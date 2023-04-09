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СМИ: Карл III поругался с Церковью Англии из-за процедуры коронации - РИА Новости, 09.04.2023
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03:45 09.04.2023 (обновлено: 05:20 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/koronatsiya-1864026132.html
СМИ: Карл III поругался с Церковью Англии из-за процедуры коронации
СМИ: Карл III поругался с Церковью Англии из-за процедуры коронации - РИА Новости, 09.04.2023
СМИ: Карл III поругался с Церковью Англии из-за процедуры коронации
Король Великобритании Карл III вступил в конфликт с Церковью Англии из-за своего желания нарушить древнюю традицию церемонии коронации британских монархов,... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T03:45
2023-04-09T05:20
карл iii
елизавета ii
церковь англии
великобритания
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Король Великобритании Карл III вступил в конфликт с Церковью Англии из-за своего желания нарушить древнюю традицию церемонии коронации британских монархов, сообщает газета Mail on Sunday со ссылкой на источники.Король настаивает на присутствии на церемонии представителей разных религий. Он заявлял о своем желании быть "защитником" не только одной конкретной религии, но и всех остальных, еще 30 лет назад, подразумевая изменение значения титула "Защитника веры", который носили все британские монархи, начиная с Генриха VIII."Монарху сказали, что его стремление к разнообразной церемонии, включая участие нехристиан, рискует столкнуться с многовековым каноническим правом, которое запрещает мусульманским, индуистским, еврейским и другим религиозным лидерам читать молитвы во время службы", - говорится в сообщении.Газета отмечает, что из-за данного диспута была отложена публикация регламента коронации, до которой остается всего четыре недели. В Букингемском дворце это отрицают.По данным издания, коронация действительно обещает быть более "разнообразной" в плане присутствия на церемонии представителей других культур и религий по сравнению с коронацией Елизаветы II в 1953 году. При этом авторитетные представители англиканской церкви сопротивляются данной идее, заявляя, что данная традиция является исконно англиканской.Компромиссным вариантом, согласно изданию, может стать проведение отдельной церемонии коронации при участии представителей разных религий.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация королевской четы запланирована на 6 мая.
https://ria.ru/20230405/koronatsiya-1863053297.html
https://ria.ru/20230331/ekoaktivisty-1862223803.html
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карл iii, елизавета ii, церковь англии, великобритания, шотландия
Карл III, Елизавета II, Церковь Англии, Великобритания, Шотландия
СМИ: Карл III поругался с Церковью Англии из-за процедуры коронации

Mail on Sunday: Карл III поругался с Церковью из-за желания нарушить традицию коронации

© AP Photo / Jonathan BradyКороль Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / Jonathan Brady
Король Великобритании Карл III. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Король Великобритании Карл III вступил в конфликт с Церковью Англии из-за своего желания нарушить древнюю традицию церемонии коронации британских монархов, сообщает газета Mail on Sunday со ссылкой на источники.
Король настаивает на присутствии на церемонии представителей разных религий. Он заявлял о своем желании быть "защитником" не только одной конкретной религии, но и всех остальных, еще 30 лет назад, подразумевая изменение значения титула "Защитника веры", который носили все британские монархи, начиная с Генриха VIII.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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"Монарху сказали, что его стремление к разнообразной церемонии, включая участие нехристиан, рискует столкнуться с многовековым каноническим правом, которое запрещает мусульманским, индуистским, еврейским и другим религиозным лидерам читать молитвы во время службы", - говорится в сообщении.
Газета отмечает, что из-за данного диспута была отложена публикация регламента коронации, до которой остается всего четыре недели. В Букингемском дворце это отрицают.
По данным издания, коронация действительно обещает быть более "разнообразной" в плане присутствия на церемонии представителей других культур и религий по сравнению с коронацией Елизаветы II в 1953 году. При этом авторитетные представители англиканской церкви сопротивляются данной идее, заявляя, что данная традиция является исконно англиканской.
Компромиссным вариантом, согласно изданию, может стать проведение отдельной церемонии коронации при участии представителей разных религий.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация королевской четы запланирована на 6 мая.
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Карл IIIЕлизавета IIЦерковь АнглииВеликобританияШотландия
 
 
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