Рейтинг@Mail.ru
Ситуация в районе Запорожской АЭС становится опасной, заявило МАГАТЭ - РИА Новости, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:54 07.05.2023 (обновлено: 02:39 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/aes-1870254922.html
Ситуация в районе Запорожской АЭС становится опасной, заявило МАГАТЭ
Ситуация в районе Запорожской АЭС становится опасной, заявило МАГАТЭ - РИА Новости, 07.05.2023
Ситуация в районе Запорожской АЭС становится опасной, заявило МАГАТЭ
Ситуация в районе Запорожской АЭС становится более непредсказуемой и "потенциально опасной", говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T01:54
2023-05-07T02:39
специальная военная операция на украине
энергодар
европа
рафаэль гросси
владимир рогов
запорожская аэс
магатэ
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634977_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5592b6357dab760d4df5a64f5e0e7515.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Ситуация в районе Запорожской АЭС становится более непредсказуемой и "потенциально опасной", говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на сайте агентства. "Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне обеспокоен вполне реальными угрозами ядерной безопасности, с которыми сталкивается станция. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу серьезной ядерной аварии", — подчеркивается в документе.Также указывается, что эксперты, присутствующие на ЗАЭС, получили информацию о начале объявленной эвакуации жителей из близлежащего города Энергодар, где проживает большинство сотрудников станции, и следят за ситуацией на предмет "возможного влияния на ядерную безопасность".В субботу глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал РИА Новости о том, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме, эвакуация сотрудников не проводится. Также директор ЗАЭС Юрий Черничук заявлял, что необходимости эвакуации сотрудников станции и жителей Энергодара нет, а коллектив электростанции делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230505/zaporozhe-1870048033.html
https://ria.ru/20230506/zaes-1870135739.html
энергодар
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634977_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bea3e06a3495f981371c3be633b584e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, европа, рафаэль гросси, владимир рогов, запорожская аэс, магатэ, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Европа, Рафаэль Гросси, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Безопасность
Ситуация в районе Запорожской АЭС становится опасной, заявило МАГАТЭ

МАГАТЭ: ситуация в районе Запорожской АЭС становится непредсказуемой и опасной

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Ситуация в районе Запорожской АЭС становится более непредсказуемой и "потенциально опасной", говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на сайте агентства.
"Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне обеспокоен вполне реальными угрозами ядерной безопасности, с которыми сталкивается станция. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу серьезной ядерной аварии", — подчеркивается в документе.
Последствия обстрела ВСУ Васильевки в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Балицкий рассказал, как вывозят жителей прифронтовых поселений в Запорожье
5 мая, 19:22
Также указывается, что эксперты, присутствующие на ЗАЭС, получили информацию о начале объявленной эвакуации жителей из близлежащего города Энергодар, где проживает большинство сотрудников станции, и следят за ситуацией на предмет "возможного влияния на ядерную безопасность".
В субботу глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал РИА Новости о том, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме, эвакуация сотрудников не проводится. Также директор ЗАЭС Юрий Черничук заявлял, что необходимости эвакуации сотрудников станции и жителей Энергодара нет, а коллектив электростанции делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
На Запорожской АЭС остановили блоки
Вчера, 11:51
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЕвропаРафаэль ГроссиВладимир РоговЗапорожская АЭСМАГАТЭБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала