Церемония коронации британских монархов

Церемония коронации британских монархов - РИА Новости, 06.05.2023

Церемония коронации британских монархов

Великобритания – единственная среди европейских монархий, сохранившая церемонию коронации.

2023-05-06

2023-05-06T01:35

2023-05-06T01:35

Великобритания – единственная среди европейских монархий, сохранившая церемонию коронации. Коронация – это церемония, знаменующая официальное наделение (инвеституру) монарха королевской властью. Английская служба коронации была составлена святым Дунстаном, архиепископом Кентерберийским, для коронации Эдгара (943-975), первого короля всей Англии, в Батском аббатстве (Бат, графство Сомерсет) в 973 году. С 1066 года коронационная церковь Великобритании – Вестминстерское аббатство. Первой задокументированной коронацией в Вестминстере была коронация Вильгельма Завоевателя (1028-1087) 25 декабря 1066 года.Коронация в Вестминстерском аббатстве (Вестминстер, Лондон) – англиканская религиозная служба, главной частью которой является причастие (таинство евхаристии).С конца XIV века церемония коронации в целом соответствует Liber Regalis (лат. "Королевская книга") – рукописи на латыни, датируемой 1382 годом. В ней описаны основные элементы коронации, установленные при коронации Эдуарда II (1284-1327) в 1308 году. Первоначально служба читалась на латыни, а в 1603 году к коронации Якова I (1566-1625) ее перевели на английский язык.В настоящее время коронация не является обязательным требованием для правления короля или королевы. Согласно общему праву, новый монарх наследует трон сразу после смерти своего предшественника. Коронация формально освящает его или ее как главу англиканской церкви. Коронация является государственным событием и оплачивается правительством страны. Обычно она проводится примерно через год после смерти предыдущего монарха, чтобы завершился период траура. Службу проводит архиепископ Кентерберийский (если кафедра вакантна, тогда это исполняет старший епископ).Коронация состоит из основных частей: признание, клятва (или присяга), помазание (также называемое освящением), инвеститура (включая коронацию) и дань уважения.В начале происходит признание, когда архиепископ представляет нового монарха прихожанам, и они громко произносят: "Боже, храни короля". Затем монарх приносит присягу. Коронационная присяга – законодательная формула, изложенная в Законе о коронационной присяге 1688 года. Новый монарх клянется соблюдать закон, вершить правосудие милосердно, поддерживать англиканскую церковь и ее привилегии. Далее архиепископ помазывает короля миром (святым елеем из Иерусалима). Эта процедура подобна рукоположению, когда благодать Божья призывается на нового монарха и его правление.За помазанием следует облачение в коронационные одежды.Держава монарха помещается в его правую руку. Коронационное кольцо (1831) надевают на правую руку монарха и вручают скипетр. Кульминация наступает, когда архиепископ Кентерберийский возлагает корону на голову монарха. Затем следует почитание, когда архиепископ и другие лица преклоняют колени перед новым монархом, чтобы отдать дань уважения. В конце церемонии следует причастие.Неотъемлемыми частями коронации являются процессия из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство, еще одна процессию внутри аббатства и процессия из аббатства обратно во дворец. С 1902 года, с коронации Эдуарда VII (1841-1910), финалом действия является появление на балконе нового монарха и других членов королевской семьи.За организацию коронации отвечает действующий граф-маршал (наследственная должность одного из высших сановников Великобритании). С 1386 года эту должность занимает герцог Норфолк (в настоящее время – Эдуард Фицалан-Говард, 18-й герцог Норфолк). При этом настоятель Вестминстера инструктирует монарха по всем вопросам, связанным со службой, и помогает архиепископу Кентерберийскому.На каждой коронации используется кресло, изготовленное в 1300 году для короля Эдуарда I (1239-1307).В 1661 году ювелиром Робертом Винером была изготовлена корона Англии (или корона Святого Эдуарда, St Edward's Crown). Она официально используется для коронации британских монархов со времен Карла II (1630-1685) и была изготовлена именно для него. Она стала заменой переплавленного венца, якобы принадлежавшего англосаксонскому королю Святому Эдуарду Исповеднику (1003-1066). Но не все британские монархи короновались ею. Ее выбрали Георг V (1865-1936) и Георг VI (1895-1952), а Эдуард VII (1841-1910) и королева Виктория (1819-1901) предпочли корону Британской империи (The Imperial State Crown, 1838). Новая корона Британской империи была изготовлена в 1937 году для коронации короля Георга VI (1895-1952). Корона Англии весит больше двух килограммов, а корона Британской Империи – немного больше одного килограмма. Обе короны похожи (венец надевается поверх горностаевой шапки). Корону Британской империи украшают 2868 бриллиантов, а также сапфиры и изумруды. Спереди вставлен "Рубин Черного принца" и алмаз "Куллинан-II", более известный как "Малая 3везда Африки" ("Большая звезда Африки" – самый большой алмаз в мире – украшает скипетр Эдуарда VII). С 1727 года на каждой коронации звучит гимн Георга Генделя Zadok The Priest.2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве была коронована королева Елизавета II (1926-2022). Она стала 39-м монархом и шестой королевой, коронованной в Вестминстерском аббатстве. Церемонию традиционно возглавил архиепископ Кентерберийский. Впервые в коронации принял участие представитель другой Церкви – Модератор Церкви Шотландии.Коронационное платье, разработанное британским модельером Норманом Хартнеллом, было сшито из белого атласа и расшито золотыми и серебряными нитями с гербами Соединенного Королевства и Содружества.По пути на коронацию на Елизавете II была диадема Георга IV (1820), украшенная розами, трилистниками и чертополохом, 1333 бриллиантами и 169 жемчужинами. При коронации на голову Елизаветы II возложили корону Святого Эдуарда. При отбытии из аббатства на королеве была корона Британской империи.На церемонии коронации в аббатстве присутствовало свыше восьми тысяч человек, которые представляли 129 стран и территорий.Коронационная процессия после службы, маршрут которой составил 7,2 километра, занял у 16 тысяч участников два часа. Процессия растянулась на три километра. Офицеров и солдат, участвовавших в ней или стоявших вдоль маршрута, было свыше 29 тысяч человек.Церемония коронации транслировалась по радио на весь мир и впервые по телевидению. 27 миллионов человек в Великобритании смотрели церемонию и 11 миллионов слушали по радио. Королева Елизавета II стала самым долго правившим монархом в истории страны, пробыв на троне свыше 70 лет. 8 сентября 2022 года королева Елизавета II скончалась. Новым монархом стал ее сын, принц Чарльз, который взял имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. 10 сентября 2022 года Карла III официально провозгласили королем Великобритании на Совете престолонаследия. 6 мая 2023 года король Карл III и королева-консорт Камилла будут коронованы в Вестминстерском аббатстве.Королевская чета отправится в Вестминстерское аббатство на парадной карете (The Diamond Jubilee State Coach) – современном экипаже, впервые использованном в 2014 году. Для возвращения в Букингемский дворец будет использована золотая государственная карета (The Gold State Coach). На голову Карла III будет возложена корона Святого Эдуарда. На королеву-консорт Камиллу возложат корону королевы Марии (1867-1953). Впервые за почти 300 лет на королеву-консорта будет надеваться уже существующая корона, а не недавно заказанная. Коронационные регалии будут включать в себя три короны, державу, скипетры, золотые браслеты, две булавы и пять мечей. Самым древним предметом станет ложка XII века для помазания елеем. По традиции, монархи наденут два разных комплекта мантий во время службы коронации – мантии государства и мантии сословия. Под коронационное кресло Карла III установят древнюю шотландскую реликвию – камень судьбы. Короли Шотландии использовали его на коронациях как минимум с IX века. На церемонии будет использовано специальное издание Библии ручной работы, изготовленное Оксфордским университетом. Король положит на нее руку во время коронационной клятвы. Традиция изготовления Библии для вступления на престол восходит к 1902 году. Офис архиепископа Кентерберийского объявил, что церемония будет больше похожа на "народную коронацию", исторический обряд присяги аристократов новому монарху отменяется. Лишь принц Уэльский преклонит колени перед королем.В программу коронации войдут 12 новых музыкальных номеров, в том числе, "Гимн коронации" Эндрю Ллойда Уэббера и "Марш коронации" Патрика Дойла.Официальная эмблема коронации объединяет флору четырех наций Соединенного Королевства: роза Англии, чертополох Шотландии, нарцисс Уэльса и трилистник Северной Ирландии. Вместе цветы образуют форму короны Святого Эдуарда. Эмблема была разработана всемирно известным дизайнером сэром Джони Айвом и его коллективом LoveFrom. В церемонии примут участие более 2200 человек. Среди гостей будут члены королевской семьи, представители 203 стран, в том числе около 100 глав государств. 400 молодых людей будут представлять благотворительные организации. В коронации примут участие около шести тысяч представителей вооруженных сил Соединенного Королевства.Коронация короля Великобритании Карла III ознаменуется тремя днями торжеств – с 6 по 8 мая. В Виндзорском замке 7 мая состоится коронационный концерт, который будет транслироваться в прямом эфире. В тот же день по всей стране пройдет "большой обед" в честь коронации. 8 мая представители общественности будут приглашены на акцию "большая помощь", посвященную привлечению к волонтерскому движению. В организационном комитете коронации ее стоимость оценили примерно в 100 миллионов фунтов стерлингов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

2023

