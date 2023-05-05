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Лайма Вайкуле раскрыла местонахождение Аллы Пугачевой - РИА Новости, 05.05.2023
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Шоубиз
 
12:28 05.05.2023 (обновлено: 15:29 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/vaykule-1869882591.html
Лайма Вайкуле раскрыла местонахождение Аллы Пугачевой
Лайма Вайкуле раскрыла местонахождение Аллы Пугачевой - РИА Новости, 05.05.2023
Лайма Вайкуле раскрыла местонахождение Аллы Пугачевой
Певица Лайма Вайкуле на своем YouTube-канале раскрыла местонахождение своей коллеги и подруги Аллы Пугачевой. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:28
2023-05-05T15:29
шоубиз
лайма вайкуле
алла пугачева
умер вячеслав зайцев
валентин юдашкин
москва
россия
знаменитости
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Певица Лайма Вайкуле на своем YouTube-канале раскрыла местонахождение своей коллеги и подруги Аллы Пугачевой. По данным СМИ, Алла Пугачева прилетела в Москву на несколько дней. Многие ожидали, что она придет на похороны модельера Вячеслава Зайцева. Однако журналисты так и не дождались появления певицы. Сама Пугачева не прокомментировала сообщения о своем возвращении в Россию. Валентин Юдашкин умер второго мая после продолжительной болезни. Ему было 59 лет. Кутюрье похоронят шестого мая на Троекуровском кладбище в Москве.
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лайма вайкуле, алла пугачева, умер вячеслав зайцев, валентин юдашкин, москва, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Лайма Вайкуле, Алла Пугачева, Умер Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, Москва, Россия, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Лайма Вайкуле раскрыла местонахождение Аллы Пугачевой

Вайкуле рассказала, что Пугачева прилетела в Россию на похороны Юдашкина

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Нина ЗотинаАлла Пугачева и Лайма Вайкуле
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Певица Лайма Вайкуле на своем YouTube-канале раскрыла местонахождение своей коллеги и подруги Аллы Пугачевой.
«
"Мне позавчера сказала, что летит в Москву на похороны к Валентину Юдашкину. Я спросила: "А как же дети?" Она ответила: "Я что, не поеду к нему на похороны?" – рассказала исполнительница.
По данным СМИ, Алла Пугачева прилетела в Москву на несколько дней. Многие ожидали, что она придет на похороны модельера Вячеслава Зайцева. Однако журналисты так и не дождались появления певицы.
Сама Пугачева не прокомментировала сообщения о своем возвращении в Россию.
Валентин Юдашкин умер второго мая после продолжительной болезни. Ему было 59 лет. Кутюрье похоронят шестого мая на Троекуровском кладбище в Москве.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
На похоронах Вячеслава Зайцева заметили двойника Аллы Пугачевой
4 мая, 19:19
 
ШоубизЛайма ВайкулеАлла ПугачеваУмер Вячеслав ЗайцевВалентин ЮдашкинМоскваРоссияЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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