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МИД Китая призвал страны ШОС вместе противостоять цветным революциям - РИА Новости, 05.05.2023
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14:13 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/revolyutsiya-1869921398.html
МИД Китая призвал страны ШОС вместе противостоять цветным революциям
МИД Китая призвал страны ШОС вместе противостоять цветным революциям - РИА Новости, 05.05.2023
МИД Китая призвал страны ШОС вместе противостоять цветным революциям
Странам ШОС следует поддерживать друг друга в защите суверенитета и противостоять организации внешними силами цветных революций, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T14:13
2023-05-05T14:13
в мире
индия
китай
россия
цинь ган
шос
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ПЕКИН, 5 мая – РИА Новости. Странам ШОС следует поддерживать друг друга в защите суверенитета и противостоять организации внешними силами цветных революций, заявил министр иностранных дел Цинь Ган в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Нам необходимо придерживаться стратегической автономии, укреплять сплоченность и взаимное доверие. Решительно поддерживать друг друга в защите суверенитета, безопасности, интересов развития. Противостоять вмешательству внешних сил в дела региона, провоцированию цветных революций", - сказал Цинь Ган, слова которого приводит МИД КНР. Глава китайского внешнеполитического ведомства также отметил необходимость углубления сотрудничества в области безопасности и охраны мира в регионе. Кроме того, Цинь Ган призвал продолжать бороться с террористическими группировками, в частности, с "Исламским движением Восточного Туркестана"*, с наркотрафиком, транснациональной организованной преступностью. "Необходимо поддерживать Афганистан в построении обширной и инклюзивной политической структуры, решительно бороться с любыми формами терроризма", - добавил глава МИД КНР. Двухдневный саммит глав МИД ШОС открылся в четверг в индийском штате Гоа. Как сообщили накануне встречи в МИД РФ, дипломаты уделят предметное внимание вопросам расширения организации - в частности, одобрят проект о предоставлении Ирану статуса государства-члена ШОС, обсудят обращение Белоруссии о возможном ускорении процедуры ее приема в организацию. Также на полях встречи ожидается подписание меморандумов о предоставлении статуса партнера ШОС по диалогу Бахрейну, Кувейту, Мьянме, Мальдивам и ОАЭ, что откроет новые возможности для подключения этих стран к работе объединения по представляющим взаимный интерес направлениям. Встреча министров откроет завершающий этап подготовки саммита ШОС под председательством Индии, который планируется 3-4 июля в Нью-Дели. Членами ШОС являются Россия, Индия, Китай, Пакистан и четыре страны Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Индия приняла председательство в группе ШОС в сентябре прошлого года и является принимающей стороной в этом году. В рамках председательства в организации Индия провела около 100 мероприятий: министерских совещаний и экспертных заседаний, форумов, семинаров и фестивалей, нацеленных на продвижение разноплановой кооперации в рамках ШОС.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20230505/otnosheniya-1869768243.html
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в мире, индия, китай, россия, цинь ган, шос
В мире, Индия, Китай, Россия, Цинь Ган, ШОС
МИД Китая призвал страны ШОС вместе противостоять цветным революциям

Глава МИД Китая Цинь Ган призвал страны ШОС вместе противостоять цветным революциям

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 мая – РИА Новости. Странам ШОС следует поддерживать друг друга в защите суверенитета и противостоять организации внешними силами цветных революций, заявил министр иностранных дел Цинь Ган в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Нам необходимо придерживаться стратегической автономии, укреплять сплоченность и взаимное доверие. Решительно поддерживать друг друга в защите суверенитета, безопасности, интересов развития. Противостоять вмешательству внешних сил в дела региона, провоцированию цветных революций", - сказал Цинь Ган, слова которого приводит МИД КНР.
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Принцип "против кого дружить будем" сломался. Замена найдена
Вчера, 08:00
Глава китайского внешнеполитического ведомства также отметил необходимость углубления сотрудничества в области безопасности и охраны мира в регионе.
Кроме того, Цинь Ган призвал продолжать бороться с террористическими группировками, в частности, с "Исламским движением Восточного Туркестана"*, с наркотрафиком, транснациональной организованной преступностью.
"Необходимо поддерживать Афганистан в построении обширной и инклюзивной политической структуры, решительно бороться с любыми формами терроризма", - добавил глава МИД КНР.
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Назван шаг Китая, который обернется катастрофой для США
Вчера, 12:42
Двухдневный саммит глав МИД ШОС открылся в четверг в индийском штате Гоа. Как сообщили накануне встречи в МИД РФ, дипломаты уделят предметное внимание вопросам расширения организации - в частности, одобрят проект о предоставлении Ирану статуса государства-члена ШОС, обсудят обращение Белоруссии о возможном ускорении процедуры ее приема в организацию. Также на полях встречи ожидается подписание меморандумов о предоставлении статуса партнера ШОС по диалогу Бахрейну, Кувейту, Мьянме, Мальдивам и ОАЭ, что откроет новые возможности для подключения этих стран к работе объединения по представляющим взаимный интерес направлениям. Встреча министров откроет завершающий этап подготовки саммита ШОС под председательством Индии, который планируется 3-4 июля в Нью-Дели.
Членами ШОС являются Россия, Индия, Китай, Пакистан и четыре страны Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Индия приняла председательство в группе ШОС в сентябре прошлого года и является принимающей стороной в этом году. В рамках председательства в организации Индия провела около 100 мероприятий: министерских совещаний и экспертных заседаний, форумов, семинаров и фестивалей, нацеленных на продвижение разноплановой кооперации в рамках ШОС.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Китай выразил готовность вместе с Россией урегулировать конфликт на Украине
Вчера, 04:56
 
В миреИндияКитайРоссияЦинь ГанШОС
 
 
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