https://ria.ru/20230504/aviabilety-1869473741.html

Стала известна стоимость самых дорогих авиабилетов на майские праздники

Стала известна стоимость самых дорогих авиабилетов на майские праздники - РИА Новости, 04.05.2023

Стала известна стоимость самых дорогих авиабилетов на майские праздники

Эксперты сервиса путешествий выяснили, по каким маршрутам были оформлены самые дорогие авиабилеты на майские праздники, сообщает Туту. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T04:57

2023-05-04T04:57

2023-05-04T04:57

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

дубай

салоники

вена

авиабилеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99631/20/996312017_0:133:2000:1258_1920x0_80_0_0_cebbfcbe357b124ed48f6a67dae0a8f7.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Эксперты сервиса путешествий выяснили, по каким маршрутам были оформлены самые дорогие авиабилеты на майские праздники, сообщает Туту.Были проанализированы заказы, оформленные для вылета в период с 28 апреля по 10 мая. Выяснилось, что за самый дорогой билет заплатили больше миллиона рублей. Рекордсменами стали такие направления, как Дубай, Салоники и Вена.Самый дорогой билет оформили для перелета по направлению Москва — Дубай и обратно. За такой полет бизнес-классом заплатили 1 066 675 рублей. На втором месте в рейтинге также оказался билет по маршруту Москва — Дубай туда-обратно бизнес-классом, но примерно на 300 тысяч рублей дешевле: он стоил 773 372 рубля.Замыкает тройку перелет за 731 903 рубля. Это цена, которую заплатил один из пассажиров за билет по направлению Москва — Салоники и обратно бизнес-классом.Также в числе самых дорогих оказались перелеты из Москвы в Ереван, Мехико, Париж, Анталью, Хараре, Тбилиси и Гуанчжоу. Кроме того, в рейтинг вошли два билета с вылетом из Санкт-Петербурга: в Вену и Денпасар.В топ-15 по стоимости оформленных билетов оказался также один перелет внутри страны. За билет по маршруту Москва — Петропавловск-Камчатский бизнес-классом туда-обратно клиент заплатил 200 470 рублей.

https://ria.ru/20230503/aviabilety-1869271945.html

дубай

салоники

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, дубай, салоники, вена, авиабилеты