https://ria.ru/20230502/tinder-1869137884.html
Компания — владелец Tinder окончательно уйдет из России к 30 июня
Компания — владелец Tinder окончательно уйдет из России к 30 июня - РИА Новости, 02.05.2023
Компания — владелец Tinder окончательно уйдет из России к 30 июня
Компания Match Group, владеющая онлайн-сервисом Tinder, прекратит работу в России к концу июня, следует из ежегодного отчета. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:17
2023-05-02T13:17
2023-05-02T14:37
в мире
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Компания Match Group, владеющая онлайн-сервисом Tinder, прекратит работу в России к концу июня, следует из ежегодного отчета. "Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня", — говорится в документе.Отмечается, что компания сохраняет приверженность защите прав человека. Match Group — американская интернет-компания со штаб-квартирой в Далласе. Она управляет крупнейшим портфелем популярных онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time.Минувшим летом мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Match Group на два миллиона рублей за отказ локализовать персональные данные россиян.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия
Компания — владелец Tinder окончательно уйдет из России к 30 июня
Компания Match Group, владеющая Tinder, объявила об уходе из России к 30 июня
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости.
Компания Match Group, владеющая онлайн-сервисом Tinder, прекратит работу в России к концу июня, следует из ежегодного отчета
.
"Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня", — говорится в документе.
Отмечается, что компания сохраняет приверженность защите прав человека.
Match Group — американская интернет-компания со штаб-квартирой в Далласе. Она управляет крупнейшим портфелем популярных онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time.
Минувшим летом мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Match Group на два миллиона рублей за отказ локализовать персональные данные россиян.