https://ria.ru/20230503/shkolnitsa-1869385710.html

Прокуратура Петербурга начала проверку после жестокого убийства школьницы

Прокуратура Петербурга начала проверку после жестокого убийства школьницы - РИА Новости, 03.05.2023

Прокуратура Петербурга начала проверку после жестокого убийства школьницы

Прокуратура оценит, насколько эффективно профильные службы работали с семьями подростков, которые подозреваются в жестоком убийстве знакомой школьницы в... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T12:53

2023-05-03T12:53

2023-05-03T12:53

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

приморский район

школа

дети

убийство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93211/95/932119596_0:70:978:620_1920x0_80_0_0_5443ac6c3121d9aac609c6aa7bab139c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Прокуратура оценит, насколько эффективно профильные службы работали с семьями подростков, которые подозреваются в жестоком убийстве знакомой школьницы в Санкт-Петербурге, сообщило городское надзорное ведомство. Городской главк СК РФ информировал в среду о задержании 16-летнего подростка и его 15-летней подруги по подозрению в убийстве знакомой семиклассницы "без какого-либо мотива для собственного самоутверждения". Соучастники заранее выкопали импровизированную могилу в лесу у поселка Парголово и 30 апреля пригласили девочку якобы на пикник, юноша забил ее молотком, затем тело закопали, заявляли следователи. "Прокуратура Приморского района… Санкт-Петербурга организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по сообщению об обнаружении трупа 13-летней школьницы", - говорится в сообщении. Отмечается, что надзорное ведомство оценит работу уполномоченных органов "в части своевременности выявления семейного неблагополучия, проведения профилактической работы и устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления". По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Надзорное ведомство также поставило на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве девочки. Как информировало городское следственное управление, 16-летний юноша дал признательные показания и показал место, где было обнаружено тело убитой школьницы.

https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869363770.html

https://ria.ru/20230427/info-1868173434.html

санкт-петербург

россия

приморский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), приморский район, школа, дети, убийство