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"Украины не будет". В Сети возмутились обещанием фон дер Ляйен Киеву - РИА Новости, 07.05.2023
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05:11 07.05.2023 (обновлено: 12:55 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/podderzhka-1870261558.html
"Украины не будет". В Сети возмутились обещанием фон дер Ляйен Киеву
"Украины не будет". В Сети возмутились обещанием фон дер Ляйен Киеву - РИА Новости, 07.05.2023
"Украины не будет". В Сети возмутились обещанием фон дер Ляйен Киеву
Пользователи Twitter негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о восстановлении Украины. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T05:11
2023-05-07T12:55
в мире
украина
лондон
киев
урсула фон дер ляйен
денис шмыгаль
twitter
евросоюз
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о восстановлении Украины.Пользователи раскритиковали политика за это заявление."Бла-бла-бла. Мир на стороне России. Точка!" — высказался Abunwasi."Больше отмывания денег через восстановление Украины", — возмутился HouseHeadFoLife."Полная бессмыслица", — написал Christopher Mc Gurrin."Украины больше не будет, вам нечего будет отстраивать", — прокомментировал Robert Ireland."Продуктивная для кого? Это все бизнес. Богатые люди становятся богаче за счет денег налогоплательщиков, вот и все", — возмутился @kontako."Пустая трата денег", — отметил Gary."Продуктивная для вашего кармана, вы хотели сказать?" — пошутила Chantal de Chaffoy."Когда вы собираетесь помочь Европе?" — спросил Common Sense.В Лондоне 21-22 июня запланирована конференции URC 2023, посвященная вопросам восстановления украинских городов и инфраструктуры.
https://ria.ru/20230409/lyayen-1864032608.html
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в мире, украина, лондон, киев, урсула фон дер ляйен, денис шмыгаль, twitter, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Лондон, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Денис Шмыгаль, Twitter, Евросоюз, Еврокомиссия
"Украины не будет". В Сети возмутились обещанием фон дер Ляйен Киеву

В Twitter идею фон дер Ляйен о восстановлении Украины назвали пустой тратой денег

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о восстановлении Украины.
«
"Провела продуктивную встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Мы обсудили поддержку ЕС в восстановлении и реконструкции Украины в преддверии конференции по восстановлению в Лондоне. ЕС остается непоколебимым в своем стремлении помочь Украине отстроить страну", — написала глава Еврокомиссии.
Пользователи раскритиковали политика за это заявление.
"Бла-бла-бла. Мир на стороне России. Точка!" — высказался Abunwasi.
"Больше отмывания денег через восстановление Украины", — возмутился HouseHeadFoLife.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
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"Полная бессмыслица", — написал Christopher Mc Gurrin.
"Украины больше не будет, вам нечего будет отстраивать", — прокомментировал Robert Ireland.
"Продуктивная для кого? Это все бизнес. Богатые люди становятся богаче за счет денег налогоплательщиков, вот и все", — возмутился @kontako.
"Пустая трата денег", — отметил Gary.
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"Продуктивная для вашего кармана, вы хотели сказать?" — пошутила Chantal de Chaffoy.
"Когда вы собираетесь помочь Европе?" — спросил Common Sense.
В Лондоне 21-22 июня запланирована конференции URC 2023, посвященная вопросам восстановления украинских городов и инфраструктуры.
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