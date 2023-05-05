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В Петербурге впервые завели уголовное дело против экскурсоводов-руферов - РИА Новости, 05.05.2023
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Туризм
 
12:29 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/rufer-1869888895.html
В Петербурге впервые завели уголовное дело против экскурсоводов-руферов
В Петербурге впервые завели уголовное дело против экскурсоводов-руферов - РИА Новости, 05.05.2023
В Петербурге впервые завели уголовное дело против экскурсоводов-руферов
В Петербурге впервые возбудили уголовное дело против экскурсоводов, проводивших туры по крышам, об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:29
2023-05-05T12:29
туризм
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туризм
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Петербурге впервые возбудили уголовное дело против экскурсоводов, проводивших туры по крышам, об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Выяснилось, что во время экскурсий не обеспечивалась должная безопасность участников и туристов.Сейчас организаторам прогулок по крышам вменяется статья 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").Кроме того, около 20 руферов будут привлечены к административной ответственности за нелегальное предпринимательство. Так, в результате недельного рейда сотрудники полиции выяснили, что средняя стоимость прогулки по крыше составляла от 500 до тысячи рублей. "При этом в целях финансовой конспирации оплата, как правило, переводилась через онлайн-банк на счет экскурсовода", – уточняют в ведомстве.Основными местами посещения крыш были Невский и Лиговский проспекты, улицы Рубинштейна и Пушкинская.
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новости - туризм, происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область, достопримечательности, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Достопримечательности, Туризм
В Петербурге впервые завели уголовное дело против экскурсоводов-руферов

В Санкт-Петербурге впервые возбудили уголовное дело против руферов-экскурсоводов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Адмиралтейство и Петропавловский собор с колоннады Исаакиевского собора
Вид на Адмиралтейство и Петропавловский собор с колоннады Исаакиевского собора - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Петербурге впервые возбудили уголовное дело против экскурсоводов, проводивших туры по крышам, об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Выяснилось, что во время экскурсий не обеспечивалась должная безопасность участников и туристов.
Сейчас организаторам прогулок по крышам вменяется статья 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").
Кроме того, около 20 руферов будут привлечены к административной ответственности за нелегальное предпринимательство. Так, в результате недельного рейда сотрудники полиции выяснили, что средняя стоимость прогулки по крыше составляла от 500 до тысячи рублей. "При этом в целях финансовой конспирации оплата, как правило, переводилась через онлайн-банк на счет экскурсовода", – уточняют в ведомстве.
Основными местами посещения крыш были Невский и Лиговский проспекты, улицы Рубинштейна и Пушкинская.
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