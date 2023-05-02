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Стало известно, когда пройдет прощание с Валентином Юдашкиным - РИА Новости, 02.05.2023
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Культура
 
19:21 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869259637.html
Стало известно, когда пройдет прощание с Валентином Юдашкиным
Стало известно, когда пройдет прощание с Валентином Юдашкиным - РИА Новости, 02.05.2023
Стало известно, когда пройдет прощание с Валентином Юдашкиным
Стало известно, когда пройдет прощание с модельером Валентином Юдашкиным. Место и время сообщили РИА Новости в пресс-службе Дома моды Юдашкина. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T19:21
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Стало известно, когда пройдет прощание с модельером Валентином Юдашкиным. Место и время сообщили РИА Новости в пресс-службе Дома моды Юдашкина. Дизайнер скончался на 60-м году жизни во вторник. В последние годы модельер боролся с тяжелой болезнью.
https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869140487.html
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Культура, Новости культуры, Валентин Юдашкин, Знаменитости, мода
Стало известно, когда пройдет прощание с Валентином Юдашкиным

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным пройдет на Троекуровском кладбище 6 мая

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМодельер Валентин Юдашкин
Модельер Валентин Юдашкин - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Стало известно, когда пройдет прощание с модельером Валентином Юдашкиным. Место и время сообщили РИА Новости в пресс-службе Дома моды Юдашкина.
«
"Церемония прощания с Валентином Абрамовичем Юдашкиным пройдет 6 мая в 11.00 на Троекуровском кладбище", — сказала собеседница агентства.
Дизайнер скончался на 60-м году жизни во вторник. В последние годы модельер боролся с тяжелой болезнью.
Модельер Валентин Юдашкин - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
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