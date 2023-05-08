https://ria.ru/20230508/parad-1870535908.html

США разрешили иностранным лидерам посещать парад Победы в Москве

США разрешили иностранным лидерам посещать парад Победы в Москве - РИА Новости, 08.05.2023

США разрешили иностранным лидерам посещать парад Победы в Москве

США рассматривают планы присутствия лидеров иностранных государств в параде Победы в Москве 9 мая как их собственный выбор и не готовы давать дополнительных... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T23:40

2023-05-08T23:40

2023-05-08T23:40

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сша

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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США рассматривают планы присутствия лидеров иностранных государств в параде Победы в Москве 9 мая как их собственный выбор и не готовы давать дополнительных оценок, заявил заместитель официального представителя американского госдепартамента Ведант Патель. В то же время, в госдепе не сообщили о планах участия посла США в Москве Линн Трейси в праздничных мероприятиях в Москве или о намерении выступить с каким-либо заявлением, приуроченным к 9 мая, адресовав запрос в дипмиссию в Москве. Как ожидается, парад посетят лидеры Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана.

https://ria.ru/20230508/ssha-1870529303.html

москва

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в мире, москва, день победы, государственный департамент сша, линн трейси, сша, армения