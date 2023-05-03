https://ria.ru/20230503/syabitova-1869246796.html

Сваха Роза Сябитова высказалась об уходе Tinder из России

Сваха Роза Сябитова высказалась об уходе Tinder из России - РИА Новости, 03.05.2023

Сваха Роза Сябитова высказалась об уходе Tinder из России

Телесваха Роза Сябитова в интервью изданию "Абзац" рассказала, что думает об уходе из России приложения для знакомств Tinder. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T00:19

2023-05-03T00:19

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Телесваха Роза Сябитова в интервью изданию "Абзац" рассказала, что думает об уходе из России приложения для знакомств Tinder. По мнению Сябитовой, в интернете так же сложно найти пару, как и в реальной жизни. Роза Сябитова вела передачу "Давай поженимся" с 2008 по 2022 год. Она помогала потенциальным женихам и невестам найти себе пару на ТВ. Сейчас сваха участвует в других проектах. Ранее стало известно, что компания Match Group, владеющая онлайн-сервисом для знакомств Tinder, прекратит работу в России. Она запланировала заблокировать приложение в стране 30 июня.

https://ria.ru/20230214/syabitova-1851915247.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

роза сябитова, россия, технологии, знаменитости, любовь, отношения, знакомства