Ленобласть выступает за комплексное развитие территорий
© Фото : Правительство Ленинградской областиНовостройки в районе Мурино
© Фото : Правительство Ленинградской области
Новостройки в районе Мурино
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Власти Ленинградской области поставили в качестве приоритетной задачи синхронизировать строительство жилья и социальной инфраструктуры в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По предварительным данным "Петростата", с начала 2023 года в Ленобласти введено в эксплуатацию более 1,28 миллиона квадратных метров жилья, из них 0,99 тысячи квадратных метров — ИЖС. Таким образом, плановый показатель на 2023 год выполнен на 43,4%. Лидирующую позицию традиционно занимает Всеволожской район, на который пришлось 42,8% от всего вводимого жилья. На втором месте Ломоносовский — 16,5%, на третьем — Выборгский район, в котором возведено 8,72% от всего жилья в Ленинградской области.
Как отметил зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский, приоритетная задача региональных и муниципальных властей — синхронизация строительства жилья и социальной инфраструктуры.
«
"Мы призываем местные власти активнее работать в направлении синхронизации строительства, ведь дефицит соцобъектов, сформированный на рассвете отрасли, все еще существенный. Лучший инструмент для вовлечения застройщиков в развитие инфраструктуры — договор комплексного развития территорий, который сегодня с инвестором могут заключить только местные власти. На примере Мурино и Кудрово мы видим, что активнее всего инфраструктура развивается там, где застройщики больше всего заинтересованы в реализации своих проектов. Из 242 социальных объектов, введенных в эксплуатацию с 2015 года, 85 открылось во Всеволожском районе. Значительная часть возведена застройщиками по соглашениям с правительством Ленинградской области", — сказал чиновник.
По итогам 2022 года Ленинградская область признана лидером по темпам строительства жилья. Высокие объемы ввода позволили региону в двукратном объеме выполнить поручение президента России в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", напомнили в пресс-службе.