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Лайма Вайкуле раскрыла местонахождение Аллы Пугачевой
Лайма Вайкуле раскрыла местонахождение Аллы Пугачевой - РИА Новости, 05.05.2023
Лайма Вайкуле раскрыла местонахождение Аллы Пугачевой
Певица Лайма Вайкуле на своем YouTube-канале раскрыла местонахождение своей коллеги и подруги Аллы Пугачевой. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:28
2023-05-05T12:28
2023-05-05T15:29
шоубиз
лайма вайкуле
алла пугачева
умер вячеслав зайцев
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Певица Лайма Вайкуле на своем YouTube-канале раскрыла местонахождение своей коллеги и подруги Аллы Пугачевой. По данным СМИ, Алла Пугачева прилетела в Москву на несколько дней. Многие ожидали, что она придет на похороны модельера Вячеслава Зайцева. Однако журналисты так и не дождались появления певицы. Сама Пугачева не прокомментировала сообщения о своем возвращении в Россию. Валентин Юдашкин умер второго мая после продолжительной болезни. Ему было 59 лет. Кутюрье похоронят шестого мая на Троекуровском кладбище в Москве.
https://ria.ru/20230504/zaytsev-1869754156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лайма Вайкуле раскрыла местонахождение Аллы Пугачевой
Вайкуле рассказала, что Пугачева прилетела в Россию на похороны Юдашкина