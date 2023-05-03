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Сваха Роза Сябитова высказалась об уходе Tinder из России - РИА Новости, 03.05.2023
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Шоубиз
 
00:19 03.05.2023 (обновлено: 00:30 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/syabitova-1869246796.html
Сваха Роза Сябитова высказалась об уходе Tinder из России
Сваха Роза Сябитова высказалась об уходе Tinder из России - РИА Новости, 03.05.2023
Сваха Роза Сябитова высказалась об уходе Tinder из России
Телесваха Роза Сябитова в интервью изданию "Абзац" рассказала, что думает об уходе из России приложения для знакомств Tinder. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T00:19
2023-05-03T00:30
шоубиз
роза сябитова
россия
технологии
знаменитости
любовь
отношения
знакомства
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Телесваха Роза Сябитова в интервью изданию "Абзац" рассказала, что думает об уходе из России приложения для знакомств Tinder. По мнению Сябитовой, в интернете так же сложно найти пару, как и в реальной жизни. Роза Сябитова вела передачу "Давай поженимся" с 2008 по 2022 год. Она помогала потенциальным женихам и невестам найти себе пару на ТВ. Сейчас сваха участвует в других проектах. Ранее стало известно, что компания Match Group, владеющая онлайн-сервисом для знакомств Tinder, прекратит работу в России. Она запланировала заблокировать приложение в стране 30 июня.
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Шоубиз, Роза Сябитова, Россия, Технологии, Знаменитости, Любовь, отношения, знакомства
Сваха Роза Сябитова высказалась об уходе Tinder из России

Сваха Роза Сябитова рассказала, что думает об уходе приложения Tinder из России

© РИА Новости / Алексей КуденкоРоза Сябитова
Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Телесваха Роза Сябитова в интервью изданию "Абзац" рассказала, что думает об уходе из России приложения для знакомств Tinder.
«

"Правило успешного знакомства – искать партнера надо с позиции выбора, а не с позиции скудности. Другими словами, нельзя голодным ходить в магазин – возьмете первое, что попало под руку. Пусть все женихи и невесты успокоятся: ушел Tinder – ничего не произошло вообще", – считает ведущая.

По мнению Сябитовой, в интернете так же сложно найти пару, как и в реальной жизни.
«
"Интернет – это только возможность быстро найти информацию о человеке, а дальше нужно выходить в реальность. Чтобы найти одного из ста, сто анкет точно надо перелопатить", – заключила знаменитость.
Роза Сябитова вела передачу "Давай поженимся" с 2008 по 2022 год. Она помогала потенциальным женихам и невестам найти себе пару на ТВ. Сейчас сваха участвует в других проектах.
Ранее стало известно, что компания Match Group, владеющая онлайн-сервисом для знакомств Tinder, прекратит работу в России. Она запланировала заблокировать приложение в стране 30 июня.
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ШоубизРоза СябитоваРоссияТехнологииЗнаменитостиЛюбовьотношениязнакомства
 
 
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