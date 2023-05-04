https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869614940.html

В Смольном подтвердили запрет на использование беспилотников в Петербурге

В Смольном подтвердили запрет на использование беспилотников в Петербурге - РИА Новости, 04.05.2023

В Смольном подтвердили запрет на использование беспилотников в Петербурге

Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов введен в настоящее время в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам начальник отдела по вопросам... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:03

2023-05-04T12:03

2023-05-04T12:21

санкт-петербург

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов введен в настоящее время в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин.Ранее источник в авиационных кругах сообщал РИА Новости, что в Петербурге действует временный запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов - с конца апреля до 15 мая."В целях обеспечения безопасности на настоящий момент введен полный запрет на использование беспилотных летательных аппаратов", - сказал Равин, рассказывая о мерах безопасности при проведении праздничных мероприятий 9 мая.Накануне губернатор соседней с Петербургом Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что запрет на использование беспилотников будет действовать на всей территории области, за исключением работ по специальному разрешению для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры (транспортных путей, линий электропередачи, нефте- и газопроводов, объектов водоснабжения и водоотведения, обнаружения лесных пожаров). По его словам, в ближайшее время подразделения МВД и Росгвардии будут дооснащены РЭБ-оборудованием для принудительной посадки беспилотников, выполняющих несогласованные полеты.

https://ria.ru/20230503/zapret-1869471302.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, безопасность