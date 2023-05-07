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В Запорожской области призвали МАГАТЭ прекратить "ритуальные танцы" - РИА Новости, 07.05.2023
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17:11 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/magate-1870344311.html
В Запорожской области призвали МАГАТЭ прекратить "ритуальные танцы"
В Запорожской области призвали МАГАТЭ прекратить "ритуальные танцы" - РИА Новости, 07.05.2023
В Запорожской области призвали МАГАТЭ прекратить "ритуальные танцы"
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T17:11
2023-05-07T17:11
специальная военная операция на украине
энергодар
россия
запорожская область
рафаэль гросси
владимир рогов
запорожская аэс
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси прекратить "ритуальные танцы" вокруг ситуации с Запорожской АЭС. Ранее Гросси заявил, что ситуация в районе Запорожской АЭС становится более непредсказуемой и "потенциально опасной". Гросси подчеркнул, что крайне обеспокоен "реальными угрозами ядерной безопасности, с которыми сталкивается станция". По его словам, заявление Гросси также может свидетельствовать о том, что киевские власти готовят провокацию в отношении Запорожской АЭС, а МАГАТЭ стремится заранее "создать себе алиби" и снять с себя ответственность за возможные последствия. "Потом Гросси сможет по классике говорить, что предупреждал, но его не послушались. Если МАГАТЭ еще сохраняет свой вес, то организация должна вмешаться и оказать давление на киевские власти, заставив их отказаться от каких-либо провокаций в отношении атомной станции", - подчеркнул Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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энергодар, россия, запорожская область, рафаэль гросси, владимир рогов, запорожская аэс, магатэ, в мире
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Россия, Запорожская область, Рафаэль Гросси, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, В мире
В Запорожской области призвали МАГАТЭ прекратить "ритуальные танцы"

Рогов призвал МАГАТЭ прекратить ритуальные танцы вокруг ситуации с Запорожской АЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси прекратить "ритуальные танцы" вокруг ситуации с Запорожской АЭС.
Ранее Гросси заявил, что ситуация в районе Запорожской АЭС становится более непредсказуемой и "потенциально опасной". Гросси подчеркнул, что крайне обеспокоен "реальными угрозами ядерной безопасности, с которыми сталкивается станция".
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"Все это напоминает ритуальные танцы, которые давно уже пора прекратить. Гросси постоянно заявляет об обеспокоенности чем-либо, но не говорит главного – единственная опасность для Запорожской АЭС исходит от режима Зеленского и украинских боевиков, занимающихся ядерным терроризмом", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, заявление Гросси также может свидетельствовать о том, что киевские власти готовят провокацию в отношении Запорожской АЭС, а МАГАТЭ стремится заранее "создать себе алиби" и снять с себя ответственность за возможные последствия.
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"Потом Гросси сможет по классике говорить, что предупреждал, но его не послушались. Если МАГАТЭ еще сохраняет свой вес, то организация должна вмешаться и оказать давление на киевские власти, заставив их отказаться от каких-либо провокаций в отношении атомной станции", - подчеркнул Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарРоссияЗапорожская областьРафаэль ГроссиВладимир РоговЗапорожская АЭСМАГАТЭВ мире
 
 
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