https://ria.ru/20230507/zelenskiy-1870331004.html

"Больной!" В Сети накинулись на Зеленского из-за угроз в адрес России

"Больной!" В Сети накинулись на Зеленского из-за угроз в адрес России - РИА Новости, 07.05.2023

"Больной!" В Сети накинулись на Зеленского из-за угроз в адрес России

Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за пост, в котором он сообщил о возвращении нескольких десятков военнопленных и... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T15:49

2023-05-07T15:49

2023-05-07T16:04

в мире

россия

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владимир зеленский

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blackrock

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за пост, в котором он сообщил о возвращении нескольких десятков военнопленных и пригрозил России "вернуться за остальными"."И Оскар получает..." — с иронией отозвался один из комментаторов."Мы устали от вашего конфликта! Как насчет мирных переговоров с Путиным?" — спросил другой."Больной!" — воскликнул третий."Вы лжец", — добавил еще один пользователь."Хватит нести чушь и выпрашивать деньги. Если вы обратились к BlackRock, вы истощены. Вы проиграли. Время договориться о мире", — заключили участники дискуссии.Накануне произошел очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. На родину удалось вернуть трех российских летчиков.

https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870152796.html

https://ria.ru/20230507/ukraina-1870300211.html

россия

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, twitter, blackrock