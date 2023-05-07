https://ria.ru/20230507/zelenskiy-1870331004.html
"Больной!" В Сети накинулись на Зеленского из-за угроз в адрес России
"Больной!" В Сети накинулись на Зеленского из-за угроз в адрес России - РИА Новости, 07.05.2023
"Больной!" В Сети накинулись на Зеленского из-за угроз в адрес России
Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за пост, в котором он сообщил о возвращении нескольких десятков военнопленных и... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T15:49
2023-05-07T15:49
2023-05-07T16:04
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за пост, в котором он сообщил о возвращении нескольких десятков военнопленных и пригрозил России "вернуться за остальными"."И Оскар получает..." — с иронией отозвался один из комментаторов."Мы устали от вашего конфликта! Как насчет мирных переговоров с Путиным?" — спросил другой."Больной!" — воскликнул третий."Вы лжец", — добавил еще один пользователь."Хватит нести чушь и выпрашивать деньги. Если вы обратились к BlackRock, вы истощены. Вы проиграли. Время договориться о мире", — заключили участники дискуссии.Накануне произошел очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. На родину удалось вернуть трех российских летчиков.
https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870152796.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, twitter, blackrock
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Twitter, BlackRock
"Больной!" В Сети накинулись на Зеленского из-за угроз в адрес России
Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за слова об обмене пленными с Россией
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости.
Пользователи Twitter
раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за пост, в котором он сообщил о возвращении нескольких десятков военнопленных и пригрозил России "вернуться за остальными".
"И Оскар получает..." — с иронией отозвался один из комментаторов.
"Мы устали от вашего конфликта! Как насчет мирных переговоров с Путиным?" — спросил другой.
"Больной!" — воскликнул третий.
В Сети ужаснулись встрече Зеленского с "новым покровителем Украины"
"Вы лжец", — добавил еще один пользователь.
"Хватит нести чушь и выпрашивать деньги. Если вы обратились к BlackRock, вы истощены. Вы проиграли. Время договориться о мире", — заключили участники дискуссии.
Накануне произошел очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. На родину удалось вернуть трех российских летчиков.
Зеленскому предсказали неожиданное будущее Украины