"Не спецэффекты, а люди": как кино России возвращается к стандартам СССР

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российское кино отходит от голливудских шаблонов. Значит ли это, что режиссеры возвращаются к отечественной школе, кто сегодня снимает фильмы "про людей" и какой Голливуд не стоит забывать — в материале РИА Новости.Отход от АмерикиУ художественного руководителя российских программ ММКФ Ирины Павловой собственный взгляд на проблему фильмов, которые снимались с оглядкой на Запад.Впрочем, Западу пытались подражать, добавляет эксперт.У российского кино сегодня много путей развития. Один из них — вспомнить наследие кинематографа СССР.Кино без национальностиДалеко не все современные режиссеры мыслят критериями "голливудских шаблонов" и "советского стандарта". Среди них — автор "Вызова" Клим Шипенко.Советское кино — разное и хорошееНельзя воспринимать советское кино как общий монолитный феномен, единственная цель которого – воспитывать зрителя, отмечает киновед, доцент ВГИКа Татьяна Яковлева.Эти советские режиссеры никогда не шли по пути упрощения картины мира, считает Яковлева. Снимая фильмы на тему Великой Отечественной войны, они демонстрировали сложный и трагичный взгляд — как, например, Элем Климов в "Иди и смотри".Так ли ужасен Голливуд?Голливудское кино тоже нельзя считать однородными. Американские фильмы — не только экшн, фантастика и спецэффекты. По словам Татьяны Яковлевой, режиссеры "Нового Голливуда" во многом строили свое творчество, ориентируясь на тенденции европейского авторского кинематографа. Например, Мартин Скорсезе, Френсис Форд Коппола, Питер Богданович.Автор фильма может использовать какие угодно шаблоны, но не должен становиться их рабом, продолжает Яковлева. Отталкивается ли молодой режиссер от советских традиций или голливудских, его задача — вносить смысл, разрабатывать собственный почерк.Кто наследник советского кино?Продолжателем традиции советского авторского кино можно назвать режиссера Владимира Хотиненко, как и его учеников — Александра и Владимира Коттов, считает Татьяна Яковлева. А также — Бориса Хлебникова и Андрея Звягинцева.Еще один наследник авторской советской традиции — Александр Сокуров, сам ставший классиком нашего времени.Людям о людяхКинематограф, который можно смотреть, затаив дыхание, сейчас только зарождается, уверена Павлова.На взгляд Ирины Павловой, есть "два лучика надежды" в современной индустрии."Первый — Борис Хлебников, который снял фильм "Аритмия". Жизнь обычного врача скорой помощи сорвала кассу. Выяснилось, что люди хотят смотреть про себя, про свою неудачную любовь и маленькую зарплату. У нас до этого как показывали в сериалах? Доктора живут в шестикомнатных апартаментах, учителя носят "Шанель" и "Карден". А там — нормальный человек, сыгранный одним из лучших актеров современности Александром Яценко. И у всех захватило дух".Хлебников снял "Снегирь" — фильм открытия ММКФ-2023.В "Снегире", добавляет Павлова, нет шикарных квартир, а только грязь и ужас, но посреди них — чистые человеческие судьбы. И сорвавшая аплодисменты реплика "ну что ты всякий раз ноешь, когда мы тонем?"Другой продолжатель традиций советского кино, по мнению Ирины Павловой — Сергей Урсуляк, снявший фильм "Праведник".
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российское кино отходит от голливудских шаблонов. Значит ли это, что режиссеры возвращаются к отечественной школе, кто сегодня снимает фильмы "про людей" и какой Голливуд не стоит забывать — в материале РИА Новости.
Отход от Америки
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"Мы видим, что получает "Оскар" сегодня, мы видим, как он изменился, — сказал режиссер Никита Михалков на брифинге перед открытием 45-го Московского Международного кинофестиваля. — Посылать туда фильмы я лично не вижу смысла, <...> нужно пытаться развивать свое, а не пытаться попасть в тренд. Оглядываться постоянно на кого-то — сейчас мы от этого отучаемся".
Президент ММКФ режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля
У художественного руководителя российских программ ММКФ Ирины Павловой собственный взгляд на проблему фильмов, которые снимались с оглядкой на Запад.
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"Мы до голливудских стандартов не дотягивали никогда, — отмечает она в интервью РИА Новости. — Голливуд — это всегда зрелище, включая всех "Гарри Поттеров" и "Властелинов Колец". Военные фильмы, фантастические, антиутопии — тот уровень компьютерной графики нам даже и не снился".
Впрочем, Западу пытались подражать, добавляет эксперт.
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"У нас появилась громадная и никому не нужная плеяда режиссеров, жаждущих международного признания, — рассказывает Павлова. — А что нужно, чтобы понравиться? Чтобы герои вели себя как идиоты или сумасшедшие, и вокруг сплошная чернуха — такой был запрос у фестивалей на показ жизни в России. Подобных фильмов сняли много, их никто у нас не смотрел, но на зарубежных киносмотрах они побеждали".
У российского кино сегодня много путей развития. Один из них — вспомнить наследие кинематографа СССР.
Кино без национальности
Далеко не все современные режиссеры мыслят критериями "голливудских шаблонов" и "советского стандарта". Среди них — автор "Вызова" Клим Шипенко.
Режиссер фильма "Вызов" Клим Шипенко на премьере в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
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"Я очень точечно знаю советский кинематограф, — говорит режиссер. — И его преемником себя не считаю. Живу не в стандартах и традициях, а в понятиях "плохого" и "хорошего" кино. Жанрового, зрительского. В разных странах есть примеры как удачных лент, так и неудачных".
Советское кино — разное и хорошее
Нельзя воспринимать советское кино как общий монолитный феномен, единственная цель которого – воспитывать зрителя, отмечает киновед, доцент ВГИКа Татьяна Яковлева.
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"У Климова, Тарковского, Гайдая и Хуциева — разный подход, свой почерк, но это авторское кино, которое имело успех у зрителя, — объясняет она. — Существует стереотип, что советские фильмы — обязательно добрые, однако этих режиссеров нельзя просто назвать "добрыми". Они создали традицию тонкого, умного кино — как и Авербах, и Данелия".
Эти советские режиссеры никогда не шли по пути упрощения картины мира, считает Яковлева. Снимая фильмы на тему Великой Отечественной войны, они демонстрировали сложный и трагичный взгляд — как, например, Элем Климов в "Иди и смотри".
«
"Создатели таких картин не ставили цель только увлечь или развлечь зрителя, — замечает эксперт. — Не разбавляли ленты о войне приключениями или чем-то увеселительным. На эту традицию умного кино безусловно стоит ориентироваться".
Так ли ужасен Голливуд?
Голливудское кино тоже нельзя считать однородными. Американские фильмы — не только экшн, фантастика и спецэффекты. По словам Татьяны Яковлевой, режиссеры "Нового Голливуда" во многом строили свое творчество, ориентируясь на тенденции европейского авторского кинематографа. Например, Мартин Скорсезе, Френсис Форд Коппола, Питер Богданович.
"Возьмем фильм "Крестный отец", — приводит пример Яковлева, — С одной стороны, эта лента — продолжение гангстерского жанра, типичного для кино США. С другой — история о семье, очень личная, рассказанная в авторском стиле".
Автор фильма может использовать какие угодно шаблоны, но не должен становиться их рабом, продолжает Яковлева. Отталкивается ли молодой режиссер от советских традиций или голливудских, его задача — вносить смысл, разрабатывать собственный почерк.
Кто наследник советского кино?
Продолжателем традиции советского авторского кино можно назвать режиссера Владимира Хотиненко, как и его учеников — Александра и Владимира Коттов, считает Татьяна Яковлева. А также — Бориса Хлебникова и Андрея Звягинцева.
"Кинематограф развлекательный у нас так и не родился по-настоящему, — отмечает Ирина Павлова. — Вот сейчас слепили из того, что было, "Чебурашку", и страна счастливая помчалась смотреть. Придумал свою формулу успеха продюсер Леонид Верещагин: в фильмах "Легенда 17", "Движение вверх", "Чемпион мира" он напомнил стране, как мы умели побеждать при советской власти. Но на этом всю жизнь не простоишь".
Людям о людях
Кинематограф, который можно смотреть, затаив дыхание, сейчас только зарождается, уверена Павлова.
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"Он по смыслу возвращается к позициям очень хорошего советского кино, — продолжает эксперт. — Кино Авербаха, Аграновича, Германа, которые снимали талантливые тонкие фильмы про людей. Не про тараканов, а про людей".
На взгляд Ирины Павловой, есть "два лучика надежды" в современной индустрии.
"Первый — Борис Хлебников, который снял фильм "Аритмия". Жизнь обычного врача скорой помощи сорвала кассу. Выяснилось, что люди хотят смотреть про себя, про свою неудачную любовь и маленькую зарплату. У нас до этого как показывали в сериалах? Доктора живут в шестикомнатных апартаментах, учителя носят "Шанель" и "Карден". А там — нормальный человек, сыгранный одним из лучших актеров современности Александром Яценко. И у всех захватило дух".
Хлебников снял "Снегирь" — фильм открытия ММКФ-2023.
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"Про то, как рыбакам с траулера дали двух практикантов, — рассказывает Павлова. — Когда я смотрю, как эти грубияны заботятся о малолетних дурачках, думаю: "Боже мой, это же про всю нашу страну"! У нас сейчас родители идут на любые жертвы ради детей".
В "Снегире", добавляет Павлова, нет шикарных квартир, а только грязь и ужас, но посреди них — чистые человеческие судьбы. И сорвавшая аплодисменты реплика "ну что ты всякий раз ноешь, когда мы тонем?"
Другой продолжатель традиций советского кино, по мнению Ирины Павловой — Сергей Урсуляк, снявший фильм "Праведник".
"Я рыдала весь фильм, — признается она. — Это опять кино про людей. Не про сумасшедших героев, которые одной рукой сорок танков подбивают. Это и есть советская традиция — снимать о людях, а не о боях бронемашин с бронемашинами".
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