https://ria.ru/20230505/zvonki-1869813131.html

Стало известно, в какие дни россияне чаще получают нежелательные звонки

Стало известно, в какие дни россияне чаще получают нежелательные звонки - РИА Новости, 05.05.2023

Стало известно, в какие дни россияне чаще получают нежелательные звонки

Чаще всего нежелательные звонки россияне получают по понедельникам и вторникам в рабочее время - в основном с 10.00 до 14.00, говорится в статистических данных... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T05:43

2023-05-05T05:43

2023-05-05T05:43

общество

москва

санкт-петербург

яндекс

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Чаще всего нежелательные звонки россияне получают по понедельникам и вторникам в рабочее время - в основном с 10.00 до 14.00, говорится в статистических данных определителя номера "Яндекса", которые есть в распоряжении РИА Новости. С января по апрель 2023 года определитель номера "Яндекса" обработал 440 миллионов вызовов с неизвестных номеров. Каждый пятый из них (почти 91 миллион) сервис отметил как "нежелательный": от рекламных звонков и опросов до вероятного мошенничества. При этом, как "потенциально мошеннический" сервис определил каждый сотый звонок. Больше всего таких звонков пользователи получили в марте – почти 1,3 миллиона. Отмечается, что с начала 2023 года количество нежелательных звонков растет с каждым месяцем: в апреле их количество выросло на 45,5% по сравнению с январем, на 28,8% относительно февраля и на 9% - по отношению к марту. За первые четыре месяца этого года в топ-5 регионов, в которых пользователи определителя номера от "Яндекса" получили больше всего звонков с неизвестных номеров, вошли Москва и Московская область (20,5%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (7,3%), Краснодарский край (3,8%), Свердловская (3,5%) и Нижегородская области (2,8%).

https://ria.ru/20230501/zvonok-1868637518.html

москва

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

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общество, москва, санкт-петербург, яндекс, московская область (подмосковье)