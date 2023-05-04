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В Петербурге арестовали школьницу, подозреваемую в убийстве семиклассницы - РИА Новости, 04.05.2023
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19:21 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/shkolnitsa-1869765297.html
В Петербурге арестовали школьницу, подозреваемую в убийстве семиклассницы
В Петербурге арестовали школьницу, подозреваемую в убийстве семиклассницы - РИА Новости, 04.05.2023
В Петербурге арестовали школьницу, подозреваемую в убийстве семиклассницы
Пятнадцатилетнюю школьницу, подозреваемую в убийстве семиклассницы в Петербурге, арестовали до 2 июля, сообщает объединенная пресс-служба судов. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T19:21
2023-05-04T19:21
происшествия
санкт-петербург
россия
школа
дети
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Пятнадцатилетнюю школьницу, подозреваемую в убийстве семиклассницы в Петербурге, арестовали до 2 июля, сообщает объединенная пресс-служба судов. ГСУСК РФ по Петербургу ранее информировало о задержании 16-летнего подростка и его 15-летней подруги по подозрению в убийстве знакомой семиклассницы "для собственного самоутверждения". По версии следствия, соучастники заранее выкопали импровизированную могилу в лесу у поселка Парголово и 30 апреля пригласили девочку якобы на пикник, там подросток забил ее молотком, затем тело закопали. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что девушка снимала убийство на видео крупным планом. "Красногвардейский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетней, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пп. в, ж ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенного группой лиц - ред.)", - информирует пресс-служба судов. В пресс-службе добавили, что мера пресечения избрана по 2 июля. Ранее 16-летний девятиклассник также был заключен в СИЗО на этот срок. В пресс-службе судов добавили, что сама фигурантка не возражала против ареста, а ее защитник и законный представитель просили у суда избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.
https://ria.ru/20230504/souchastnitsa-1869558142.html
https://ria.ru/20230427/info-1868173434.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, школа, дети
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Школа, Дети
В Петербурге арестовали школьницу, подозреваемую в убийстве семиклассницы

В Петербурге арестовали до 2 июля школьницу, подозреваемую в убийстве семиклассницы

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Пятнадцатилетнюю школьницу, подозреваемую в убийстве семиклассницы в Петербурге, арестовали до 2 июля, сообщает объединенная пресс-служба судов.
ГСУСК РФ по Петербургу ранее информировало о задержании 16-летнего подростка и его 15-летней подруги по подозрению в убийстве знакомой семиклассницы "для собственного самоутверждения". По версии следствия, соучастники заранее выкопали импровизированную могилу в лесу у поселка Парголово и 30 апреля пригласили девочку якобы на пикник, там подросток забил ее молотком, затем тело закопали. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что девушка снимала убийство на видео крупным планом.
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"Красногвардейский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетней, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пп. в, ж ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенного группой лиц - ред.)", - информирует пресс-служба судов.
В пресс-службе добавили, что мера пресечения избрана по 2 июля.
Ранее 16-летний девятиклассник также был заключен в СИЗО на этот срок.
В пресс-службе судов добавили, что сама фигурантка не возражала против ареста, а ее защитник и законный представитель просили у суда избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.
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