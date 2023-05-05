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Ленобласть выступает за комплексное развитие территорий - РИА Новости, 05.05.2023
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Ленинградская область
 
17:08 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/razvitie-1869983598.html
Ленобласть выступает за комплексное развитие территорий
Ленобласть выступает за комплексное развитие территорий - РИА Новости, 05.05.2023
Ленобласть выступает за комплексное развитие территорий
Власти Ленинградской области поставили в качестве приоритетной задачи синхронизировать строительство жилья и социальной инфраструктуры в регионе, сообщил РИА... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:08
2023-05-05T17:08
ленинградская область
выборгский район
ленинградская область
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Власти Ленинградской области поставили в качестве приоритетной задачи синхронизировать строительство жилья и социальной инфраструктуры в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По предварительным данным "Петростата", с начала 2023 года в Ленобласти введено в эксплуатацию более 1,28 миллиона квадратных метров жилья, из них 0,99 тысячи квадратных метров — ИЖС. Таким образом, плановый показатель на 2023 год выполнен на 43,4%. Лидирующую позицию традиционно занимает Всеволожской район, на который пришлось 42,8% от всего вводимого жилья. На втором месте Ломоносовский — 16,5%, на третьем — Выборгский район, в котором возведено 8,72% от всего жилья в Ленинградской области.Как отметил зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский, приоритетная задача региональных и муниципальных властей — синхронизация строительства жилья и социальной инфраструктуры.По итогам 2022 года Ленинградская область признана лидером по темпам строительства жилья. Высокие объемы ввода позволили региону в двукратном объеме выполнить поручение президента России в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", напомнили в пресс-службе.
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выборгский район
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выборгский район, ленинградская область, всеволожский район
Ленинградская область , Выборгский район, Ленинградская область, Всеволожский район

Ленобласть выступает за комплексное развитие территорий

© Фото : Правительство Ленинградской областиНовостройки в районе Мурино
Новостройки в районе Мурино - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : Правительство Ленинградской области
Новостройки в районе Мурино
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Власти Ленинградской области поставили в качестве приоритетной задачи синхронизировать строительство жилья и социальной инфраструктуры в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По предварительным данным "Петростата", с начала 2023 года в Ленобласти введено в эксплуатацию более 1,28 миллиона квадратных метров жилья, из них 0,99 тысячи квадратных метров — ИЖС. Таким образом, плановый показатель на 2023 год выполнен на 43,4%. Лидирующую позицию традиционно занимает Всеволожской район, на который пришлось 42,8% от всего вводимого жилья. На втором месте Ломоносовский — 16,5%, на третьем — Выборгский район, в котором возведено 8,72% от всего жилья в Ленинградской области.
Как отметил зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский, приоритетная задача региональных и муниципальных властей — синхронизация строительства жилья и социальной инфраструктуры.
«
"Мы призываем местные власти активнее работать в направлении синхронизации строительства, ведь дефицит соцобъектов, сформированный на рассвете отрасли, все еще существенный. Лучший инструмент для вовлечения застройщиков в развитие инфраструктуры — договор комплексного развития территорий, который сегодня с инвестором могут заключить только местные власти. На примере Мурино и Кудрово мы видим, что активнее всего инфраструктура развивается там, где застройщики больше всего заинтересованы в реализации своих проектов. Из 242 социальных объектов, введенных в эксплуатацию с 2015 года, 85 открылось во Всеволожском районе. Значительная часть возведена застройщиками по соглашениям с правительством Ленинградской области", — сказал чиновник.
По итогам 2022 года Ленинградская область признана лидером по темпам строительства жилья. Высокие объемы ввода позволили региону в двукратном объеме выполнить поручение президента России в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", напомнили в пресс-службе.
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