https://ria.ru/20230503/shkolnitsa-1869385710.html
Прокуратура Петербурга начала проверку после жестокого убийства школьницы
Прокуратура Петербурга начала проверку после жестокого убийства школьницы - РИА Новости, 03.05.2023
Прокуратура Петербурга начала проверку после жестокого убийства школьницы
Прокуратура оценит, насколько эффективно профильные службы работали с семьями подростков, которые подозреваются в жестоком убийстве знакомой школьницы в... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:53
2023-05-03T12:53
2023-05-03T12:53
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
приморский район
школа
дети
убийство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Прокуратура оценит, насколько эффективно профильные службы работали с семьями подростков, которые подозреваются в жестоком убийстве знакомой школьницы в Санкт-Петербурге, сообщило городское надзорное ведомство. Городской главк СК РФ информировал в среду о задержании 16-летнего подростка и его 15-летней подруги по подозрению в убийстве знакомой семиклассницы "без какого-либо мотива для собственного самоутверждения". Соучастники заранее выкопали импровизированную могилу в лесу у поселка Парголово и 30 апреля пригласили девочку якобы на пикник, юноша забил ее молотком, затем тело закопали, заявляли следователи. "Прокуратура Приморского района… Санкт-Петербурга организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по сообщению об обнаружении трупа 13-летней школьницы", - говорится в сообщении. Отмечается, что надзорное ведомство оценит работу уполномоченных органов "в части своевременности выявления семейного неблагополучия, проведения профилактической работы и устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления". По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Надзорное ведомство также поставило на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве девочки. Как информировало городское следственное управление, 16-летний юноша дал признательные показания и показал место, где было обнаружено тело убитой школьницы.
https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869363770.html
https://ria.ru/20230427/info-1868173434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), приморский район, школа, дети, убийство
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Приморский район, Школа, Дети, Убийство
Прокуратура Петербурга начала проверку после жестокого убийства школьницы
Прокуратура Петербурга проверит работу с семьями подростков, жестоко убивших школьницу