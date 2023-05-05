https://ria.ru/20230505/vaykule-1869882591.html

Лайма Вайкуле раскрыла местонахождение Аллы Пугачевой

Лайма Вайкуле раскрыла местонахождение Аллы Пугачевой - РИА Новости, 05.05.2023

Лайма Вайкуле раскрыла местонахождение Аллы Пугачевой

Певица Лайма Вайкуле на своем YouTube-канале раскрыла местонахождение своей коллеги и подруги Аллы Пугачевой. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T12:28

2023-05-05T12:28

2023-05-05T15:29

шоубиз

лайма вайкуле

алла пугачева

умер вячеслав зайцев

валентин юдашкин

москва

россия

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865271476_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_ee861e17f2907ba3251365a90bfd0bc8.jpg

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Певица Лайма Вайкуле на своем YouTube-канале раскрыла местонахождение своей коллеги и подруги Аллы Пугачевой. По данным СМИ, Алла Пугачева прилетела в Москву на несколько дней. Многие ожидали, что она придет на похороны модельера Вячеслава Зайцева. Однако журналисты так и не дождались появления певицы. Сама Пугачева не прокомментировала сообщения о своем возвращении в Россию. Валентин Юдашкин умер второго мая после продолжительной болезни. Ему было 59 лет. Кутюрье похоронят шестого мая на Троекуровском кладбище в Москве.

https://ria.ru/20230504/zaytsev-1869754156.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лайма вайкуле, алла пугачева, умер вячеслав зайцев, валентин юдашкин, москва, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса