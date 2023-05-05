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В Петербурге завели дело из-за фото на могиле солиста группы "Король и Шут" - РИА Новости, 05.05.2023
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19:23 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/gorshenev-1870048422.html
В Петербурге завели дело из-за фото на могиле солиста группы "Король и Шут"
В Петербурге завели дело из-за фото на могиле солиста группы "Король и Шут" - РИА Новости, 05.05.2023
В Петербурге завели дело из-за фото на могиле солиста группы "Король и Шут"
Уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения возбуждено после провокационной "фотосессии" на могиле основателя группы "Король и... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T19:23
2023-05-05T19:23
санкт-петербург
россия
михаил горшенев
король и шут
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения возбуждено после провокационной "фотосессии" на могиле основателя группы "Король и Шут" Михаила Горшенёва на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. Ранее полиция информировала о проведении проверки по заявлению местной жительницы, которая сообщила о противоправных действиях на могиле ее мужа на Богословском кладбище. Имя заявительницы не называлось. При этом, как следует из публикаций на странице в соцсети "ВКонтакте" Ольги Горшенёвой, вдовы основателя группы "Король и Шут" Михаила Горшенёва, инцидент произошел на его могиле. В ночь на 1 мая девушка, представленная в соцсети под ником "Алевтина Фальковски", проникла на Богословское кладбище, уже закрытое в это время, и устроила на месте захоронения Горшенева провокационную "фотосессию". Как сообщили РИА Новости в региональном главке МВД России, по факту противоправных действий на могиле возбуждено уголовное дело. "По факту возбуждено уголовное дело по статье 244 часть 1 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения – ред.). Идет расследование", - сказал собеседник агентства. После инцидента на могиле Горшенёва на профильном интернет-ресурсе была опубликована петиция с призывом привлечь к административной и уголовной ответственности девушку, которая допустила "совершение имитации полового акта, распитие спиртных напитков, вызывающее и непристойное поведение, нахождение на участке могильного захоронения в обнаженном виде". В настоящее время эту петицию подписали более 4,5 тысячи человек. Комментарием вдовы музыканта РИА Новости пока не располагает. Михаил Горшенёв родился 7 августа 1973 года в городе Пикалёво Ленинградской области. Широко известен как основатель и один из двух вокалистов (вместе с Андреем Князевым) группы "Король и Шут". Скончался 19 июля 2013 года в Санкт-Петербурге в возрасте 39 лет, причиной смерти стала токсическая кардиомиопатия с развитием острой сердечной недостаточности на фоне употребления алкоголя и морфина. Похоронен на главной аллее Богословского кладбища в Северной столице, недалеко от могилы Виктора Цоя.
https://ria.ru/20230313/gorshenev-1857623376.html
https://ria.ru/20230316/korolishut-1858271849.html
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санкт-петербург, россия, михаил горшенев, король и шут, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Санкт-Петербург, Россия, Михаил Горшенев, Король и Шут, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге завели дело из-за фото на могиле солиста группы "Король и Шут"

В Петербурге завели дело о надругательстве из-за фотосессии на могиле музыканта Горшенева

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения возбуждено после провокационной "фотосессии" на могиле основателя группы "Король и Шут" Михаила Горшенёва на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.
Ранее полиция информировала о проведении проверки по заявлению местной жительницы, которая сообщила о противоправных действиях на могиле ее мужа на Богословском кладбище. Имя заявительницы не называлось. При этом, как следует из публикаций на странице в соцсети "ВКонтакте" Ольги Горшенёвой, вдовы основателя группы "Король и Шут" Михаила Горшенёва, инцидент произошел на его могиле. В ночь на 1 мая девушка, представленная в соцсети под ником "Алевтина Фальковски", проникла на Богословское кладбище, уже закрытое в это время, и устроила на месте захоронения Горшенева провокационную "фотосессию".
Концерт группы Король и Шут в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
"Король и Шут" и Михаил Горшенев. Что сгубило главного панка страны?
13 марта, 22:56
Как сообщили РИА Новости в региональном главке МВД России, по факту противоправных действий на могиле возбуждено уголовное дело.
"По факту возбуждено уголовное дело по статье 244 часть 1 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения – ред.). Идет расследование", - сказал собеседник агентства.
После инцидента на могиле Горшенёва на профильном интернет-ресурсе была опубликована петиция с призывом привлечь к административной и уголовной ответственности девушку, которая допустила "совершение имитации полового акта, распитие спиртных напитков, вызывающее и непристойное поведение, нахождение на участке могильного захоронения в обнаженном виде". В настоящее время эту петицию подписали более 4,5 тысячи человек.
Кадр из сериала Король и Шут
Актеры "Короля и Шута" рассказали о негативной реакции фанатов группы
16 марта, 13:26
Комментарием вдовы музыканта РИА Новости пока не располагает.
Михаил Горшенёв родился 7 августа 1973 года в городе Пикалёво Ленинградской области. Широко известен как основатель и один из двух вокалистов (вместе с Андреем Князевым) группы "Король и Шут". Скончался 19 июля 2013 года в Санкт-Петербурге в возрасте 39 лет, причиной смерти стала токсическая кардиомиопатия с развитием острой сердечной недостаточности на фоне употребления алкоголя и морфина. Похоронен на главной аллее Богословского кладбища в Северной столице, недалеко от могилы Виктора Цоя.
Кадр из сериала Король и Шут
Панк-сказка про группу "Король и Шут" вышла онлайн
2 марта, 00:00
 
Санкт-ПетербургРоссияМихаил ГоршеневКороль и ШутПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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