https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869128410.html

Умер Валентин Юдашкин

Умер Валентин Юдашкин - РИА Новости, 02.05.2023

Умер Валентин Юдашкин

Модельер Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет, сообщил Первый канал. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:04

2023-05-02T13:04

2023-05-02T15:44

валентин юдашкин

культура

россия

одинцовский район

центр "амурский тигр"

гитис

вячеслав зайцев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Модельер Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет, сообщил Первый канал.О смерти кутюрье рассказала его жена. Юдашкин в последние годы боролся с тяжелым заболеванием.В минувшее воскресенье в возрасте 85 лет ушел из жизни советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев.Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. Во время обучения на факультете моделирования Московского индустриального техникума (окончил с отличием в 1986 году) проходил преддипломную практику в Московском доме моды у Вячеслава Зайцева. В 2002-м окончил продюсерский факультет ГИТИСа.В 1993 году кутюрье открыл Дом моды Valentin Yudashkin, который стал автором коллекций для олимпийской сборной России (1993, 1996, 1998), униформы для летного состава компании Aeroflot airline (1997), парадной униформы для российской армии (2007), коллекции одежды совместно с маркой Disney (2009), капсульной коллекции для Центра амурского тигра (2015).Юдашкин — заслуженный деятель искусств России (1999), народный художник России (2005), лауреат премии правительства в области науки и техники (2002). В 2008 году его удостоили ордена Почета, а в 2013-м — "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869156780.html

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Кирилл Волков

валентин юдашкин, россия, одинцовский район, центр "амурский тигр", гитис, вячеслав зайцев, московская область (подмосковье), происшествия, париж