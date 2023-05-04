https://ria.ru/20230504/indiya-1869693904.html

Глава МИД Индии обсудил с Лавровым вопросы по ШОС и G20

Глава МИД Индии обсудил с Лавровым вопросы по ШОС и G20 - РИА Новости, 04.05.2023

Глава МИД Индии обсудил с Лавровым вопросы по ШОС и G20

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что на полях встречи министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провел всесторонний... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:38

2023-05-04T15:38

2023-05-04T15:46

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ПАНАДЖИ (Индия), 4 мая - РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что на полях встречи министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провел всесторонний обзор сотрудничества России и Индии с главой МИД России Сергеем Лавровым, министры также обсудили вопросы, касающиеся G20 и ШОС."Всесторонний обзор нашего двустороннего, глобального и многостороннего сотрудничества с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Высоко оценил поддержку Россией председательства Индии в ШОС. Также обсуждались вопросы, касающиеся G20 и БРИКС", - написал Джайшанкар в Twitter.Двухдневный саммит глав МИД ШОС открылся в четверг в индийском штате Гоа. Как сообщил накануне встречи МИД России, главы МИД ШОС уделят предметное внимание вопросам расширения организации, в частности, министры одобрят проект решения совета глав государств-членов ШОС о предоставлении Ирану статуса государства-члена, обсудят обращение Белоруссии о возможном ускорении процедуры ее приема в организацию. Также на полях встречи ожидается подписание меморандумов о предоставлении статуса партнера ШОС по диалогу Бахрейну, Кувейту, Мьянме, Мальдивам и ОАЭ, что откроет новые возможности для подключения указанных стран к работе объединения по представляющим взаимный интерес направлениям.Встреча министров откроет завершающий этап подготовки саммита ШОС под председательством Индии, который планируется провести 3-4 июля в Нью-Дели.Членами ШОС являются Россия, Индия, Китай, Пакистан и четыре страны Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Индия приняла председательство в группе ШОС в сентябре прошлого года и является принимающей стороной в этом году. В рамках председательства в организации Индия провела около 100 мероприятий: министерских совещаний и экспертных заседаний, форумов, семинаров и фестивалей, нацеленных на продвижение разноплановой кооперации в рамках ШОС.

https://ria.ru/20230501/karikatura-1868918540.html

https://ria.ru/20230504/indiya-1869662139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, индия, россия, шос, большая двадцатка, сергей лавров