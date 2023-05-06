https://ria.ru/20230506/pochesti-1870174725.html

Минобороны Молдавии отказалось воздать воинские почести борцам с фашизмом

Минобороны Молдавии отказалось воздать воинские почести борцам с фашизмом - РИА Новости, 06.05.2023

Минобороны Молдавии отказалось воздать воинские почести борцам с фашизмом

Министерство обороны Молдавии не станет воздавать воинские почести бойцам Красной армии, погибшим за освобождение Молдавии от фашизма, на церемонию захоронения... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T15:23

2023-05-06T15:23

2023-05-06T15:23

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КИШИНЕВ, 6 мая – РИА Новости. Министерство обороны Молдавии не станет воздавать воинские почести бойцам Красной армии, погибшим за освобождение Молдавии от фашизма, на церемонию захоронения их останков ведомство не предоставит военный оркестр, а из 25 требуемых военнослужащих Почетного караула оно выделит лишь троих, сообщил корреспонденту РИА Новости глава Координационного совета российских соотечественников "Победа", руководитель поискового движения Молдавии Алексей Петрович. На воинском кладбище мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм" 7 мая в последний путь проводят 23-х героев-освободителей Молдавии от фашизма, останки которых были найдены во время поисковых работ. "В законе прописано, что им необходимо воздать соответствующие воинские почести. Это салютная команда, почетный караул и военный оркестр. Салютную команду сейчас предоставить невозможно, с связи с объявленным в стране ЧП салюты запрещены. Для захоронения 23-х солдат нам необходим был караул в количестве 25 человек, из них минобороны выделяет нам только трех, тем самым подрывая нам мероприятие. Так как похоронить столько человек с помощью трех невозможно. А в президентском оркестре вообще отказали. Без объяснения причин", - прокомментировал ситуацию Петрович. В связи с этим поисковое движение Молдавии обратилось ко всем ветеранам республики, имеющим право ношения военной формы, приехать 7 мая в Шерпены и встать в Почетный караул у могил павших героев. "Думаю, что в нашей стране есть люди, у которых имеется совесть, офицерская честь, достоинство, и они помогут нам похоронить героев достойно. И мы, конечно, так или иначе отдадим дань воинов-освободителей со всеми полагающимися почестями - воинские и православными. Это наша святая обязанность", - подчеркнул Петрович. По его словам, молдавские поисковики трижды обращались в министерство обороны с просьбой воздать почести героям в 2022 году, и трижды не получали никакого ответа. "Аппарат министерства даже не утруждал себя письменными ответами, в нарушение Закона о петициях. Лишь в октябре нам удалось получить издевательский ответ: кто вы такие, не знаем, кого хороните, не знаем. И это при том, что в составе министерства существует целое Агентство военной науки и памяти, куда мы ежегодно передаем многотомные отчеты о нашей работе", - отметил поисковик. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20230505/lenta-1869973231.html

https://ria.ru/20230505/shestvie-1869953666.html

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в мире, молдавия, день победы