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Межгосударственные отношения России и Киргизии

Межгосударственные отношения России и Киргизии - РИА Новости, 08.05.2023

Межгосударственные отношения России и Киргизии

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Киргизией установлены 20 марта 1992 года. 10 июня 1992 года был подписан Договор о дружбе,... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T00:36

2023-05-08T00:36

2023-05-08T00:36

справки

киргизия

россия

садыр жапаров

владимир путин

михаил мишустин

снг

одкб

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Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Киргизией установлены 20 марта 1992 года. 10 июня 1992 года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Киргизской Республикой, 27 июля 2000 года – российско-киргизская Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве. Договорно-правовую базу составляют более 170 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений.Киргизия – стратегический партнер и союзник России в Центральной Азии. Российско-киргизское сотрудничество носит многоплановый характер, характеризуется близостью подходов к международным и региональным делам, нацеленностью на развитие евразийских интеграционных процессов. Российско-киргизские контакты на высшем уровне носят интенсивный характер.24-25 февраля 2021 года президент Киргизии Садыр Жапаров посетил Россию с рабочим визитом. Это была его первая зарубежная поездка после избрания на пост президента.24 февраля в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с Садыром Жапаровым. 25 февраля Садыр Жапаров в ходе рабочего визита в Москву встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.Состоялись также его встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, представителями российского бизнеса. 17 марта президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии запуска Таласского золоторудного комбината на месторождении "Джеруй" на северо-западе Киргизии.24 мая Владимир Путин принял президента Киргизии Садыра Жапарова в Сочи. Главы государств обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия, в том числе в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Состоялся обмен мнениями по актуальным региональным проблемам, включая укрепление стабильности на киргизско-таджикистанской границе. 16 мая 2022 года лидеры двух стран встретились в Москве на саммите ОДКБ, по его окончании провели двустороннюю встречу. 15 сентября Владимир Путин и Садыр Жапаров провели встречу "на полях" саммита ШОС в Самарканде (Узбекистан).13 октября "на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии состоялась трехсторонняя встреча президентов России, Киргизии и Таджикистана.9 декабря президент России Владимир Путин посетил Бишкек, где принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Кроме того, в ходе визита Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. 26 декабря Садыр Жапаров принял участие в неформальной встрече лидеров стран – участниц СНГ, которая прошла в Санкт-Петербурге.Развивается сотрудничество на уровне правительств двух стран.18 ноября 2021 года состоялась встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина с председателем кабинета министров Киргизии – руководителем администрации президента Киргизии Акылбеком Жапаровым. Встреча прошла "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета в Ереване (Армения). 22 ноября Акылбек Жапаров посетил с рабочим визитом Москву, состоялась встреча с Михаилом Мишустиным. Мишустин и Жапаров регулярно общаются в рамках заседаний Евразийского межправительственного совета. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук и Акылбек Жапаров регулярно встречаются как сопредседатели межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. 29 марта 2023 года заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук посетил Бишкек для участия в заседании российско-киргизской межправкомиссии. В ходе визита состоялась встреча с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.Развивается российско-киргизское взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств.23 октября 2020 года в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Киргизии и России Руслана Казакбаева и Сергея Лаврова. Это был первый зарубежный визит руководителя МИД Киргизии после назначения на эту должность. 25 февраля 2021 года состоялась очередная рабочая встреча Сергея Лаврова с Русланом Казакбаевым. В 2021 году главы МИД двух стран встречались также "на полях" заседаний СМИД СНГ в Москве 1 апреля и СМИД ОДКБ в Душанбе 19 мая.5 марта 2022 года глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев посетил Москву с официальным визитом. 13 мая 2022 года "на полях" СМИД СНГ в Душанбе (Таджикистан) Лавров встретился с новым министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.Поддерживаются межпарламентские связи.14 апреля 2023 года председатель Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Нурланбек Шакиев принял участие в заседании Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, которое прошло в Санкт-Петербурге.25-26 апреля Нурланбек Шакиев посетил Москву с официальным визитом. В ходе визита состоялись встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.Россия – один из ведущих торгово-экономических партнеров Киргизии с долей во внешней торговле республики около 30%. По данным ФТС РФ, по итогам 2021 года оборот взаимной торговли двух стран составил 2,487 миллиарда долларов (в 2020 году – 1,695 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 2,153 миллиарда долларов и импорт – 333,3 миллиона долларов. По итогам 2022 года объем взаимного товарооборота вырос на 40,8% и достиг 3,234 миллиарда долларов, что стало историческим рекордом. Объем киргизского экспорта в 2022 году в Россию увеличился в 2,45 раза и составил 963,6 миллиона долларов. Более 40% киргизского экспорта в 2022 году пришлось на Россию.В структуре экспорта России в Киргизию в 2021 году (как и в 2020 году) основная доля приходилась на минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них, продукцию химической промышленности и др.Импорт был представлен металлами и изделиями из них, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, текстилем и обувью, другими товарами.Рост торговли России и Киргизии сопровождается усилением роли национальных валют, в них осуществляется 70% сделок. Также в 2022 году сом начали торговать на Московской бирже. Действует Межправительственная Российско-Киргизская комиссия (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству (создана 10 октября 1997 года). 29 марта 2023 года в Бишкеке прошло 24-е заседание МПК.Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества является газовая отрасль. Во исполнение двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории Киргизии от 26 июля 2013 года ПАО "Газпром" ведет работу по бесперебойному обеспечению потребностей республики в газе. Реализуется "Генеральная схема газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года", которой охвачены все семь областей республики. В рамках "Генсхемы" инвестировано 16 миллиардов рублей, газифицировано 46 населенных пунктов, в том числе 13 городов и поселков городского типа. К 2030 году уровень газификации страны вырастет до 60%.Россия – один из ведущих инвесторов в Киргизию, объем российских инвестиций оценивается в 147,6 миллиона долларов.Инвестиции поступают в различные сферы: обрабатывающее производство, торговлю, геологоразведку, добычу полезных ископаемых.Российские компании рассматривают возможность участия и реализации проектов в развитии транспортной инфраструктуры Киргизии. В целях развития сотрудничества в сферах высоких технологий Россия готова предложить партнерам разработки в сфере цифровой трансформации, в области цифровизации городской среды, государственного управления, цифрового образования.Эффективным инструментом двустороннего экономического сотрудничества является Российско-киргизский фонд развития, предоставляющий льготные кредиты на цели устойчивого социально-экономического развития республики. На его инвестиционные ресурсы реализуется более трех тысяч проектов на общую сумму свыше 490 миллионов долларов. Преобладающая доля приходится на проекты малого и среднего бизнеса.В январе 2022 года "Росатом" сообщил, что Россия и Киргизия договорились построить атомную станцию малой мощности. Предусматривались строительство АЭС на базе реакторной установки РИТМ-200Н, а также содействие республике в развитии ядерной инфраструктуры. В ноябре на полях международного форума "АТОМЭКСПО-2022" в Сочи Министерство энергетики Киргизии и "Росатом" подписали документ о сотрудничестве. Согласно ему, будет подготовлено технико-экономическое обоснование строительства атомной станции малой мощности на территории Киргизии. Россия также оказывает финансовую помощь Киргизии. В 2018 году Россия полностью списала долг Киргизии в размере 240 миллионов долларов.В 2021 году безвозмездная финансовая помощь на поддержку бюджета Киргизии составила 21,5 миллионов долларов. В 2022 году Россия выделила Киргизии 10 миллионов долларов, которые будут направлены на финансирование различных государственных программ, прежде всего социальных.Осуществляется региональное сотрудничество. 9 июня 2022 года в Екатеринбурге состоялась девятая межрегиональная российско-киргизская конференция, в которой приняли участие представители органов власти, бизнеса, эксперты из 18 субъектов России и всех областей Киргизии. По итогам конференции был подписан ряд документов о сотрудничестве: в сфере рыбного хозяйства, по линии подготовки кадров, развития почтовых и логистических сервисов. По оценкам Евразийской экономической комиссией, в России работает около миллиона трудовых мигрантов из Киргизии. Сумма их денежных переводов на родину в 2022 году составила 2,780 миллиарда долларов (+98,3 миллиона к 2021 году).Важной составной частью российско-киргизских отношений являются военное и военно-техническое сотрудничество.19 июня 2018 года вступил в силу подписанный 20 июня 2017 года в Москве договор между Россией и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества. На территории Киргизии находится объединенная российская военная база. В ее составе четыре объекта: аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу. Развивается сотрудничество в области здравоохранения. Россия оказала содействие Киргизии в борьбе с коронавирусной инфекцией. В июне-июле 2020 года в Киргизию были направлены несколько бригад военных и гражданских специалистов (около 70 человек), работавших в местных медучреждениях. В качестве гуманитарной помощи были доставлены медицинское оборудование, в т. ч. аппараты искусственной вентиляции легких, лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. С 23 апреля 2021 года в Киргизии началась вакцинация населения российским препаратом "Спутник V". В мае 2021 года Киргизия зарегистрировала российскую однокомпонентную вакцину против коронавируса "Спутник Лайт". В 2022 году Россия поставила в Киргизию автомобиль-"вакцинатор", предназначенный для тестирования и вакцинации. В нем будут проводиться экспресс-тесты на вирус гепатита B. Кроме того Россия поставила в страну девять мобильных клиник, в том числе на базе КамАЗа, которые работают в регионах. Помимо мобильных клиник, в 2022 году РФ передала Киргизии 350 тысяч доз вакцин от гепатита В, 225 тысяч экспресс-тестов на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, 350 тысяч экземпляров различных наименований информационных материалов. Российской стороной оказывается продовольственная помощь Киргизии. За последнее десятилетие Россия выделила республике 100 миллионов долларов по линии Всемирной продовольственной программы ООН.Укрепляются связи в образовательной сфере. В России обучается свыше восьми тысяч киргизских студентов, в том числе пять тысяч – за счет федерального бюджета. На 2022/2023 учебный год на бесплатное обучение в вузах России за счет российского бюджета для киргизстанцев было выделено 500 квотных мест. На 2023/2024 учебный год для киргизских абитуриентов выделили 700 квот. С 2019 года в Киргизии реализуется международный проект министерства просвещения РФ "Российский учитель за рубежом", оператором которого выступает международный центр образования "Интердом". Более 70 учителей из России преподают различные предметы в 38 школах Бишкека и Оша. В 2023 году Россия направит в школы Киргизии 150 учителей. Важную роль в области образования играет Киргизско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина, открытый в Бишкеке. 8 июня 2022 года в Екатеринбурге состоялся второй форум ректоров университетов России и Киргизии с участием более 100 руководителей ведущих вузов двух стран, а также представителей профильных министерств. По итогам форума было подписано 43 документа о сотрудничестве в сфере образования, в том числе меморандум о создании Ассоциации университетов России и Киргизии. Осуществляется взаимодействие в культурной сфере. В феврале 2020 года был дан старт Году России в Киргизии и Году Киргизии в России. В рамках перекрестного года России и Киргизии было проведено 221 совместное мероприятие, но из-за пандемии большинство перенесли на более поздний срок. 13 декабря 2022 года в большом зале Киргизской национальной филармонии имени Т. Сатылганова состоялась церемония закрытия перекрестного года Кыргызстана и России. С 4 по 9 ноября 2022 года Комитет по внешним связям Санкт‑Петербурга при поддержке МИД России, представительства Россотрудничества в Киргизии, мэрии Бишкека и мэрии города Ош провел серию культурно-просветительских мероприятий под названием "Петербургские встречи в Кыргызстане". Мероприятия прошли в городах-побратимах Санкт‑Петербурга Бишкеке и Ош. С июня 2011 года в Бишкеке работает Российский центр науки и культуры (РЦНК).В декабре 2016 года филиал РЦНК открылся в городе Ош. В 2022 году Киргизия стала одним из самых популярных направление у россиян, путешествующих за рубеж. Республику посетило более 600 тысяч россиян. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, киргизия, россия, садыр жапаров, владимир путин, михаил мишустин, снг, одкб, совет федерации рф