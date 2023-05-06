В Сеуле прошла акция "Бессмертный полк"
Россияне и граждане СНГ приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Сеуле
Участники акции "Бессмертный полк" в Сеуле
СЕУЛ, 6 мая – РИА Новости. Россияне и граждане стран СНГ с семьями пришли в субботу на акцию "Бессмертного полка" в одном из парков Сеула, несмотря на дождь, мероприятие посетил и посол РФ в Республике Корея Андрей Кулик, передает корреспондент РИА Новости.
Акция "Бессмертный полк" проводилась Координационным советом организаций российских соотечественников (КСОРС) в Республике Корея при поддержке посольства РФ и представительства Федерального Агентства "Россотрудничество". Организаторы заранее оказывали содействие гражданам в создании штендеров с фотографиями погибших родственников.
Примерно с 13.50 (07.50 мск) российские дипломаты, граждане РФ, Казахстана и Узбекистана, члены их семей стали собираться в небольшом парке в районе Чунгу Сеула, там же был установлен тент КСОРС, где гражданам выдавали красные воздушные шары. Были развернуты баннеры с лозунгами "Бессмертный полк Корея", "Они должны пройти победным строем".
К началу непосредственно шествия дождь закончился, участники акции с шариками, георгиевскими лентами и портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли по улицам к месту проведения праздничного концерта в честь Дня Победы.
Посол РФ со сцены зачитал речь, в которой вспомнил "ужасную" цену, которую заплатили за победу в Великой Отечественной войне, за то, чтобы положить конец фашизму, нацизму и японскому милитаризму.
"Роль СССР, советского народа в победе над германским фашизмом и во Второй мировой войне неоспорима…, и казалось бы, что точка поставлена, с нацизмом и милитаризмом покончено… В последние годы наша страна вновь столкнулась с агрессией Запада. В Великую Отечественную войну мы точно также сражались не только с фашистской Германией, но со всем Западом. Сейчас эта история повторяется", - заявил посол.
Кулик отметил, что сегодня снова приходится бороться с нацизмом и фашизмом, но "9 мая снова наступит". Кулик поблагодарил за содействие южнокорейскую полицию и власти, которые помогли провести безопасное шествие. Приветственную речь зачитала и глава КСОРС Наталья Гулина, она поблагодарила всех участников шествия и концерта, в том числе из стран СНГ, и посольство РФ за помощь в организации.
После состоялся праздничный концерт "День Победы", где выступил ряд российских и южнокорейских исполнителей. Прозвучали советские песни военных лет, стихи. Выступили учащиеся школы при посольстве РФ, образовательного учреждения "НОАНЭ", УО "Эпл три", вокально-хореографического ансамбля "Московия" и студенты отделения русского языка Университета иностранных языков "Хангук". Кроме того, выступила исполнительница из Белоруссии Алена Ермакова, южнокорейский оперный певец Ли Ен Сон и другие. Концерт завершился совместным исполнением песни "День Победы".