https://ria.ru/20230505/geoglif-1869956278.html

В Ленобласти высадили геоглиф из 400 сосен

В Ленобласти высадили геоглиф из 400 сосен - РИА Новости, 05.05.2023

В Ленобласти высадили геоглиф из 400 сосен

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и представители областных некоммерческих организаций высадили на Синявинских высотах геоглиф в виде слова... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T16:01

2023-05-05T16:01

2023-05-05T16:01

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

ленинград

великая отечественная война (1941-1945)

день победы

блокада ленинграда (1941-1944)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и представители областных некоммерческих организаций высадили на Синявинских высотах геоглиф в виде слова "ИСКРА" из 400 сосен к юбилею снятия блокады Ленинграда, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, знаменитую наступательную операцию советских войск увековечили к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Авторы акции получили грант губернатора Ленинградской области и поддержку регионального комитета общественных коммуникаций в рамках акции "Сад памяти".Вместе с главой региона в акции участвовали волонтеры, представители НКО Ленинградской области и ветеранского сообщества, а также местные жители, отметили в пресс-службе, добавив, что слово "ИСКРА", высаженное из 1,5 метровых сосен, будет видно с высоты птичьего полёта. "Синявинские высоты имеют особое значение в истории Ленинградской битвы: в 1941-1943 годах здесь шли ожесточенные и кровопролитные бои за прорыв блокады Ленинграда. Появление рощи-геоглифа станет живым памятником подвигу ленинградцев в годы Великой Отечественной войны, будет еще одной важной точкой на туристическом маршруте, связанном с блокадой города", - подытожили в обладминистрации.

https://ria.ru/20230410/drozdenko-1864192722.html

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Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, ленинград, великая отечественная война (1941-1945), день победы, блокада ленинграда (1941-1944)