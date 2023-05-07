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В Молдавии захоронили останки солдат, павших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 07.05.2023
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14:27 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/moldaviya-1870316104.html
В Молдавии захоронили останки солдат, павших в Великой Отечественной войне
В Молдавии захоронили останки солдат, павших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 07.05.2023
В Молдавии захоронили останки солдат, павших в Великой Отечественной войне
Посол России в Молдавии Олег Васнецов и экс-президенты страны Игорь Додон и Владимир Воронин приняли участие в захоронении останков 23 воинов, погибших при... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T14:27
2023-05-07T14:27
в мире
молдавия
игорь додон
владимир воронин
день победы
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
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КИШИНЕВ, 7 мая — РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов и экс-президенты страны Игорь Додон и Владимир Воронин приняли участие в захоронении останков 23 воинов, погибших при освобождении республики во время Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. На воинском кладбище мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм" 7 мая в последний путь проводили 23-х героев-освободителей Молдавии от фашизма. Останки воинов были обнаружены в рамках деятельности поискового отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба на местах ожесточенных сражений весны-лета 1944-го года. Министерство обороны Молдавии не стало воздавать воинские почести бойцам Красной армии, на церемонию захоронения их останков ведомство не предоставило военный оркестр, а из 25 требуемых военнослужащих Почетного караула было выделено лишь трое, сообщил глава Координационного совета российских соотечественников "Победа", руководитель поискового движения Молдавии Алексей Петрович. Экс-президент Воронин добавил, что "память нужно освежать", чтобы не допустить к власти "фашистов, тех, у кого другие цели и интересы, тех, кто может использовать веру людей против самих людей". Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечавшегося тогда - 24 августа - 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
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в мире, молдавия, игорь додон, владимир воронин, день победы, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Владимир Воронин, День Победы, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945)
В Молдавии захоронили останки солдат, павших в Великой Отечественной войне

Додон: останки 23 солдат, павших в боях Великой Отечественной войны, захоронили в Молдавии

© Фото : Igor Dodon / TelegramЦеремония захоронения 23 воинов, павших в боях за освобождение Молдавии от фашизма в годы ВОВ на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм"
Церемония захоронения 23 воинов, павших в боях за освобождение Молдавии от фашизма в годы ВОВ на мемориальном комплексе Шерпенский плацдарм - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© Фото : Igor Dodon / Telegram
Церемония захоронения 23 воинов, павших в боях за освобождение Молдавии от фашизма в годы ВОВ на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм"
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КИШИНЕВ, 7 мая — РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов и экс-президенты страны Игорь Додон и Владимир Воронин приняли участие в захоронении останков 23 воинов, погибших при освобождении республики во время Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
На воинском кладбище мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм" 7 мая в последний путь проводили 23-х героев-освободителей Молдавии от фашизма. Останки воинов были обнаружены в рамках деятельности поискового отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба на местах ожесточенных сражений весны-лета 1944-го года. Министерство обороны Молдавии не стало воздавать воинские почести бойцам Красной армии, на церемонию захоронения их останков ведомство не предоставило военный оркестр, а из 25 требуемых военнослужащих Почетного караула было выделено лишь трое, сообщил глава Координационного совета российских соотечественников "Победа", руководитель поискового движения Молдавии Алексей Петрович.
«
"Не все в Молдавии, тем более, нынешние власти, понимают, как важна память. Впервые мы провожаем героев без воинских почестей. В Молдавии были разные власти - кто хуже, кто лучше. Но враги государственности и молдавского народа - впервые", - заявил на церемонии Додон.
Экс-президент Воронин добавил, что "память нужно освежать", чтобы не допустить к власти "фашистов, тех, у кого другие цели и интересы, тех, кто может использовать веру людей против самих людей".
Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечавшегося тогда - 24 августа - 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
© Igor Dodon / TelegramЦеремония захоронения 23 воинов, павших в боях за освобождение Молдавии от фашизма в годы ВОВ на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм"
Церемония захоронения 23 воинов, павших в боях за освобождение Молдавии от фашизма в годы ВОВ на мемориальном комплексе Шерпенский плацдарм
© Igor Dodon / Telegram
Церемония захоронения 23 воинов, павших в боях за освобождение Молдавии от фашизма в годы ВОВ на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм"
 
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