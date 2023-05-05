https://ria.ru/20230505/razvitie-1869983598.html

Ленобласть выступает за комплексное развитие территорий

Ленобласть выступает за комплексное развитие территорий - РИА Новости, 05.05.2023

Ленобласть выступает за комплексное развитие территорий

Власти Ленинградской области поставили в качестве приоритетной задачи синхронизировать строительство жилья и социальной инфраструктуры в регионе, сообщил РИА... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:08

2023-05-05T17:08

2023-05-05T17:08

ленинградская область

выборгский район

ленинградская область

всеволожский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869978285_0:0:739:415_1920x0_80_0_0_708099fdb362e77a556a74e43040bdb3.png

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Власти Ленинградской области поставили в качестве приоритетной задачи синхронизировать строительство жилья и социальной инфраструктуры в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По предварительным данным "Петростата", с начала 2023 года в Ленобласти введено в эксплуатацию более 1,28 миллиона квадратных метров жилья, из них 0,99 тысячи квадратных метров — ИЖС. Таким образом, плановый показатель на 2023 год выполнен на 43,4%. Лидирующую позицию традиционно занимает Всеволожской район, на который пришлось 42,8% от всего вводимого жилья. На втором месте Ломоносовский — 16,5%, на третьем — Выборгский район, в котором возведено 8,72% от всего жилья в Ленинградской области.Как отметил зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский, приоритетная задача региональных и муниципальных властей — синхронизация строительства жилья и социальной инфраструктуры.По итогам 2022 года Ленинградская область признана лидером по темпам строительства жилья. Высокие объемы ввода позволили региону в двукратном объеме выполнить поручение президента России в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230210/lenoblast-1851216853.html

выборгский район

ленинградская область

всеволожский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

выборгский район, ленинградская область, всеволожский район