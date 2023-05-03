Рейтинг@Mail.ru
Названо число туристов, которые отправились в спонтанные поездки в мае - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
05:14 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/turist-1869271041.html
Названо число туристов, которые отправились в спонтанные поездки в мае
Названо число туристов, которые отправились в спонтанные поездки в мае - РИА Новости, 03.05.2023
Названо число туристов, которые отправились в спонтанные поездки в мае
Эксперты подсчитали долю туристов, которые отправляются в путешествие в майские праздники в последний момент, и определили популярные у них маршруты, сообщает... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T05:14
2023-05-03T05:14
туризм
новости - туризм
санкт-петербург
краснодар
россия
мтс
отдых в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155588/29/1555882998_0:195:2947:1852_1920x0_80_0_0_471883d379960a83374740e278309a2b.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Эксперты подсчитали долю туристов, которые отправляются в путешествие в майские праздники в последний момент, и определили популярные у них маршруты, сообщает МТС Travel и Bronevik.com.Специалисты сервисов проанализировали бронирования по России на период с 29 апреля по 9 мая, сделанные с 24 по 28 апреля. Выяснилось, что 22 процента пользователей сервисов собрались на каникулы в последний момент – за один-пять дней до начала праздников.Чаще всего принимающие спонтанные решения туристы оплачивали гостиницы в Москве, Петербурге и Казани. В пятерку самых востребованных городов вошли также Нижний Новгород и Краснодар.В среднем за ночь в отеле в даты каникул россияне платят четыре тысячи рублей. Наиболее бюджетное проживание среди популярных направлений при бронировании в последний момент оказалось в Краснодаре – 2,6 тысячи рублей за ночь. Там много апартаментов среди доступных предложений. Больше всего заплатили те, кто спонтанно собрался в Санкт-Петербург – в среднем 4,5 тысячи рублей в сутки.
https://ria.ru/20230502/azov-1868194913.html
санкт-петербург
краснодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155588/29/1555882998_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_24f6aa4f2e70cf9c9fd42529ca20abdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, санкт-петербург, краснодар, россия, мтс, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Краснодар, Россия, МТС, отдых в России
Названо число туристов, которые отправились в спонтанные поездки в мае

Эксперты рассказали, что каждый пятый турист отправился в мае в поездку спонтанно

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТуристы играют в мяч на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Туристы играют в мяч на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая РИА Новости. Эксперты подсчитали долю туристов, которые отправляются в путешествие в майские праздники в последний момент, и определили популярные у них маршруты, сообщает МТС Travel и Bronevik.com.
Специалисты сервисов проанализировали бронирования по России на период с 29 апреля по 9 мая, сделанные с 24 по 28 апреля. Выяснилось, что 22 процента пользователей сервисов собрались на каникулы в последний момент – за один-пять дней до начала праздников.
Чаще всего принимающие спонтанные решения туристы оплачивали гостиницы в Москве, Петербурге и Казани. В пятерку самых востребованных городов вошли также Нижний Новгород и Краснодар.
В среднем за ночь в отеле в даты каникул россияне платят четыре тысячи рублей. Наиболее бюджетное проживание среди популярных направлений при бронировании в последний момент оказалось в Краснодаре – 2,6 тысячи рублей за ночь. Там много апартаментов среди доступных предложений. Больше всего заплатили те, кто спонтанно собрался в Санкт-Петербург – в среднем 4,5 тысячи рублей в сутки.
Памятник первому русскому генералиссимусу Алексею Шеину в Азове - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
На юг — на автомобиле. Где в Азове искать золото скифов и напиток Петра I
2 мая, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмСанкт-ПетербургКраснодарРоссияМТСотдых в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала