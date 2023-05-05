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В Ереване рассказали о встрече послов Армении и США в России

В Ереване рассказали о встрече послов Армении и США в России - РИА Новости, 05.05.2023

В Ереване рассказали о встрече послов Армении и США в России

В Ереване сообщили о состоявшейся в пятницу встрече между послами Армении и США в РФ Вагаршака Арутюняна и Линн Трейси. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T23:26

2023-05-05T23:26

2023-05-05T23:26

в мире

армения

азербайджан

сша

арарат мирзоян

линн трейси

вагаршак арутюнян

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ЕРЕВАН, 5 мая - РИА Новости. В Ереване сообщили о состоявшейся в пятницу встрече между послами Армении и США в РФ Вагаршака Арутюняна и Линн Трейси. "Пятого мая чрезвычайный и полномочный посол Армении в Российской Федерации Вагаршак Арутюнян встретился с новоназначенным послом Соединенных Штатов Америки в РФ Линн Трейси. В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по вопросам установления стабильности на Южном Кавказе, отношений между Арменией и Азербайджаном, а также урегулирования карабахского конфликта, подчеркнув безоговорочное выполнение положений Трехсторонней декларации (заявление лидеров Армении, РФ и Азербайджана - ред.) от 9 ноября 2020 года", - отмечается на странице армянской дипмиссии в соцсетях. Отмечается, что Арутюнян и Трейси "подчеркнули важность трехсторонних переговоров, состоявшихся в США с 1 по 4 мая". "Посол Армении в России обратил внимание своего коллеги на ситуацию, создавшуюся в регионе в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения, а также на кризисную ситуацию в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что незаконная блокада Лачинского коридора грубо противоречит пункту 6 Трехсторонней декларации. Также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", - отметили в посольстве. Ранее в заявлении на сайте армянского внешнеполитического ведомства было отмечено, что главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов по итогам проведенных в США переговоров констатировали прогресс по некоторым пунктам двустороннего соглашения, зафиксировав расхождение по ряду ключевых вопросов. Переговоры прошли в начале мая в Арлингтоне, штат Вирджиния. В Вашингтоне министры встретились с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также с советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230426/karabakh-1867752016.html

армения

азербайджан

сша

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в мире, армения, азербайджан, сша, арарат мирзоян, линн трейси, вагаршак арутюнян