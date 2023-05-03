https://ria.ru/20230503/turist-1869271041.html
Названо число туристов, которые отправились в спонтанные поездки в мае
Названо число туристов, которые отправились в спонтанные поездки в мае - РИА Новости, 03.05.2023
Названо число туристов, которые отправились в спонтанные поездки в мае
Эксперты подсчитали долю туристов, которые отправляются в путешествие в майские праздники в последний момент, и определили популярные у них маршруты, сообщает... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T05:14
2023-05-03T05:14
2023-05-03T05:14
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Эксперты подсчитали долю туристов, которые отправляются в путешествие в майские праздники в последний момент, и определили популярные у них маршруты, сообщает МТС Travel и Bronevik.com.Специалисты сервисов проанализировали бронирования по России на период с 29 апреля по 9 мая, сделанные с 24 по 28 апреля. Выяснилось, что 22 процента пользователей сервисов собрались на каникулы в последний момент – за один-пять дней до начала праздников.Чаще всего принимающие спонтанные решения туристы оплачивали гостиницы в Москве, Петербурге и Казани. В пятерку самых востребованных городов вошли также Нижний Новгород и Краснодар.В среднем за ночь в отеле в даты каникул россияне платят четыре тысячи рублей. Наиболее бюджетное проживание среди популярных направлений при бронировании в последний момент оказалось в Краснодаре – 2,6 тысячи рублей за ночь. Там много апартаментов среди доступных предложений. Больше всего заплатили те, кто спонтанно собрался в Санкт-Петербург – в среднем 4,5 тысячи рублей в сутки.
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РИА Новости
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новости - туризм, санкт-петербург, краснодар, россия, мтс, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Краснодар, Россия, МТС, отдых в России
Названо число туристов, которые отправились в спонтанные поездки в мае
Эксперты рассказали, что каждый пятый турист отправился в мае в поездку спонтанно