Сваха Роза Сябитова высказалась об уходе Tinder из России
Сваха Роза Сябитова рассказала, что думает об уходе приложения Tinder из России
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Телесваха Роза Сябитова в интервью изданию "Абзац" рассказала, что думает об уходе из России приложения для знакомств Tinder.
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"Правило успешного знакомства – искать партнера надо с позиции выбора, а не с позиции скудности. Другими словами, нельзя голодным ходить в магазин – возьмете первое, что попало под руку. Пусть все женихи и невесты успокоятся: ушел Tinder – ничего не произошло вообще", – считает ведущая.
По мнению Сябитовой, в интернете так же сложно найти пару, как и в реальной жизни.
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"Интернет – это только возможность быстро найти информацию о человеке, а дальше нужно выходить в реальность. Чтобы найти одного из ста, сто анкет точно надо перелопатить", – заключила знаменитость.
Роза Сябитова вела передачу "Давай поженимся" с 2008 по 2022 год. Она помогала потенциальным женихам и невестам найти себе пару на ТВ. Сейчас сваха участвует в других проектах.
Ранее стало известно, что компания Match Group, владеющая онлайн-сервисом для знакомств Tinder, прекратит работу в России. Она запланировала заблокировать приложение в стране 30 июня.