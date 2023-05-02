Валентин Юдашкин — модельер, который умел дарить красоту

Дом моды Валентина Юдашкина — один из ведущих в России. Его коллекциям аплодировали ценители с самым взыскательным вкусом.
Дом моды Валентина Юдашкина — один из ведущих в России. Его коллекциям аплодировали ценители с самым взыскательным вкусом.
Творческий путь Валентина Юдашкина начался в 1986 году, когда он, выпускник индустриального техникума, пришел на преддипломную практику к Вячеславу Зайцеву в Московский дом моды.
Творческий путь Валентина Юдашкина начался в 1986 году, когда он, выпускник индустриального техникума, пришел на преддипломную практику к Вячеславу Зайцеву в Московский дом моды.
Уже через год, в 1987-м, Юдашкин создал первую коллекцию "Фаберже", которая его прославила.
Уже через год, в 1987-м, Юдашкин создал первую коллекцию "Фаберже", которая его прославила.
В 1991 году коллекцию Юдашкина, состоявшую из 150 моделей, представили в Париже. На дефиле присутствовало больше 600 гостей, в том числе легендарные Пако Рабан и Пьер Карден.
В 1991 году коллекцию Юдашкина, состоявшую из 150 моделей, представили в Париже. На дефиле присутствовало больше 600 гостей, в том числе легендарные Пако Рабан и Пьер Карден.
После этого показа на Юдашкина обрушилась слава, его стали регулярно приглашать в Париж, Милан, Нью-Йорк.
После этого показа на Юдашкина обрушилась слава, его стали регулярно приглашать в Париж, Милан, Нью-Йорк.
Одно из платьев коллекции "Фаберже" впоследствии передали в Музей костюма Лувра.
Одно из платьев коллекции "Фаберже" впоследствии передали в Музей костюма Лувра.
Творения Юдашкина хранятся также в Калифорнийском музее моды, музее Метрополитен в Нью-Йорке, Государственном Историческом музее в Москве, Международном музее олимпийских игр.
Творения Юдашкина хранятся также в Калифорнийском музее моды, музее Метрополитен в Нью-Йорке, Государственном Историческом музее в Москве, Международном музее олимпийских игр.
В 1993 году кутюрье открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin.
В 1993 году кутюрье открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin.
Модельер одевал многих знаменитостей, в 1994 и 1996 годах создавал костюмы для олимпийской сборной России, в 1997-м разработал униформу для летного состава Aeroflot airline, в 2007-м — парадную униформу для российской армии.
Модельер одевал многих знаменитостей, в 1994 и 1996 годах создавал костюмы для олимпийской сборной России, в 1997-м разработал униформу для летного состава Aeroflot airline, в 2007-м — парадную униформу для российской армии.
В 1996-м Дом моды Валентина Юдашкина получил официальный статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды. Дизайнер из России был удостоен такой чести впервые.
В 1996-м Дом моды Валентина Юдашкина получил официальный статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды. Дизайнер из России был удостоен такой чести впервые.
Модельер был женат на дизайнере Марине Юдашкиной. Их дочь Галина — фотограф и светский обозреватель.
Модельер был женат на дизайнере Марине Юдашкиной. Их дочь Галина — фотограф и светский обозреватель.
Юдашкин — обладатель множества наград. Он заслуженный деятель искусств России, народный художник, лауреат премии правительства в области науки и техники. Удостоен орденов Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Юдашкин — обладатель множества наград. Он заслуженный деятель искусств России, народный художник, лауреат премии правительства в области науки и техники. Удостоен орденов Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
В последние годы Валентин Юдашкин боролся с тяжелой болезнью.
В последние годы Валентин Юдашкин боролся с тяжелой болезнью.