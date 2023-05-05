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В Ленобласти высадили геоглиф из 400 сосен - РИА Новости, 05.05.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
16:01 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/geoglif-1869956278.html
В Ленобласти высадили геоглиф из 400 сосен
В Ленобласти высадили геоглиф из 400 сосен - РИА Новости, 05.05.2023
В Ленобласти высадили геоглиф из 400 сосен
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и представители областных некоммерческих организаций высадили на Синявинских высотах геоглиф в виде слова... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:01
2023-05-05T16:01
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
ленинград
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
блокада ленинграда (1941-1944)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и представители областных некоммерческих организаций высадили на Синявинских высотах геоглиф в виде слова "ИСКРА" из 400 сосен к юбилею снятия блокады Ленинграда, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, знаменитую наступательную операцию советских войск увековечили к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Авторы акции получили грант губернатора Ленинградской области и поддержку регионального комитета общественных коммуникаций в рамках акции "Сад памяти".Вместе с главой региона в акции участвовали волонтеры, представители НКО Ленинградской области и ветеранского сообщества, а также местные жители, отметили в пресс-службе, добавив, что слово "ИСКРА", высаженное из 1,5 метровых сосен, будет видно с высоты птичьего полёта. "Синявинские высоты имеют особое значение в истории Ленинградской битвы: в 1941-1943 годах здесь шли ожесточенные и кровопролитные бои за прорыв блокады Ленинграда. Появление рощи-геоглифа станет живым памятником подвигу ленинградцев в годы Великой Отечественной войны, будет еще одной важной точкой на туристическом маршруте, связанном с блокадой города", - подытожили в обладминистрации.
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ленинградская область, александр дрозденко, ленинград, великая отечественная война (1941-1945), день победы, блокада ленинграда (1941-1944)
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, Ленинград, Великая Отечественная война (1941-1945), День Победы, Блокада Ленинграда (1941-1944)

В Ленобласти высадили геоглиф из 400 сосен

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиВ Ленобласти высадили геоглиф из 400 сосен
В Ленобласти высадили геоглиф из 400 сосен - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
В Ленобласти высадили геоглиф из 400 сосен
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и представители областных некоммерческих организаций высадили на Синявинских высотах геоглиф в виде слова "ИСКРА" из 400 сосен к юбилею снятия блокады Ленинграда, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, знаменитую наступательную операцию советских войск увековечили к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Авторы акции получили грант губернатора Ленинградской области и поддержку регионального комитета общественных коммуникаций в рамках акции "Сад памяти".
«
"В этом году мы совместили Всероссийскую акцию "Сад памяти" с еще одной региональной инициативой, которую проводят наши волонтеры на грант губернатора Ленинградкой области, — это посадка деревьев в форме геоглифа. Мы высадили деревья, которые посвящены операции "Искра". Думаю, когда сад разрастется, то это будет видно с большой высоты. Мы используем наши ленинградские саженцы из Сосновского питомника. Считаю, что такие акции должны быть ежегодными. У нас в Ленинградской области много памятных мест", — отметил Дрозденко.
Вместе с главой региона в акции участвовали волонтеры, представители НКО Ленинградской области и ветеранского сообщества, а также местные жители, отметили в пресс-службе, добавив, что слово "ИСКРА", высаженное из 1,5 метровых сосен, будет видно с высоты птичьего полёта.
"Синявинские высоты имеют особое значение в истории Ленинградской битвы: в 1941-1943 годах здесь шли ожесточенные и кровопролитные бои за прорыв блокады Ленинграда. Появление рощи-геоглифа станет живым памятником подвигу ленинградцев в годы Великой Отечественной войны, будет еще одной важной точкой на туристическом маршруте, связанном с блокадой города", - подытожили в обладминистрации.
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