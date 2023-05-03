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Прокуратура Петербурга начала проверку после жестокого убийства школьницы - РИА Новости, 03.05.2023
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12:53 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/shkolnitsa-1869385710.html
Прокуратура Петербурга начала проверку после жестокого убийства школьницы
Прокуратура Петербурга начала проверку после жестокого убийства школьницы - РИА Новости, 03.05.2023
Прокуратура Петербурга начала проверку после жестокого убийства школьницы
Прокуратура оценит, насколько эффективно профильные службы работали с семьями подростков, которые подозреваются в жестоком убийстве знакомой школьницы в... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:53
2023-05-03T12:53
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
приморский район
школа
дети
убийство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Прокуратура оценит, насколько эффективно профильные службы работали с семьями подростков, которые подозреваются в жестоком убийстве знакомой школьницы в Санкт-Петербурге, сообщило городское надзорное ведомство. Городской главк СК РФ информировал в среду о задержании 16-летнего подростка и его 15-летней подруги по подозрению в убийстве знакомой семиклассницы "без какого-либо мотива для собственного самоутверждения". Соучастники заранее выкопали импровизированную могилу в лесу у поселка Парголово и 30 апреля пригласили девочку якобы на пикник, юноша забил ее молотком, затем тело закопали, заявляли следователи. "Прокуратура Приморского района… Санкт-Петербурга организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по сообщению об обнаружении трупа 13-летней школьницы", - говорится в сообщении. Отмечается, что надзорное ведомство оценит работу уполномоченных органов "в части своевременности выявления семейного неблагополучия, проведения профилактической работы и устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления". По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Надзорное ведомство также поставило на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве девочки. Как информировало городское следственное управление, 16-летний юноша дал признательные показания и показал место, где было обнаружено тело убитой школьницы.
https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869363770.html
https://ria.ru/20230427/info-1868173434.html
санкт-петербург
россия
приморский район
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), приморский район, школа, дети, убийство
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Приморский район, Школа, Дети, Убийство
Прокуратура Петербурга начала проверку после жестокого убийства школьницы

Прокуратура Петербурга проверит работу с семьями подростков, жестоко убивших школьницу

© РИА Новости / Игорь РуссакЗдание прокуратуры Санкт-Петербурга
Здание прокуратуры Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
Здание прокуратуры Санкт-Петербурга. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Прокуратура оценит, насколько эффективно профильные службы работали с семьями подростков, которые подозреваются в жестоком убийстве знакомой школьницы в Санкт-Петербурге, сообщило городское надзорное ведомство.
Городской главк СК РФ информировал в среду о задержании 16-летнего подростка и его 15-летней подруги по подозрению в убийстве знакомой семиклассницы "без какого-либо мотива для собственного самоутверждения". Соучастники заранее выкопали импровизированную могилу в лесу у поселка Парголово и 30 апреля пригласили девочку якобы на пикник, юноша забил ее молотком, затем тело закопали, заявляли следователи.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Источник рассказал подробности об убийстве школьницы в Петербурге
Вчера, 11:57
"Прокуратура Приморского района… Санкт-Петербурга организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по сообщению об обнаружении трупа 13-летней школьницы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что надзорное ведомство оценит работу уполномоченных органов "в части своевременности выявления семейного неблагополучия, проведения профилактической работы и устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления". По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Надзорное ведомство также поставило на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве девочки.
Как информировало городское следственное управление, 16-летний юноша дал признательные показания и показал место, где было обнаружено тело убитой школьницы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
В Оренбургской области проверяют информацию о школьнице, обезглавившей кота
27 апреля, 15:52
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Приморский районШколаДетиУбийство
 
 
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