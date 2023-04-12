Сябитова рассказала о своих доходах после закрытия "Давай поженимся"
Ведущая Роза Сябитова рассекретила свои доходы после закрытия программы "Давай поженимся"
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Телеведущая и сваха Роза Сябитова призналась в интервью "Леди Mail.ru", что ее доходы не упали после закрытия шоу "Давай поженимся".
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"Что касается моего финансового положения, оно из-за закрытия "Давай поженимся!" не пошатнулось. Многие каналы постоянно зовут меня на съемки. И я с радостью соглашаюсь. Может, это пафосно звучит, но все же скажу: для меня сейчас настал звездный час", – рассказала Сябитова.
Сваха также добавила, что надеется на возвращение знаменитого шоу в эфир Первого канала.
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"Я как оптимист по жизни не оставляю надежд, что программу не закрыли, и она еще вернется на экран, – подчеркнула она.
Роза Сябитова вела проект "Давай поженимся!" на Первом канале с его основания в 2008 году. В каждой передаче участнику устраивали встречу с тремя потенциальными избранниками, а затем помогали в выборе. При этом герои программы видели друг друга впервые.
Шоу перестало выходить в прошлом году после 14 лет вещания. В январе соведущая свахи Лариса Гузеева сообщила о закрытии передачи.