https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869259637.html
Стало известно, когда пройдет прощание с Валентином Юдашкиным
Стало известно, когда пройдет прощание с Валентином Юдашкиным - РИА Новости, 02.05.2023
Стало известно, когда пройдет прощание с Валентином Юдашкиным
Стало известно, когда пройдет прощание с модельером Валентином Юдашкиным. Место и время сообщили РИА Новости в пресс-службе Дома моды Юдашкина. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T19:21
2023-05-02T19:21
2023-05-02T19:21
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Стало известно, когда пройдет прощание с модельером Валентином Юдашкиным. Место и время сообщили РИА Новости в пресс-службе Дома моды Юдашкина. Дизайнер скончался на 60-м году жизни во вторник. В последние годы модельер боролся с тяжелой болезнью.
https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869140487.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, валентин юдашкин, знаменитости, мода
Культура, Новости культуры, Валентин Юдашкин, Знаменитости, мода
Стало известно, когда пройдет прощание с Валентином Юдашкиным
Прощание с модельером Валентином Юдашкиным пройдет на Троекуровском кладбище 6 мая