Рейтинг@Mail.ru
В Ереване рассказали о встрече послов Армении и США в России - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:26 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/vstrecha-1870082833.html
В Ереване рассказали о встрече послов Армении и США в России
В Ереване рассказали о встрече послов Армении и США в России - РИА Новости, 05.05.2023
В Ереване рассказали о встрече послов Армении и США в России
В Ереване сообщили о состоявшейся в пятницу встрече между послами Армении и США в РФ Вагаршака Арутюняна и Линн Трейси. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T23:26
2023-05-05T23:26
в мире
армения
азербайджан
сша
арарат мирзоян
линн трейси
вагаршак арутюнян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598315203_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_c97be7d6edf26296fee5fb475e7b7be4.jpg
ЕРЕВАН, 5 мая - РИА Новости. В Ереване сообщили о состоявшейся в пятницу встрече между послами Армении и США в РФ Вагаршака Арутюняна и Линн Трейси. "Пятого мая чрезвычайный и полномочный посол Армении в Российской Федерации Вагаршак Арутюнян встретился с новоназначенным послом Соединенных Штатов Америки в РФ Линн Трейси. В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по вопросам установления стабильности на Южном Кавказе, отношений между Арменией и Азербайджаном, а также урегулирования карабахского конфликта, подчеркнув безоговорочное выполнение положений Трехсторонней декларации (заявление лидеров Армении, РФ и Азербайджана - ред.) от 9 ноября 2020 года", - отмечается на странице армянской дипмиссии в соцсетях. Отмечается, что Арутюнян и Трейси "подчеркнули важность трехсторонних переговоров, состоявшихся в США с 1 по 4 мая". "Посол Армении в России обратил внимание своего коллеги на ситуацию, создавшуюся в регионе в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения, а также на кризисную ситуацию в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что незаконная блокада Лачинского коридора грубо противоречит пункту 6 Трехсторонней декларации. Также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", - отметили в посольстве. Ранее в заявлении на сайте армянского внешнеполитического ведомства было отмечено, что главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов по итогам проведенных в США переговоров констатировали прогресс по некоторым пунктам двустороннего соглашения, зафиксировав расхождение по ряду ключевых вопросов. Переговоры прошли в начале мая в Арлингтоне, штат Вирджиния. В Вашингтоне министры встретились с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также с советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230426/karabakh-1867752016.html
армения
азербайджан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598315203_160:0:881:541_1920x0_80_0_0_cf3e205ab867a517dca59232e4d253c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, сша, арарат мирзоян, линн трейси, вагаршак арутюнян
В мире, Армения, Азербайджан, США, Арарат Мирзоян, Линн Трейси, Вагаршак Арутюнян
В Ереване рассказали о встрече послов Армении и США в России

Послы Армении и США в России на встрече обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

© Фото : Министерство Обороны Республики АрменияВагаршак Арутюнян
Вагаршак Арутюнян - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
Вагаршак Арутюнян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 5 мая - РИА Новости. В Ереване сообщили о состоявшейся в пятницу встрече между послами Армении и США в РФ Вагаршака Арутюняна и Линн Трейси.
"Пятого мая чрезвычайный и полномочный посол Армении в Российской Федерации Вагаршак Арутюнян встретился с новоназначенным послом Соединенных Штатов Америки в РФ Линн Трейси. В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по вопросам установления стабильности на Южном Кавказе, отношений между Арменией и Азербайджаном, а также урегулирования карабахского конфликта, подчеркнув безоговорочное выполнение положений Трехсторонней декларации (заявление лидеров Армении, РФ и Азербайджана - ред.) от 9 ноября 2020 года", - отмечается на странице армянской дипмиссии в соцсетях.
Блокировка Лачинского коридора в Азербайджане
17 декабря 2022, 12:31
Инфографика
Блокировка Лачинского коридораПосмотреть
Отмечается, что Арутюнян и Трейси "подчеркнули важность трехсторонних переговоров, состоявшихся в США с 1 по 4 мая".
"Посол Армении в России обратил внимание своего коллеги на ситуацию, создавшуюся в регионе в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения, а также на кризисную ситуацию в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что незаконная блокада Лачинского коридора грубо противоречит пункту 6 Трехсторонней декларации. Также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", - отметили в посольстве.
Ранее в заявлении на сайте армянского внешнеполитического ведомства было отмечено, что главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов по итогам проведенных в США переговоров констатировали прогресс по некоторым пунктам двустороннего соглашения, зафиксировав расхождение по ряду ключевых вопросов. Переговоры прошли в начале мая в Арлингтоне, штат Вирджиния. В Вашингтоне министры встретились с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также с советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин
Замглавы МИД обсудил в Ереване ситуацию в Нагорном Карабахе
26 апреля, 00:47
 
В миреАрменияАзербайджанСШААрарат МирзоянЛинн ТрейсиВагаршак Арутюнян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала