https://ria.ru/20220910/monarkh-1815838230.html

Карла III официально провозгласили новым монархом Великобритании

Карла III официально провозгласили новым монархом Великобритании - РИА Новости, 10.09.2022

Карла III официально провозгласили новым монархом Великобритании

Карла III официально провозгласили королем Великобритании на совете престолонаследия. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T12:11

2022-09-10T12:11

2022-09-10T13:24

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великобритания

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Карла III официально провозгласили королем Великобритании на совете престолонаследия.Прокламацию подписали несколько высокопоставленных лиц, включая принца Уильяма, королеву-консорта, лорда-председателя совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископа Кентерберийского и других.Трансляцию вел телеканал Sky NewsПроцесс официальной передачи трона проходит на совете престолонаследия, который, как правило, собирается в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне в течение суток после смерти предыдущего правителя. В этот раз собрание отложили, поскольку о кончине королевы стало известно вечером.Королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.

https://ria.ru/20220910/britaniya-1815803922.html

великобритания

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания