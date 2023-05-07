https://ria.ru/20230507/moldaviya-1870316104.html

В Молдавии захоронили останки солдат, павших в Великой Отечественной войне

В Молдавии захоронили останки солдат, павших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 07.05.2023

В Молдавии захоронили останки солдат, павших в Великой Отечественной войне

Посол России в Молдавии Олег Васнецов и экс-президенты страны Игорь Додон и Владимир Воронин приняли участие в захоронении останков 23 воинов, погибших при... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T14:27

2023-05-07T14:27

2023-05-07T14:27

в мире

молдавия

игорь додон

владимир воронин

день победы

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870311887_0:78:960:618_1920x0_80_0_0_5a81846a8a3152a50f321a245a223227.jpg

КИШИНЕВ, 7 мая — РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов и экс-президенты страны Игорь Додон и Владимир Воронин приняли участие в захоронении останков 23 воинов, погибших при освобождении республики во время Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. На воинском кладбище мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм" 7 мая в последний путь проводили 23-х героев-освободителей Молдавии от фашизма. Останки воинов были обнаружены в рамках деятельности поискового отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба на местах ожесточенных сражений весны-лета 1944-го года. Министерство обороны Молдавии не стало воздавать воинские почести бойцам Красной армии, на церемонию захоронения их останков ведомство не предоставило военный оркестр, а из 25 требуемых военнослужащих Почетного караула было выделено лишь трое, сообщил глава Координационного совета российских соотечественников "Победа", руководитель поискового движения Молдавии Алексей Петрович. Экс-президент Воронин добавил, что "память нужно освежать", чтобы не допустить к власти "фашистов, тех, у кого другие цели и интересы, тех, кто может использовать веру людей против самих людей". Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечавшегося тогда - 24 августа - 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, игорь додон, владимир воронин, день победы, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)