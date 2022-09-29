https://ria.ru/20220929/koroleva-1820362808.html

Елизавета II умерла по естественным причинам

Елизавета II умерла по естественным причинам - РИА Новости, 29.09.2022

Елизавета II умерла по естественным причинам

Причиной смерти британской королевы Елизаветы II стал преклонный возраст, следует из свидетельства, опубликованного управлением документов Шотландии. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:29

2022-09-29T16:29

2022-09-29T16:29

в мире

елизавета ii

шотландия

великобритания

умерла королева елизавета ii

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818050208_0:2:3000:1690_1920x0_80_0_0_8afa9c43b4dc8dac50cb278a6876f4ca.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Причиной смерти британской королевы Елизаветы II стал преклонный возраст, следует из свидетельства, опубликованного управлением документов Шотландии.Согласно документу, королева умерла из-за "преклонного возраста" 8 сентября в 15.10 по местному времени (17.10 мск).Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

https://ria.ru/20220920/tramp-1818124648.html

шотландия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, елизавета ii, шотландия, великобритания, умерла королева елизавета ii