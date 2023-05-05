МИД Китая призвал страны ШОС вместе противостоять цветным революциям
Глава МИД Китая Цинь Ган призвал страны ШОС вместе противостоять цветным революциям
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 5 мая – РИА Новости. Странам ШОС следует поддерживать друг друга в защите суверенитета и противостоять организации внешними силами цветных революций, заявил министр иностранных дел Цинь Ган в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Нам необходимо придерживаться стратегической автономии, укреплять сплоченность и взаимное доверие. Решительно поддерживать друг друга в защите суверенитета, безопасности, интересов развития. Противостоять вмешательству внешних сил в дела региона, провоцированию цветных революций", - сказал Цинь Ган, слова которого приводит МИД КНР.
Глава китайского внешнеполитического ведомства также отметил необходимость углубления сотрудничества в области безопасности и охраны мира в регионе.
Кроме того, Цинь Ган призвал продолжать бороться с террористическими группировками, в частности, с "Исламским движением Восточного Туркестана"*, с наркотрафиком, транснациональной организованной преступностью.
"Необходимо поддерживать Афганистан в построении обширной и инклюзивной политической структуры, решительно бороться с любыми формами терроризма", - добавил глава МИД КНР.
Двухдневный саммит глав МИД ШОС открылся в четверг в индийском штате Гоа. Как сообщили накануне встречи в МИД РФ, дипломаты уделят предметное внимание вопросам расширения организации - в частности, одобрят проект о предоставлении Ирану статуса государства-члена ШОС, обсудят обращение Белоруссии о возможном ускорении процедуры ее приема в организацию. Также на полях встречи ожидается подписание меморандумов о предоставлении статуса партнера ШОС по диалогу Бахрейну, Кувейту, Мьянме, Мальдивам и ОАЭ, что откроет новые возможности для подключения этих стран к работе объединения по представляющим взаимный интерес направлениям. Встреча министров откроет завершающий этап подготовки саммита ШОС под председательством Индии, который планируется 3-4 июля в Нью-Дели.
Членами ШОС являются Россия, Индия, Китай, Пакистан и четыре страны Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Индия приняла председательство в группе ШОС в сентябре прошлого года и является принимающей стороной в этом году. В рамках председательства в организации Индия провела около 100 мероприятий: министерских совещаний и экспертных заседаний, форумов, семинаров и фестивалей, нацеленных на продвижение разноплановой кооперации в рамках ШОС.
* Запрещенная в России террористическая группировка.