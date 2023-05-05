https://ria.ru/20230505/gorshenev-1870048422.html

В Петербурге завели дело из-за фото на могиле солиста группы "Король и Шут"

В Петербурге завели дело из-за фото на могиле солиста группы "Король и Шут" - РИА Новости, 05.05.2023

В Петербурге завели дело из-за фото на могиле солиста группы "Король и Шут"

Уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения возбуждено после провокационной "фотосессии" на могиле основателя группы "Король и... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T19:23

2023-05-05T19:23

2023-05-05T19:23

санкт-петербург

россия

михаил горшенев

король и шут

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения возбуждено после провокационной "фотосессии" на могиле основателя группы "Король и Шут" Михаила Горшенёва на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. Ранее полиция информировала о проведении проверки по заявлению местной жительницы, которая сообщила о противоправных действиях на могиле ее мужа на Богословском кладбище. Имя заявительницы не называлось. При этом, как следует из публикаций на странице в соцсети "ВКонтакте" Ольги Горшенёвой, вдовы основателя группы "Король и Шут" Михаила Горшенёва, инцидент произошел на его могиле. В ночь на 1 мая девушка, представленная в соцсети под ником "Алевтина Фальковски", проникла на Богословское кладбище, уже закрытое в это время, и устроила на месте захоронения Горшенева провокационную "фотосессию". Как сообщили РИА Новости в региональном главке МВД России, по факту противоправных действий на могиле возбуждено уголовное дело. "По факту возбуждено уголовное дело по статье 244 часть 1 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения – ред.). Идет расследование", - сказал собеседник агентства. После инцидента на могиле Горшенёва на профильном интернет-ресурсе была опубликована петиция с призывом привлечь к административной и уголовной ответственности девушку, которая допустила "совершение имитации полового акта, распитие спиртных напитков, вызывающее и непристойное поведение, нахождение на участке могильного захоронения в обнаженном виде". В настоящее время эту петицию подписали более 4,5 тысячи человек. Комментарием вдовы музыканта РИА Новости пока не располагает. Михаил Горшенёв родился 7 августа 1973 года в городе Пикалёво Ленинградской области. Широко известен как основатель и один из двух вокалистов (вместе с Андреем Князевым) группы "Король и Шут". Скончался 19 июля 2013 года в Санкт-Петербурге в возрасте 39 лет, причиной смерти стала токсическая кардиомиопатия с развитием острой сердечной недостаточности на фоне употребления алкоголя и морфина. Похоронен на главной аллее Богословского кладбища в Северной столице, недалеко от могилы Виктора Цоя.

https://ria.ru/20230313/gorshenev-1857623376.html

https://ria.ru/20230316/korolishut-1858271849.html

https://ria.ru/20230302/kino-1855172173.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкт-петербург, россия, михаил горшенев, король и шут, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)