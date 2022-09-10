12:11 10.09.2022 (обновлено: 13:24 10.09.2022)
Карла III официально провозгласили новым монархом Великобритании
Совет престолонаследия объявил Карла III новым королем Великобритании
© AP Photo / Jonathan BradyКороль Великобритании Карл III на заседании Совета престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце. 10 сентября 2022
© AP Photo / Jonathan Brady
Король Великобритании Карл III на заседании Совета престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце. 10 сентября 2022
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Карла III официально провозгласили королем Великобритании на совете престолонаследия.
Прокламацию подписали несколько высокопоставленных лиц, включая принца Уильяма, королеву-консорта, лорда-председателя совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископа Кентерберийского и других.
Трансляцию вел телеканал Sky News
Процесс официальной передачи трона проходит на совете престолонаследия, который, как правило, собирается в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне в течение суток после смерти предыдущего правителя. В этот раз собрание отложили, поскольку о кончине королевы стало известно вечером.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
Вчера, 08:00Британия и ее монархия — под ударом