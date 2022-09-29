https://ria.ru/20220929/koroleva-1820362808.html
Елизавета II умерла по естественным причинам
Елизавета II умерла по естественным причинам - РИА Новости, 29.09.2022
Елизавета II умерла по естественным причинам
Причиной смерти британской королевы Елизаветы II стал преклонный возраст, следует из свидетельства, опубликованного управлением документов Шотландии. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:29
2022-09-29T16:29
2022-09-29T16:29
в мире
елизавета ii
шотландия
великобритания
умерла королева елизавета ii
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Причиной смерти британской королевы Елизаветы II стал преклонный возраст, следует из свидетельства, опубликованного управлением документов Шотландии.Согласно документу, королева умерла из-за "преклонного возраста" 8 сентября в 15.10 по местному времени (17.10 мск).Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
https://ria.ru/20220920/tramp-1818124648.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, елизавета ii, шотландия, великобритания, умерла королева елизавета ii
В мире, Елизавета II, Шотландия, Великобритания, Умерла Королева Елизавета II
Елизавета II умерла по естественным причинам
Причиной смерти британской королевы Елизаветы II стал преклонный возраст