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Ситуация в районе Запорожской АЭС становится опасной, заявило МАГАТЭ
Ситуация в районе Запорожской АЭС становится опасной, заявило МАГАТЭ - РИА Новости, 07.05.2023
Ситуация в районе Запорожской АЭС становится опасной, заявило МАГАТЭ
Ситуация в районе Запорожской АЭС становится более непредсказуемой и "потенциально опасной", говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T01:54
2023-05-07T01:54
2023-05-07T02:39
специальная военная операция на украине
энергодар
европа
рафаэль гросси
владимир рогов
запорожская аэс
магатэ
безопасность
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Ситуация в районе Запорожской АЭС становится более непредсказуемой и "потенциально опасной", говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на сайте агентства. "Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне обеспокоен вполне реальными угрозами ядерной безопасности, с которыми сталкивается станция. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу серьезной ядерной аварии", — подчеркивается в документе.Также указывается, что эксперты, присутствующие на ЗАЭС, получили информацию о начале объявленной эвакуации жителей из близлежащего города Энергодар, где проживает большинство сотрудников станции, и следят за ситуацией на предмет "возможного влияния на ядерную безопасность".В субботу глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал РИА Новости о том, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме, эвакуация сотрудников не проводится. Также директор ЗАЭС Юрий Черничук заявлял, что необходимости эвакуации сотрудников станции и жителей Энергодара нет, а коллектив электростанции делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230505/zaporozhe-1870048033.html
https://ria.ru/20230506/zaes-1870135739.html
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энергодар, европа, рафаэль гросси, владимир рогов, запорожская аэс, магатэ, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Европа, Рафаэль Гросси, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Безопасность
Ситуация в районе Запорожской АЭС становится опасной, заявило МАГАТЭ
МАГАТЭ: ситуация в районе Запорожской АЭС становится непредсказуемой и опасной