Рейтинг@Mail.ru
В Сеуле прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 06.05.2023 (обновлено: 16:54 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/seul-1870161859.html
В Сеуле прошла акция "Бессмертный полк"
В Сеуле прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 06.05.2023
В Сеуле прошла акция "Бессмертный полк"
Россияне и граждане стран СНГ с семьями пришли в субботу на акцию "Бессмертного полка" в одном из парков Сеула, несмотря на дождь, мероприятие посетил и посол... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:20
2023-05-06T16:54
в мире
сеул
южная корея
россия
казахстан
андрей куликов
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870193224_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_79b564b26dc21ea0b1dcc9585e261c40.jpg
СЕУЛ, 6 мая – РИА Новости. Россияне и граждане стран СНГ с семьями пришли в субботу на акцию "Бессмертного полка" в одном из парков Сеула, несмотря на дождь, мероприятие посетил и посол РФ в Республике Корея Андрей Кулик, передает корреспондент РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" проводилась Координационным советом организаций российских соотечественников (КСОРС) в Республике Корея при поддержке посольства РФ и представительства Федерального Агентства "Россотрудничество". Организаторы заранее оказывали содействие гражданам в создании штендеров с фотографиями погибших родственников. Примерно с 13.50 (07.50 мск) российские дипломаты, граждане РФ, Казахстана и Узбекистана, члены их семей стали собираться в небольшом парке в районе Чунгу Сеула, там же был установлен тент КСОРС, где гражданам выдавали красные воздушные шары. Были развернуты баннеры с лозунгами "Бессмертный полк Корея", "Они должны пройти победным строем". К началу непосредственно шествия дождь закончился, участники акции с шариками, георгиевскими лентами и портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли по улицам к месту проведения праздничного концерта в честь Дня Победы. Посол РФ со сцены зачитал речь, в которой вспомнил "ужасную" цену, которую заплатили за победу в Великой Отечественной войне, за то, чтобы положить конец фашизму, нацизму и японскому милитаризму. "Роль СССР, советского народа в победе над германским фашизмом и во Второй мировой войне неоспорима…, и казалось бы, что точка поставлена, с нацизмом и милитаризмом покончено… В последние годы наша страна вновь столкнулась с агрессией Запада. В Великую Отечественную войну мы точно также сражались не только с фашистской Германией, но со всем Западом. Сейчас эта история повторяется", - заявил посол. Кулик отметил, что сегодня снова приходится бороться с нацизмом и фашизмом, но "9 мая снова наступит". Кулик поблагодарил за содействие южнокорейскую полицию и власти, которые помогли провести безопасное шествие. Приветственную речь зачитала и глава КСОРС Наталья Гулина, она поблагодарила всех участников шествия и концерта, в том числе из стран СНГ, и посольство РФ за помощь в организации. После состоялся праздничный концерт "День Победы", где выступил ряд российских и южнокорейских исполнителей. Прозвучали советские песни военных лет, стихи. Выступили учащиеся школы при посольстве РФ, образовательного учреждения "НОАНЭ", УО "Эпл три", вокально-хореографического ансамбля "Московия" и студенты отделения русского языка Университета иностранных языков "Хангук". Кроме того, выступила исполнительница из Белоруссии Алена Ермакова, южнокорейский оперный певец Ли Ен Сон и другие. Концерт завершился совместным исполнением песни "День Победы".
https://ria.ru/20230506/aktsiya-1870138864.html
https://ria.ru/20230506/montevideo-1870090205.html
https://ria.ru/20230505/kambodzha-1870044195.html
сеул
южная корея
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870193224_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_b98be46ffeacaa6492084b073068e017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сеул, южная корея, россия, казахстан, андрей куликов, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), снг, день победы
В мире, Сеул, Южная Корея, Россия, Казахстан, Андрей Куликов, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), СНГ, День Победы
В Сеуле прошла акция "Бессмертный полк"

Россияне и граждане СНГ приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Сеуле

© РИА Новости / Андрей Ольферт | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Сеуле
Участники акции Бессмертный полк в Сеуле - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
Участники акции "Бессмертный полк" в Сеуле
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 6 мая – РИА Новости. Россияне и граждане стран СНГ с семьями пришли в субботу на акцию "Бессмертного полка" в одном из парков Сеула, несмотря на дождь, мероприятие посетил и посол РФ в Республике Корея Андрей Кулик, передает корреспондент РИА Новости.
Акция "Бессмертный полк" проводилась Координационным советом организаций российских соотечественников (КСОРС) в Республике Корея при поддержке посольства РФ и представительства Федерального Агентства "Россотрудничество". Организаторы заранее оказывали содействие гражданам в создании штендеров с фотографиями погибших родственников.
Акция Бессмертный полк состоявшаяся в субботу на территории посольства России в Анкаре - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
В Анкаре прошла акция "Бессмертный полк"
Вчера, 12:17
Примерно с 13.50 (07.50 мск) российские дипломаты, граждане РФ, Казахстана и Узбекистана, члены их семей стали собираться в небольшом парке в районе Чунгу Сеула, там же был установлен тент КСОРС, где гражданам выдавали красные воздушные шары. Были развернуты баннеры с лозунгами "Бессмертный полк Корея", "Они должны пройти победным строем".
К началу непосредственно шествия дождь закончился, участники акции с шариками, георгиевскими лентами и портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли по улицам к месту проведения праздничного концерта в честь Дня Победы.
Посол РФ со сцены зачитал речь, в которой вспомнил "ужасную" цену, которую заплатили за победу в Великой Отечественной войне, за то, чтобы положить конец фашизму, нацизму и японскому милитаризму.
Шествие Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
В столице Уругвая прошла акция "Бессмертный полк"
Вчера, 02:09
"Роль СССР, советского народа в победе над германским фашизмом и во Второй мировой войне неоспорима…, и казалось бы, что точка поставлена, с нацизмом и милитаризмом покончено… В последние годы наша страна вновь столкнулась с агрессией Запада. В Великую Отечественную войну мы точно также сражались не только с фашистской Германией, но со всем Западом. Сейчас эта история повторяется", - заявил посол.
Кулик отметил, что сегодня снова приходится бороться с нацизмом и фашизмом, но "9 мая снова наступит". Кулик поблагодарил за содействие южнокорейскую полицию и власти, которые помогли провести безопасное шествие. Приветственную речь зачитала и глава КСОРС Наталья Гулина, она поблагодарила всех участников шествия и концерта, в том числе из стран СНГ, и посольство РФ за помощь в организации.
После состоялся праздничный концерт "День Победы", где выступил ряд российских и южнокорейских исполнителей. Прозвучали советские песни военных лет, стихи. Выступили учащиеся школы при посольстве РФ, образовательного учреждения "НОАНЭ", УО "Эпл три", вокально-хореографического ансамбля "Московия" и студенты отделения русского языка Университета иностранных языков "Хангук". Кроме того, выступила исполнительница из Белоруссии Алена Ермакова, южнокорейский оперный певец Ли Ен Сон и другие. Концерт завершился совместным исполнением песни "День Победы".
Патриотические мероприятия, посвященные предстоящему празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне при Посольстве России в Камбодже - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
В Камбодже провели акцию "Бессмертный полк"
5 мая, 19:08
 
В миреСеулЮжная КореяРоссияКазахстанАндрей КуликовФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)СНГДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала