https://ria.ru/20230504/shkolnitsa-1869765297.html

В Петербурге арестовали школьницу, подозреваемую в убийстве семиклассницы

В Петербурге арестовали школьницу, подозреваемую в убийстве семиклассницы - РИА Новости, 04.05.2023

В Петербурге арестовали школьницу, подозреваемую в убийстве семиклассницы

Пятнадцатилетнюю школьницу, подозреваемую в убийстве семиклассницы в Петербурге, арестовали до 2 июля, сообщает объединенная пресс-служба судов. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T19:21

2023-05-04T19:21

2023-05-04T19:21

происшествия

санкт-петербург

россия

школа

дети

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Пятнадцатилетнюю школьницу, подозреваемую в убийстве семиклассницы в Петербурге, арестовали до 2 июля, сообщает объединенная пресс-служба судов. ГСУСК РФ по Петербургу ранее информировало о задержании 16-летнего подростка и его 15-летней подруги по подозрению в убийстве знакомой семиклассницы "для собственного самоутверждения". По версии следствия, соучастники заранее выкопали импровизированную могилу в лесу у поселка Парголово и 30 апреля пригласили девочку якобы на пикник, там подросток забил ее молотком, затем тело закопали. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что девушка снимала убийство на видео крупным планом. "Красногвардейский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетней, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пп. в, ж ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенного группой лиц - ред.)", - информирует пресс-служба судов. В пресс-службе добавили, что мера пресечения избрана по 2 июля. Ранее 16-летний девятиклассник также был заключен в СИЗО на этот срок. В пресс-службе судов добавили, что сама фигурантка не возражала против ареста, а ее защитник и законный представитель просили у суда избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.

https://ria.ru/20230504/souchastnitsa-1869558142.html

https://ria.ru/20230427/info-1868173434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, санкт-петербург, россия, школа, дети