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В Петербурге впервые завели уголовное дело против экскурсоводов-руферов

В Петербурге впервые завели уголовное дело против экскурсоводов-руферов - РИА Новости, 05.05.2023

В Петербурге впервые завели уголовное дело против экскурсоводов-руферов

В Петербурге впервые возбудили уголовное дело против экскурсоводов, проводивших туры по крышам, об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T12:29

2023-05-05T12:29

2023-05-05T12:29

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Петербурге впервые возбудили уголовное дело против экскурсоводов, проводивших туры по крышам, об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Выяснилось, что во время экскурсий не обеспечивалась должная безопасность участников и туристов.Сейчас организаторам прогулок по крышам вменяется статья 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").Кроме того, около 20 руферов будут привлечены к административной ответственности за нелегальное предпринимательство. Так, в результате недельного рейда сотрудники полиции выяснили, что средняя стоимость прогулки по крыше составляла от 500 до тысячи рублей. "При этом в целях финансовой конспирации оплата, как правило, переводилась через онлайн-банк на счет экскурсовода", – уточняют в ведомстве.Основными местами посещения крыш были Невский и Лиговский проспекты, улицы Рубинштейна и Пушкинская.

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новости - туризм, происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область, достопримечательности, туризм