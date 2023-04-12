https://ria.ru/20230412/syabitova-1864752270.html

Сябитова рассказала о своих доходах после закрытия "Давай поженимся"

Сябитова рассказала о своих доходах после закрытия "Давай поженимся" - РИА Новости, 12.04.2023

Сябитова рассказала о своих доходах после закрытия "Давай поженимся"

Телеведущая и сваха Роза Сябитова призналась в интервью "Леди Mail.ru", что ее доходы не упали после закрытия шоу "Давай поженимся". РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:03

2023-04-12T15:03

2023-04-12T15:03

шоубиз

роза сябитова

знаменитости

финансы

шоу-бизнес

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Телеведущая и сваха Роза Сябитова призналась в интервью "Леди Mail.ru", что ее доходы не упали после закрытия шоу "Давай поженимся".Сваха также добавила, что надеется на возвращение знаменитого шоу в эфир Первого канала. Роза Сябитова вела проект "Давай поженимся!" на Первом канале с его основания в 2008 году. В каждой передаче участнику устраивали встречу с тремя потенциальными избранниками, а затем помогали в выборе. При этом герои программы видели друг друга впервые. Шоу перестало выходить в прошлом году после 14 лет вещания. В январе соведущая свахи Лариса Гузеева сообщила о закрытии передачи.

https://ria.ru/20230214/syabitova-1851915247.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

роза сябитова, знаменитости, финансы, шоу-бизнес