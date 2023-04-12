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Сябитова рассказала о своих доходах после закрытия "Давай поженимся" - РИА Новости, 12.04.2023
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Шоубиз
 
15:03 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/syabitova-1864752270.html
Сябитова рассказала о своих доходах после закрытия "Давай поженимся"
Сябитова рассказала о своих доходах после закрытия "Давай поженимся" - РИА Новости, 12.04.2023
Сябитова рассказала о своих доходах после закрытия "Давай поженимся"
Телеведущая и сваха Роза Сябитова призналась в интервью "Леди Mail.ru", что ее доходы не упали после закрытия шоу "Давай поженимся". РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:03
2023-04-12T15:03
шоубиз
роза сябитова
знаменитости
финансы
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Телеведущая и сваха Роза Сябитова призналась в интервью "Леди Mail.ru", что ее доходы не упали после закрытия шоу "Давай поженимся".Сваха также добавила, что надеется на возвращение знаменитого шоу в эфир Первого канала. Роза Сябитова вела проект "Давай поженимся!" на Первом канале с его основания в 2008 году. В каждой передаче участнику устраивали встречу с тремя потенциальными избранниками, а затем помогали в выборе. При этом герои программы видели друг друга впервые. Шоу перестало выходить в прошлом году после 14 лет вещания. В январе соведущая свахи Лариса Гузеева сообщила о закрытии передачи.
https://ria.ru/20230214/syabitova-1851915247.html
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роза сябитова, знаменитости, финансы, шоу-бизнес
Шоубиз, Роза Сябитова, Знаменитости, Финансы, Шоу-бизнес
Сябитова рассказала о своих доходах после закрытия "Давай поженимся"

Ведущая Роза Сябитова рассекретила свои доходы после закрытия программы "Давай поженимся"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Телеведущая и сваха Роза Сябитова призналась в интервью "Леди Mail.ru", что ее доходы не упали после закрытия шоу "Давай поженимся".
«
"Что касается моего финансового положения, оно из-за закрытия "Давай поженимся!" не пошатнулось. Многие каналы постоянно зовут меня на съемки. И я с радостью соглашаюсь. Может, это пафосно звучит, но все же скажу: для меня сейчас настал звездный час", – рассказала Сябитова.
Сваха также добавила, что надеется на возвращение знаменитого шоу в эфир Первого канала.
«

"Я как оптимист по жизни не оставляю надежд, что программу не закрыли, и она еще вернется на экран, – подчеркнула она.

Роза Сябитова вела проект "Давай поженимся!" на Первом канале с его основания в 2008 году. В каждой передаче участнику устраивали встречу с тремя потенциальными избранниками, а затем помогали в выборе. При этом герои программы видели друг друга впервые.
Шоу перестало выходить в прошлом году после 14 лет вещания. В январе соведущая свахи Лариса Гузеева сообщила о закрытии передачи.
Телеведущая Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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ШоубизРоза СябитоваЗнаменитостиФинансыШоу-бизнес
 
 
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