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США разрешили иностранным лидерам посещать парад Победы в Москве
США разрешили иностранным лидерам посещать парад Победы в Москве - РИА Новости, 08.05.2023
США разрешили иностранным лидерам посещать парад Победы в Москве
США рассматривают планы присутствия лидеров иностранных государств в параде Победы в Москве 9 мая как их собственный выбор и не готовы давать дополнительных... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T23:40
2023-05-08T23:40
2023-05-08T23:40
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США рассматривают планы присутствия лидеров иностранных государств в параде Победы в Москве 9 мая как их собственный выбор и не готовы давать дополнительных оценок, заявил заместитель официального представителя американского госдепартамента Ведант Патель. В то же время, в госдепе не сообщили о планах участия посла США в Москве Линн Трейси в праздничных мероприятиях в Москве или о намерении выступить с каким-либо заявлением, приуроченным к 9 мая, адресовав запрос в дипмиссию в Москве. Как ожидается, парад посетят лидеры Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана.
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в мире, москва, день победы, государственный департамент сша, линн трейси, сша, армения
В мире, Москва, День Победы, Государственный департамент США, Линн Трейси, США, Армения
США разрешили иностранным лидерам посещать парад Победы в Москве
Госдеп: иностранные лидеры могут по своему желанию посещать парад Победы в Москве 9 мая