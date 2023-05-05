Стало известно, в какие дни россияне чаще получают нежелательные звонки
"Яндекс": чаще всего нежелательные звонки россияне получают по понедельникам и вторникам
© Pixabay / Pixabay/Pexels Мужчина разговаривает по телефону
© Pixabay / Pixabay/Pexels
Мужчина разговаривает по телефону. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Чаще всего нежелательные звонки россияне получают по понедельникам и вторникам в рабочее время - в основном с 10.00 до 14.00, говорится в статистических данных определителя номера "Яндекса", которые есть в распоряжении РИА Новости.
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"Чаще всего нежелательные звонки россияне получают по понедельникам и вторникам в рабочее время - в основном с 10.00 до 14.00", - говорится в данных. Отмечается, что количество звонков, которые сервис пометил как потенциально мошеннические, в апреле 2023 года выросло на 13,6% по сравнению с январем. При этом число звонков от финансовых организаций (микрозаймы, биржевые и криптовалютные брокеры) - сократилось на 32,8%.
С января по апрель 2023 года определитель номера "Яндекса" обработал 440 миллионов вызовов с неизвестных номеров. Каждый пятый из них (почти 91 миллион) сервис отметил как "нежелательный": от рекламных звонков и опросов до вероятного мошенничества. При этом, как "потенциально мошеннический" сервис определил каждый сотый звонок. Больше всего таких звонков пользователи получили в марте – почти 1,3 миллиона.
Отмечается, что с начала 2023 года количество нежелательных звонков растет с каждым месяцем: в апреле их количество выросло на 45,5% по сравнению с январем, на 28,8% относительно февраля и на 9% - по отношению к марту.
За первые четыре месяца этого года в топ-5 регионов, в которых пользователи определителя номера от "Яндекса" получили больше всего звонков с неизвестных номеров, вошли Москва и Московская область (20,5%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (7,3%), Краснодарский край (3,8%), Свердловская (3,5%) и Нижегородская области (2,8%).