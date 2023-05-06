https://ria.ru/20230506/kino-1869711337.html

"Не спецэффекты, а люди": как кино России возвращается к стандартам СССР

"Не спецэффекты, а люди": как кино России возвращается к стандартам СССР - РИА Новости, 06.05.2023

"Не спецэффекты, а люди": как кино России возвращается к стандартам СССР

Российское кино отходит от голливудских шаблонов. Значит ли это, что режиссеры возвращаются к отечественной школе, кто сегодня снимает фильмы "про людей" и... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T08:00

2023-05-06T08:00

2023-05-06T08:03

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андрей звягинцев

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российское кино отходит от голливудских шаблонов. Значит ли это, что режиссеры возвращаются к отечественной школе, кто сегодня снимает фильмы "про людей" и какой Голливуд не стоит забывать — в материале РИА Новости.Отход от АмерикиУ художественного руководителя российских программ ММКФ Ирины Павловой собственный взгляд на проблему фильмов, которые снимались с оглядкой на Запад.Впрочем, Западу пытались подражать, добавляет эксперт.У российского кино сегодня много путей развития. Один из них — вспомнить наследие кинематографа СССР.Кино без национальностиДалеко не все современные режиссеры мыслят критериями "голливудских шаблонов" и "советского стандарта". Среди них — автор "Вызова" Клим Шипенко.Советское кино — разное и хорошееНельзя воспринимать советское кино как общий монолитный феномен, единственная цель которого – воспитывать зрителя, отмечает киновед, доцент ВГИКа Татьяна Яковлева.Эти советские режиссеры никогда не шли по пути упрощения картины мира, считает Яковлева. Снимая фильмы на тему Великой Отечественной войны, они демонстрировали сложный и трагичный взгляд — как, например, Элем Климов в "Иди и смотри".Так ли ужасен Голливуд?Голливудское кино тоже нельзя считать однородными. Американские фильмы — не только экшн, фантастика и спецэффекты. По словам Татьяны Яковлевой, режиссеры "Нового Голливуда" во многом строили свое творчество, ориентируясь на тенденции европейского авторского кинематографа. Например, Мартин Скорсезе, Френсис Форд Коппола, Питер Богданович.Автор фильма может использовать какие угодно шаблоны, но не должен становиться их рабом, продолжает Яковлева. Отталкивается ли молодой режиссер от советских традиций или голливудских, его задача — вносить смысл, разрабатывать собственный почерк.Кто наследник советского кино?Продолжателем традиции советского авторского кино можно назвать режиссера Владимира Хотиненко, как и его учеников — Александра и Владимира Коттов, считает Татьяна Яковлева. А также — Бориса Хлебникова и Андрея Звягинцева.Еще один наследник авторской советской традиции — Александр Сокуров, сам ставший классиком нашего времени.Людям о людяхКинематограф, который можно смотреть, затаив дыхание, сейчас только зарождается, уверена Павлова.На взгляд Ирины Павловой, есть "два лучика надежды" в современной индустрии."Первый — Борис Хлебников, который снял фильм "Аритмия". Жизнь обычного врача скорой помощи сорвала кассу. Выяснилось, что люди хотят смотреть про себя, про свою неудачную любовь и маленькую зарплату. У нас до этого как показывали в сериалах? Доктора живут в шестикомнатных апартаментах, учителя носят "Шанель" и "Карден". А там — нормальный человек, сыгранный одним из лучших актеров современности Александром Яценко. И у всех захватило дух".Хлебников снял "Снегирь" — фильм открытия ММКФ-2023.В "Снегире", добавляет Павлова, нет шикарных квартир, а только грязь и ужас, но посреди них — чистые человеческие судьбы. И сорвавшая аплодисменты реплика "ну что ты всякий раз ноешь, когда мы тонем?"Другой продолжатель традиций советского кино, по мнению Ирины Павловой — Сергей Урсуляк, снявший фильм "Праведник".

https://ria.ru/20230504/kino-1869580207.html

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Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

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