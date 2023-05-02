https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869259637.html

Стало известно, когда пройдет прощание с Валентином Юдашкиным

Стало известно, когда пройдет прощание с Валентином Юдашкиным - РИА Новости, 02.05.2023

Стало известно, когда пройдет прощание с Валентином Юдашкиным

Стало известно, когда пройдет прощание с модельером Валентином Юдашкиным. Место и время сообщили РИА Новости в пресс-службе Дома моды Юдашкина. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T19:21

2023-05-02T19:21

2023-05-02T19:21

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Стало известно, когда пройдет прощание с модельером Валентином Юдашкиным. Место и время сообщили РИА Новости в пресс-службе Дома моды Юдашкина. Дизайнер скончался на 60-м году жизни во вторник. В последние годы модельер боролся с тяжелой болезнью.

https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869140487.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, валентин юдашкин, знаменитости, мода