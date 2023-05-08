https://ria.ru/20230508/dokumenty-1870423100.html

ФСБ опубликовала документы об убийствах гитлеровцами жителей Артемовска

ФСБ опубликовала документы об убийствах гитлеровцами жителей Артемовска - РИА Новости, 08.05.2023

ФСБ опубликовала документы об убийствах гитлеровцами жителей Артемовска

ФСБ России опубликовала архивные документы, свидетельствующие о массовых казнях гитлеровцами мирного населения, Сталинской (ныне Донецкой) области, в том числе... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T09:33

2023-05-08T09:33

2023-05-08T09:59

артемовск

донецкая область

ссср

фсб

великая отечественная война (1941-1945)

общество

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. ФСБ России опубликовала архивные документы, свидетельствующие о массовых казнях гитлеровцами мирного населения, Сталинской (ныне Донецкой) области, в том числе города Артемовска, в годы Великой Отечественной войны, и подробности которых были обнародованы на Сталинском процессе над палачами в 1947 году. Девятнадцатого апреля 1943 года, в день создания органов военной контрразведки "Смерш", вышел указ Президиума Верховного Совета СССР "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников". В соответствии с указом в 1943-1949 годах в Советском Союзе состоялись открытые судебные процессы: Краснодарский, Краснодонский, Харьковский, Смоленский, Брянский, Ленинградский, Николаевский, Минский, Киевский, Великолукский, Рижский, Сталинский (Донецкий), Бобруйский, Севастопольский, Черниговский, Полтавский, Витебский, Кишинёвский, Новгородский, Гомельский, Хабаровский. Процесс над извергами Сталинская область (с 1961 года - Донецкая область) находилась под немецко-фашистской оккупацией с октября 1941 года по сентябрь 1943 года. За это время нацисты уничтожили там не менее 174 тысяч мирных граждан и 149 тысяч военнопленных, угнали на каторжный труд в Германию более 252 тысяч советских граждан. В октябре 1947 года в городе Сталино в здании нынешнего театра оперы и балета состоялся открытый судебный процесс над нацистскими преступниками генералом, командиром 46-й пехотной дивизии Куртом Репке, комендантом ортскомендатуры Константиновки Георгом Вильгельмом, офицером абвера (германской военной разведки) Генрихом Лукасом, обер-лейтенантом Густавом Цандером, ортскомендантом Славянска Рейнгольдом Яговым, командиром взвода Вольфгангом Леснером, начальником жандармерии Артёмовска и Артёмовского района Отто Цехендорфом, командиром взвода зондеркоманды батальона особого назначения 18-й дивизии Вильгельмом Роттером, жандармом Германом Рехом, командиром 23-го батальона вспомогательной полиции СД Виллибальдом Регитчингом, полковником Лео Крачем и полковником Вальтером Гааргаусом, которые принимали непосредственное участие в разрушении и сожжении населенных пунктов, а также массовом истреблении мирных граждан. Десять обвиняемых приговорены к высшей мере наказания – к 25 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях, двое – к 20 и 15 годам соответственном (к тому времени смертная казнь в СССР была отменена). В материалах рассекреченного в рамках научно-просветительского проекта "Без срока давности" уголовного дела органами госбезопасности зафиксированы злодеяния, касающиеся истребления мирного населения Сталинской (Донецкой) области, содержания советских граждан в концлагерях, угона населения в Германию нацистами и их пособниками в городах Артемовск, Краматорск, Славянск, Горловка и Сталино. Бывший повар 466 пехотного полка 257 пехотной дивизии Франке в ходе допросов сообщал, что в период нахождения его подразделения в городе Слаянске специальная группа по борьбе с партизанами под командованием лейтенанта Ягова занималась допросами всех подозрительных советских граждан, задержанных в городе и его окрестностях. "Помощники Ягова Шнайдер и Геринг, когда приходили ко мне на кухню, хвастались, что они лично и Ягов допрашивали, избивали, а потом расстреляли около 140 человек, трупы которых свалили в ямы около соляного завода и завалили снегом и шлаком. Солдаты нашего полка называли Геринга "палачом Славянска"", – рассказывал Франке. Житель поселка Калиновка Илья Завдовеев свидетельствовал, как ежедневно к шахте "4-4 бис" в пригороде Сталино подъезжали грузовые автомашины, крытые брезентом, которые привозили советских граждан. Сопровождающие их немцы по очереди выводили жертв, расстреливали и после сбрасывали трупы в ствол шахты. Иногда, со слов свидетеля зверств, подъезжали "душегубки", из которых уже умерщвлённых людей выгружали и скидывали в шахту. "В мае 1942 года подошла легковая машина, из которой немецкий офицер вывел девочку лет 13. Ребёнок начал кричать и просить немца "дядечка, родненький, не стреляйте меня", ухватившись за него обоими руками. Офицер потянул жертву в здание шахты, после чего раздался выстрел и звук оборвался", - вспоминал Завдовеев. "Вскоре немец снова подошёл к машине, взял за руку мальчика 5-6 лет. Мальчик тихо и покорно пошёл с ним. Через несколько секунд я снова услышал выстрел. В третий раз немец вынул из машины малолетнего ребенка, унёс в здание, где раздался выстрел", – говорил свидетель. Сторож ремонтной базы, располагавшейся на территории бывшего управления шахты, Дмитрий Ушаков сообщал сотрудникам органов госбезопасности, что летом 1943 года был свидетелем расстрела немецкими офицерами молодой женщины и грудного ребёнка, а также применения нацистами для уничтожения мирного населения машин-"душегубок". В 1944 году бригада горных спасателей подняла 112 трупов с верхней части шахты, подъём остальных был признан нецелесообразным по причине затопления ствола водой. Судебно-медицинская экспертиза установила, что из 112 извлечённых останков тел 23 – женские, 7 – детские. Установлено, что в этом месте было погребено свыше 75 тысяч советских граждан. Массовые убийства в Артемовске В историко-хронологической справке по оккупации нацистами города Артёмовска отмечается, что в первые недели после захвата города бургомистр Главни издал приказ о его переименовании в Бахмут. Для "неблагонадёжных граждан" немцы создали в городе пять лагерей, в которых содержалось единовременно до трех тысяч человек. После допросов в тайной полиции многие расстреливались, а оставшиеся использовались на принудительных работах, невзирая на состояние здоровья и возраст. Под угрозой голодной смерти и расстрелов немецкие захватчики принуждали молодых женщин от 16 до 25 лет "работать" в четырех созданных в городе оккупационной властью домах терпимости. Заболевшие венерическими заболеваниями девушки бесследно исчезали, а их заменяли новыми. Девятого января 1942 года нацисты собрали под предлогом эвакуации еврейского населения три тысяч мирных граждан, которых впоследствии удушили угарными газами, а детей отравили ядом. По приказу коменданта города у горожан изымались зимние вещи и остатки продовольствия "на нужды немецкой армии", а выход за пределы города без особого разрешения запрещался. Наказанием за нарушение приказа был расстрел. Свидетель Андрей Манукалов сообщал, что был очевидцем казни в овраге между алебастровыми заводами беременной женщины с тремя малолетними детьми, которых расстреляли и сбросили в яму за то, что её поймали за пределами города по пути на свой огород за продуктами. Перед наступлением Красной армии нацисты и их пособники из "Украинской жандармерии" взорвали и сожгли уцелевшие здания, а мирному населению было приказано отходить на Запад под страхом расстрела. Оставшихся жителей расстреливали на месте. Вместе со зданием 1-й городской больницы были сожжены оставшиеся там больные.

https://ria.ru/20230505/dokumenty-1869798882.html

https://ria.ru/20220620/karateli-1796636131.html

https://ria.ru/20230322/khatyn-1859655654.html

https://ria.ru/20230413/fsb-1864933664.html

https://ria.ru/20230411/fsb-1864376281.html

артемовск

донецкая область

ссср

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

артемовск, донецкая область, ссср, фсб, великая отечественная война (1941-1945), общество