https://ria.ru/20230506/karabakh-1870232302.html

Россия зафиксировала нарушение прекращения огня в Нагорном Карабахе

Россия зафиксировала нарушение прекращения огня в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 06.05.2023

Россия зафиксировала нарушение прекращения огня в Нагорном Карабахе

Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Аскеранском районе Нагорного Карабаха в зоне ответственности российских миротворцев, говорится в бюллетене... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T20:35

2023-05-06T20:35

2023-05-06T20:35

в мире

россия

нагорный карабах

ситуация на армяно-азербайджанской границе

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Аскеранском районе Нагорного Карабаха в зоне ответственности российских миротворцев, говорится в бюллетене Минобороны РФ. "Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - говорится в сообщении. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230503/armeniya-1869432238.html

россия

нагорный карабах

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в мире, россия, нагорный карабах, ситуация на армяно-азербайджанской границе, министерство обороны рф (минобороны рф)