованием новых методов обучения и современных технологий. Для закрепления специалистов государство предоставляет соответствующие меры поддержки.Что касается учебников, то ситуация здесь относительно благополучная. В 2014-2015 году при весомой поддержке России в Приднестровье была реализована государственная программа "Учебник", позволившая обеспечить школы современной учебной литературой по российским стандартам. Однако за прошедшее время книги, очевидно, устарели и физически, и морально. В этом смысле в Приднестровье были бы рады реализации аналогичной программы. То же касается обеспечения наглядными пособиями, а школьных библиотек – художественной литературой. Интерес, конечно, представляет и повышение квалификации учителей на базе российских вузов.

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интервью, молдавия, россия