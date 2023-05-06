Рейтинг@Mail.ru
"Не спецэффекты, а люди": как кино России возвращается к стандартам СССР - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 06.05.2023 (обновлено: 08:03 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/kino-1869711337.html
"Не спецэффекты, а люди": как кино России возвращается к стандартам СССР
"Не спецэффекты, а люди": как кино России возвращается к стандартам СССР - РИА Новости, 06.05.2023
"Не спецэффекты, а люди": как кино России возвращается к стандартам СССР
Российское кино отходит от голливудских шаблонов. Значит ли это, что режиссеры возвращаются к отечественной школе, кто сегодня снимает фильмы "про людей" и... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T08:00
2023-05-06T08:03
культура
андрей звягинцев
борис хлебников
вгик
голливуд
ссср
кино и сериалы
никита михалков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843971640_0:145:2608:1613_1920x0_80_0_0_dfd73db45efbfd327a32732cba244fbc.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российское кино отходит от голливудских шаблонов. Значит ли это, что режиссеры возвращаются к отечественной школе, кто сегодня снимает фильмы "про людей" и какой Голливуд не стоит забывать — в материале РИА Новости.Отход от АмерикиУ художественного руководителя российских программ ММКФ Ирины Павловой собственный взгляд на проблему фильмов, которые снимались с оглядкой на Запад.Впрочем, Западу пытались подражать, добавляет эксперт.У российского кино сегодня много путей развития. Один из них — вспомнить наследие кинематографа СССР.Кино без национальностиДалеко не все современные режиссеры мыслят критериями "голливудских шаблонов" и "советского стандарта". Среди них — автор "Вызова" Клим Шипенко.Советское кино — разное и хорошееНельзя воспринимать советское кино как общий монолитный феномен, единственная цель которого – воспитывать зрителя, отмечает киновед, доцент ВГИКа Татьяна Яковлева.Эти советские режиссеры никогда не шли по пути упрощения картины мира, считает Яковлева. Снимая фильмы на тему Великой Отечественной войны, они демонстрировали сложный и трагичный взгляд — как, например, Элем Климов в "Иди и смотри".Так ли ужасен Голливуд?Голливудское кино тоже нельзя считать однородными. Американские фильмы — не только экшн, фантастика и спецэффекты. По словам Татьяны Яковлевой, режиссеры "Нового Голливуда" во многом строили свое творчество, ориентируясь на тенденции европейского авторского кинематографа. Например, Мартин Скорсезе, Френсис Форд Коппола, Питер Богданович.Автор фильма может использовать какие угодно шаблоны, но не должен становиться их рабом, продолжает Яковлева. Отталкивается ли молодой режиссер от советских традиций или голливудских, его задача — вносить смысл, разрабатывать собственный почерк.Кто наследник советского кино?Продолжателем традиции советского авторского кино можно назвать режиссера Владимира Хотиненко, как и его учеников — Александра и Владимира Коттов, считает Татьяна Яковлева. А также — Бориса Хлебникова и Андрея Звягинцева.Еще один наследник авторской советской традиции — Александр Сокуров, сам ставший классиком нашего времени.Людям о людяхКинематограф, который можно смотреть, затаив дыхание, сейчас только зарождается, уверена Павлова.На взгляд Ирины Павловой, есть "два лучика надежды" в современной индустрии."Первый — Борис Хлебников, который снял фильм "Аритмия". Жизнь обычного врача скорой помощи сорвала кассу. Выяснилось, что люди хотят смотреть про себя, про свою неудачную любовь и маленькую зарплату. У нас до этого как показывали в сериалах? Доктора живут в шестикомнатных апартаментах, учителя носят "Шанель" и "Карден". А там — нормальный человек, сыгранный одним из лучших актеров современности Александром Яценко. И у всех захватило дух".Хлебников снял "Снегирь" — фильм открытия ММКФ-2023.В "Снегире", добавляет Павлова, нет шикарных квартир, а только грязь и ужас, но посреди них — чистые человеческие судьбы. И сорвавшая аплодисменты реплика "ну что ты всякий раз ноешь, когда мы тонем?"Другой продолжатель традиций советского кино, по мнению Ирины Павловой — Сергей Урсуляк, снявший фильм "Праведник".
https://ria.ru/20230504/kino-1869580207.html
голливуд
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Татьяна Рыжкова
Татьяна Рыжкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843971640_85:0:2437:1764_1920x0_80_0_0_7416220513c0e75b6566d2e9f34c2b94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей звягинцев, борис хлебников, вгик, голливуд, ссср, кино и сериалы, никита михалков, лучшие фильмы, элем климов, андрей тарковский, сергей урсуляк, александр сокуров, клим шипенко
Культура, Андрей Звягинцев, Борис Хлебников, ВГИК, Голливуд, СССР, Кино и сериалы, Никита Михалков, лучшие фильмы, Элем Климов, Андрей Тарковский, Сергей Урсуляк, Александр Сокуров, Клим Шипенко

"Не спецэффекты, а люди": как кино России возвращается к стандартам СССР

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРежиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков на торжественной церемонии вручения кинопремии "Золотой орел", учрежденной Национальной Киноакадемией
Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков на торжественной церемонии вручения кинопремии Золотой орел, учрежденной Национальной Киноакадемией - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая РИА Новости. Российское кино отходит от голливудских шаблонов. Значит ли это, что режиссеры возвращаются к отечественной школе, кто сегодня снимает фильмы "про людей" и какой Голливуд не стоит забывать — в материале РИА Новости.

Отход от Америки

«

"Мы видим, что получает "Оскар" сегодня, мы видим, как он изменился, — сказал режиссер Никита Михалков на брифинге перед открытием 45-го Московского Международного кинофестиваля. — Посылать туда фильмы я лично не вижу смысла, <...> нужно пытаться развивать свое, а не пытаться попасть в тренд. Оглядываться постоянно на кого-то — сейчас мы от этого отучаемся".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрезидент ММКФ режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля
Президент ММКФ режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Президент ММКФ режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля
У художественного руководителя российских программ ММКФ Ирины Павловой собственный взгляд на проблему фильмов, которые снимались с оглядкой на Запад.
«

"Мы до голливудских стандартов не дотягивали никогда, — отмечает она в интервью РИА Новости. — Голливуд — это всегда зрелище, включая всех "Гарри Поттеров" и "Властелинов Колец". Военные фильмы, фантастические, антиутопии — тот уровень компьютерной графики нам даже и не снился".

Впрочем, Западу пытались подражать, добавляет эксперт.
«

"У нас появилась громадная и никому не нужная плеяда режиссеров, жаждущих международного признания, — рассказывает Павлова. — А что нужно, чтобы понравиться? Чтобы герои вели себя как идиоты или сумасшедшие, и вокруг сплошная чернуха — такой был запрос у фестивалей на показ жизни в России. Подобных фильмов сняли много, их никто у нас не смотрел, но на зарубежных киносмотрах они побеждали".

У российского кино сегодня много путей развития. Один из них — вспомнить наследие кинематографа СССР.

Кино без национальности

Далеко не все современные режиссеры мыслят критериями "голливудских шаблонов" и "советского стандарта". Среди них — автор "Вызова" Клим Шипенко.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер фильма "Вызов" Клим Шипенко на премьере в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Режиссер фильма Вызов Клим Шипенко на премьере в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Режиссер фильма "Вызов" Клим Шипенко на премьере в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
«

"Я очень точечно знаю советский кинематограф, — говорит режиссер. — И его преемником себя не считаю. Живу не в стандартах и традициях, а в понятиях "плохого" и "хорошего" кино. Жанрового, зрительского. В разных странах есть примеры как удачных лент, так и неудачных".

Советское кино — разное и хорошее

Нельзя воспринимать советское кино как общий монолитный феномен, единственная цель которого – воспитывать зрителя, отмечает киновед, доцент ВГИКа Татьяна Яковлева.
«

"У Климова, Тарковского, Гайдая и Хуциева — разный подход, свой почерк, но это авторское кино, которое имело успех у зрителя, — объясняет она. — Существует стереотип, что советские фильмы — обязательно добрые, однако этих режиссеров нельзя просто назвать "добрыми". Они создали традицию тонкого, умного кино — как и Авербах, и Данелия".

© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкКинорежиссер Андрей Тарковский (рекадрированный).
Кинорежиссер Андрей Тарковский
Кинорежиссер Андрей Тарковский (рекадрированный).
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
1 из 6
© РИА Новости / В. Барановский | Перейти в медиабанкРежиссер Илья Авербах (справа) на съемках фильма "Объяснение в любви".
Режиссер Илья Авербах на съемках фильма Объяснение в любви
Режиссер Илья Авербах (справа) на съемках фильма "Объяснение в любви".
© РИА Новости / В. Барановский
Перейти в медиабанк
2 из 6
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкРежиссер Леонид Гайдай (на первом плане) и оператор Сергей Полуянов во время съемок фильма "Инкогнито из Петербурга" на киностудии "Ленфильм".
Режиссер Леонид Гайдай и оператор Сергей Полуянов во время съемок фильма Инкогнито из Петербурга
Режиссер Леонид Гайдай (на первом плане) и оператор Сергей Полуянов во время съемок фильма "Инкогнито из Петербурга" на киностудии "Ленфильм".
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
3 из 6
© РИА Новости / Василий Малышев | Перейти в медиабанк

Леонид Гайдай (1923-1993), кинорежиссер, сценарист, выдающийся комедиограф, актер, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии.

Леонид Гайдай

Леонид Гайдай (1923-1993), кинорежиссер, сценарист, выдающийся комедиограф, актер, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии.

© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
4 из 6
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкКинорежиссер Георгий Данелия, обладатель Почетного приза Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" за вклад в кинематограф.
Кинорежиссер Георгий Данелия
Кинорежиссер Георгий Данелия, обладатель Почетного приза Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" за вклад в кинематограф.
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
5 из 6
© РИА Новости / Евгений Коктыш | Перейти в медиабанкАвтор сценария и режиссер Элем Климов на съемках фильма "Иди и смотри".
Автор сценария и режиссер Элем Климов на съемках фильма Иди и смотри
Автор сценария и режиссер Элем Климов на съемках фильма "Иди и смотри".
© РИА Новости / Евгений Коктыш
Перейти в медиабанк
6 из 6
Кинорежиссер Андрей Тарковский (рекадрированный).
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
1 из 6
Режиссер Илья Авербах (справа) на съемках фильма "Объяснение в любви".
© РИА Новости / В. Барановский
Перейти в медиабанк
2 из 6
Режиссер Леонид Гайдай (на первом плане) и оператор Сергей Полуянов во время съемок фильма "Инкогнито из Петербурга" на киностудии "Ленфильм".
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
3 из 6

Леонид Гайдай (1923-1993), кинорежиссер, сценарист, выдающийся комедиограф, актер, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии.

© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
4 из 6
Кинорежиссер Георгий Данелия, обладатель Почетного приза Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" за вклад в кинематограф.
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
5 из 6
Автор сценария и режиссер Элем Климов на съемках фильма "Иди и смотри".
© РИА Новости / Евгений Коктыш
Перейти в медиабанк
6 из 6
Эти советские режиссеры никогда не шли по пути упрощения картины мира, считает Яковлева. Снимая фильмы на тему Великой Отечественной войны, они демонстрировали сложный и трагичный взгляд — как, например, Элем Климов в "Иди и смотри".
«

"Создатели таких картин не ставили цель только увлечь или развлечь зрителя, — замечает эксперт. — Не разбавляли ленты о войне приключениями или чем-то увеселительным. На эту традицию умного кино безусловно стоит ориентироваться".

Так ли ужасен Голливуд?

Голливудское кино тоже нельзя считать однородными. Американские фильмы — не только экшн, фантастика и спецэффекты. По словам Татьяны Яковлевой, режиссеры "Нового Голливуда" во многом строили свое творчество, ориентируясь на тенденции европейского авторского кинематографа. Например, Мартин Скорсезе, Френсис Форд Коппола, Питер Богданович.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковРежиссер Френсис Форд Коппол в Москве
Режиссер Френсис Форд Коппол в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Режиссер Френсис Форд Коппол в Москве
«

"Возьмем фильм "Крестный отец", — приводит пример Яковлева, — С одной стороны, эта лента — продолжение гангстерского жанра, типичного для кино США. С другой — история о семье, очень личная, рассказанная в авторском стиле".

© Alfran Productions (1972)Кадр из фильма "Крестный отец"
Кадр из фильма Крестный отец
© Alfran Productions (1972)
Кадр из фильма "Крестный отец"
Автор фильма может использовать какие угодно шаблоны, но не должен становиться их рабом, продолжает Яковлева. Отталкивается ли молодой режиссер от советских традиций или голливудских, его задача — вносить смысл, разрабатывать собственный почерк.

Кто наследник советского кино?

Продолжателем традиции советского авторского кино можно назвать режиссера Владимира Хотиненко, как и его учеников — Александра и Владимира Коттов, считает Татьяна Яковлева. А также — Бориса Хлебникова и Андрея Звягинцева.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредседатель жюри "Кинотавра", режиссер, сценарист Владимир Хотиненко
Председатель жюри Кинотавра, режиссер, сценарист Владимир Хотиненко - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Председатель жюри "Кинотавра", режиссер, сценарист Владимир Хотиненко
«

"Я помню, когда Звягинцев получал "Золотого орла" за фильм "Возвращение", он благодарил не маму с папой, а Тарковского и Антониони", — напоминает эксперт.

Еще один наследник авторской советской традиции — Александр Сокуров, сам ставший классиком нашего времени.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Александр Сокуров
Режиссер Александр Сокуров - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Режиссер Александр Сокуров
«

"Кинематограф развлекательный у нас так и не родился по-настоящему, — отмечает Ирина Павлова. — Вот сейчас слепили из того, что было, "Чебурашку", и страна счастливая помчалась смотреть. Придумал свою формулу успеха продюсер Леонид Верещагин: в фильмах "Легенда 17", "Движение вверх", "Чемпион мира" он напомнил стране, как мы умели побеждать при советской власти. Но на этом всю жизнь не простоишь".

Людям о людях

Кинематограф, который можно смотреть, затаив дыхание, сейчас только зарождается, уверена Павлова.
«

"Он по смыслу возвращается к позициям очень хорошего советского кино, — продолжает эксперт. — Кино Авербаха, Аграновича, Германа, которые снимали талантливые тонкие фильмы про людей. Не про тараканов, а про людей".

На взгляд Ирины Павловой, есть "два лучика надежды" в современной индустрии.
"Первый — Борис Хлебников, который снял фильм "Аритмия". Жизнь обычного врача скорой помощи сорвала кассу. Выяснилось, что люди хотят смотреть про себя, про свою неудачную любовь и маленькую зарплату. У нас до этого как показывали в сериалах? Доктора живут в шестикомнатных апартаментах, учителя носят "Шанель" и "Карден". А там — нормальный человек, сыгранный одним из лучших актеров современности Александром Яценко. И у всех захватило дух".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Борис Хлебников
Режиссер Борис Хлебников - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Режиссер Борис Хлебников
Хлебников снял "Снегирь" — фильм открытия ММКФ-2023.
«

"Про то, как рыбакам с траулера дали двух практикантов, — рассказывает Павлова. — Когда я смотрю, как эти грубияны заботятся о малолетних дурачках, думаю: "Боже мой, это же про всю нашу страну"! У нас сейчас родители идут на любые жертвы ради детей".

В "Снегире", добавляет Павлова, нет шикарных квартир, а только грязь и ужас, но посреди них — чистые человеческие судьбы. И сорвавшая аплодисменты реплика "ну что ты всякий раз ноешь, когда мы тонем?"
Другой продолжатель традиций советского кино, по мнению Ирины Павловой — Сергей Урсуляк, снявший фильм "Праведник".
© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Праведник"
Кадр из фильма Праведник
Кадр из фильма "Праведник"
© Централ Партнершип (2022)
1 из 3
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанк

Кинорежиссер Сергей Урсуляк

Кинорежиссер Сергей Урсуляк

Кинорежиссер Сергей Урсуляк

© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
2 из 3
© Предоставлено пресс-службой Централ-ПартнершипКадр из фильма "Праведник"
Кадр из фильма Праведник
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
3 из 3
Кадр из фильма "Праведник"
© Централ Партнершип (2022)
1 из 3

Кинорежиссер Сергей Урсуляк

© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
2 из 3
Кадр из фильма "Праведник"
© Предоставлено пресс-службой Централ-Партнершип
3 из 3
«

"Я рыдала весь фильм, — признается она. — Это опять кино про людей. Не про сумасшедших героев, которые одной рукой сорок танков подбивают. Это и есть советская традиция — снимать о людях, а не о боях бронемашин с бронемашинами".

Кадр из фильма Вызов
"Вызов" перешагнул отметку в миллиард рублей в прокате
4 мая, 11:21
 
КультураАндрей ЗвягинцевБорис ХлебниковВГИКГолливудСССРКино и сериалыНикита Михалковлучшие фильмыЭлем КлимовАндрей ТарковскийСергей УрсулякАлександр СокуровКлим Шипенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала