https://ria.ru/20230507/magate-1870344311.html

В Запорожской области призвали МАГАТЭ прекратить "ритуальные танцы"

В Запорожской области призвали МАГАТЭ прекратить "ритуальные танцы" - РИА Новости, 07.05.2023

В Запорожской области призвали МАГАТЭ прекратить "ритуальные танцы"

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T17:11

2023-05-07T17:11

2023-05-07T17:11

специальная военная операция на украине

энергодар

россия

запорожская область

рафаэль гросси

владимир рогов

запорожская аэс

магатэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси прекратить "ритуальные танцы" вокруг ситуации с Запорожской АЭС. Ранее Гросси заявил, что ситуация в районе Запорожской АЭС становится более непредсказуемой и "потенциально опасной". Гросси подчеркнул, что крайне обеспокоен "реальными угрозами ядерной безопасности, с которыми сталкивается станция". По его словам, заявление Гросси также может свидетельствовать о том, что киевские власти готовят провокацию в отношении Запорожской АЭС, а МАГАТЭ стремится заранее "создать себе алиби" и снять с себя ответственность за возможные последствия. "Потом Гросси сможет по классике говорить, что предупреждал, но его не послушались. Если МАГАТЭ еще сохраняет свой вес, то организация должна вмешаться и оказать давление на киевские власти, заставив их отказаться от каких-либо провокаций в отношении атомной станции", - подчеркнул Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230422/obstanovka-1867081908.html

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