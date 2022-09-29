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Елизавета II умерла по естественным причинам - РИА Новости, 29.09.2022
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Елизавета II умерла по естественным причинам
Елизавета II умерла по естественным причинам - РИА Новости, 29.09.2022
Елизавета II умерла по естественным причинам
Причиной смерти британской королевы Елизаветы II стал преклонный возраст, следует из свидетельства, опубликованного управлением документов Шотландии. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:29
2022-09-29T16:29
в мире
елизавета ii
шотландия
великобритания
умерла королева елизавета ii
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Причиной смерти британской королевы Елизаветы II стал преклонный возраст, следует из свидетельства, опубликованного управлением документов Шотландии.Согласно документу, королева умерла из-за "преклонного возраста" 8 сентября в 15.10 по местному времени (17.10 мск).Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
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в мире, елизавета ii, шотландия, великобритания, умерла королева елизавета ii
В мире, Елизавета II, Шотландия, Великобритания, Умерла Королева Елизавета II
16:29 29.09.2022
 
Елизавета II умерла по естественным причинам

Причиной смерти британской королевы Елизаветы II стал преклонный возраст

© AP Photo / Jeff J Mitchell/Pool Гроб с телом британской королевы Елизаветы II заносят в часовню Святого Георгия в Виндзоре, Англия
Гроб с телом британской королевы Елизаветы II заносят в часовню Святого Георгия в Виндзоре, Англия - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Jeff J Mitchell/Pool
Гроб с телом британской королевы Елизаветы II заносят в часовню Святого Георгия в Виндзоре, Англия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Причиной смерти британской королевы Елизаветы II стал преклонный возраст, следует из свидетельства, опубликованного управлением документов Шотландии.
Согласно документу, королева умерла из-за "преклонного возраста" 8 сентября в 15.10 по местному времени (17.10 мск).
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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В миреЕлизавета IIШотландияВеликобританияУмерла Королева Елизавета II
 
 
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