Глава МИД Индии обсудил с Лавровым вопросы по ШОС и G20
Глава МИД Индии заявил, что обсудил с Лавровым сотрудничество и вопросы в рамках ШОС и G20
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Архивное фото
ПАНАДЖИ (Индия), 4 мая - РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что на полях встречи министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провел всесторонний обзор сотрудничества России и Индии с главой МИД России Сергеем Лавровым, министры также обсудили вопросы, касающиеся G20 и ШОС.
"Всесторонний обзор нашего двустороннего, глобального и многостороннего сотрудничества с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Высоко оценил поддержку Россией председательства Индии в ШОС. Также обсуждались вопросы, касающиеся G20 и БРИКС", - написал Джайшанкар в Twitter.
Двухдневный саммит глав МИД ШОС открылся в четверг в индийском штате Гоа. Как сообщил накануне встречи МИД России, главы МИД ШОС уделят предметное внимание вопросам расширения организации, в частности, министры одобрят проект решения совета глав государств-членов ШОС о предоставлении Ирану статуса государства-члена, обсудят обращение Белоруссии о возможном ускорении процедуры ее приема в организацию. Также на полях встречи ожидается подписание меморандумов о предоставлении статуса партнера ШОС по диалогу Бахрейну, Кувейту, Мьянме, Мальдивам и ОАЭ, что откроет новые возможности для подключения указанных стран к работе объединения по представляющим взаимный интерес направлениям.
Встреча министров откроет завершающий этап подготовки саммита ШОС под председательством Индии, который планируется провести 3-4 июля в Нью-Дели.
Членами ШОС являются Россия, Индия, Китай, Пакистан и четыре страны Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Индия приняла председательство в группе ШОС в сентябре прошлого года и является принимающей стороной в этом году. В рамках председательства в организации Индия провела около 100 мероприятий: министерских совещаний и экспертных заседаний, форумов, семинаров и фестивалей, нацеленных на продвижение разноплановой кооперации в рамках ШОС.