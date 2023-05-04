https://ria.ru/20230504/aviabilety-1869473741.html
Стала известна стоимость самых дорогих авиабилетов на майские праздники
Стала известна стоимость самых дорогих авиабилетов на майские праздники - РИА Новости, 04.05.2023
Стала известна стоимость самых дорогих авиабилетов на майские праздники
Эксперты сервиса путешествий выяснили, по каким маршрутам были оформлены самые дорогие авиабилеты на майские праздники, сообщает Туту. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T04:57
2023-05-04T04:57
2023-05-04T04:57
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Эксперты сервиса путешествий выяснили, по каким маршрутам были оформлены самые дорогие авиабилеты на майские праздники, сообщает Туту.Были проанализированы заказы, оформленные для вылета в период с 28 апреля по 10 мая. Выяснилось, что за самый дорогой билет заплатили больше миллиона рублей. Рекордсменами стали такие направления, как Дубай, Салоники и Вена.Самый дорогой билет оформили для перелета по направлению Москва — Дубай и обратно. За такой полет бизнес-классом заплатили 1 066 675 рублей. На втором месте в рейтинге также оказался билет по маршруту Москва — Дубай туда-обратно бизнес-классом, но примерно на 300 тысяч рублей дешевле: он стоил 773 372 рубля.Замыкает тройку перелет за 731 903 рубля. Это цена, которую заплатил один из пассажиров за билет по направлению Москва — Салоники и обратно бизнес-классом.Также в числе самых дорогих оказались перелеты из Москвы в Ереван, Мехико, Париж, Анталью, Хараре, Тбилиси и Гуанчжоу. Кроме того, в рейтинг вошли два билета с вылетом из Санкт-Петербурга: в Вену и Денпасар.В топ-15 по стоимости оформленных билетов оказался также один перелет внутри страны. За билет по маршруту Москва — Петропавловск-Камчатский бизнес-классом туда-обратно клиент заплатил 200 470 рублей.
https://ria.ru/20230503/aviabilety-1869271945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, дубай, салоники, вена, авиабилеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Дубай, Салоники, Вена, Авиабилеты
Стала известна стоимость самых дорогих авиабилетов на майские праздники
Самые дорогие авиабилеты на майские праздники россияне купили в Дубай, Салоники и Вену