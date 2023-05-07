https://ria.ru/20230507/podderzhka-1870261558.html

"Украины не будет". В Сети возмутились обещанием фон дер Ляйен Киеву

"Украины не будет". В Сети возмутились обещанием фон дер Ляйен Киеву - РИА Новости, 07.05.2023

"Украины не будет". В Сети возмутились обещанием фон дер Ляйен Киеву

Пользователи Twitter негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о восстановлении Украины. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T05:11

2023-05-07T05:11

2023-05-07T12:55

в мире

украина

лондон

киев

урсула фон дер ляйен

денис шмыгаль

twitter

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928006_0:147:3077:1878_1920x0_80_0_0_4e5890c0087e0866b14d253a16f4ab92.jpg

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о восстановлении Украины.Пользователи раскритиковали политика за это заявление."Бла-бла-бла. Мир на стороне России. Точка!" — высказался Abunwasi."Больше отмывания денег через восстановление Украины", — возмутился HouseHeadFoLife."Полная бессмыслица", — написал Christopher Mc Gurrin."Украины больше не будет, вам нечего будет отстраивать", — прокомментировал Robert Ireland."Продуктивная для кого? Это все бизнес. Богатые люди становятся богаче за счет денег налогоплательщиков, вот и все", — возмутился @kontako."Пустая трата денег", — отметил Gary."Продуктивная для вашего кармана, вы хотели сказать?" — пошутила Chantal de Chaffoy."Когда вы собираетесь помочь Европе?" — спросил Common Sense.В Лондоне 21-22 июня запланирована конференции URC 2023, посвященная вопросам восстановления украинских городов и инфраструктуры.

https://ria.ru/20230409/lyayen-1864032608.html

https://ria.ru/20230305/sovet-1855912710.html

https://ria.ru/20230205/detal-1849888245.html

украина

лондон

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, лондон, киев, урсула фон дер ляйен, денис шмыгаль, twitter, евросоюз, еврокомиссия