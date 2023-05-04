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В Смольном подтвердили запрет на использование беспилотников в Петербурге - РИА Новости, 04.05.2023
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12:03 04.05.2023 (обновлено: 12:21 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869614940.html
В Смольном подтвердили запрет на использование беспилотников в Петербурге
В Смольном подтвердили запрет на использование беспилотников в Петербурге - РИА Новости, 04.05.2023
В Смольном подтвердили запрет на использование беспилотников в Петербурге
Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов введен в настоящее время в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам начальник отдела по вопросам... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:03
2023-05-04T12:21
санкт-петербург
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов введен в настоящее время в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин.Ранее источник в авиационных кругах сообщал РИА Новости, что в Петербурге действует временный запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов - с конца апреля до 15 мая."В целях обеспечения безопасности на настоящий момент введен полный запрет на использование беспилотных летательных аппаратов", - сказал Равин, рассказывая о мерах безопасности при проведении праздничных мероприятий 9 мая.Накануне губернатор соседней с Петербургом Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что запрет на использование беспилотников будет действовать на всей территории области, за исключением работ по специальному разрешению для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры (транспортных путей, линий электропередачи, нефте- и газопроводов, объектов водоснабжения и водоотведения, обнаружения лесных пожаров). По его словам, в ближайшее время подразделения МВД и Росгвардии будут дооснащены РЭБ-оборудованием для принудительной посадки беспилотников, выполняющих несогласованные полеты.
https://ria.ru/20230503/zapret-1869471302.html
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санкт-петербург, безопасность
Санкт-Петербург, Безопасность
В Смольном подтвердили запрет на использование беспилотников в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга подтвердили запрет на использование беспилотников в городе

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов введен в настоящее время в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин.
Ранее источник в авиационных кругах сообщал РИА Новости, что в Петербурге действует временный запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов - с конца апреля до 15 мая.
"В целях обеспечения безопасности на настоящий момент введен полный запрет на использование беспилотных летательных аппаратов", - сказал Равин, рассказывая о мерах безопасности при проведении праздничных мероприятий 9 мая.
Накануне губернатор соседней с Петербургом Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что запрет на использование беспилотников будет действовать на всей территории области, за исключением работ по специальному разрешению для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры (транспортных путей, линий электропередачи, нефте- и газопроводов, объектов водоснабжения и водоотведения, обнаружения лесных пожаров). По его словам, в ближайшее время подразделения МВД и Росгвардии будут дооснащены РЭБ-оборудованием для принудительной посадки беспилотников, выполняющих несогласованные полеты.
Знак, запрещающий полеты беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Полеты дронов запретили примерно в половине российских регионов
3 мая, 17:38
 
Санкт-ПетербургБезопасность
 
 
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