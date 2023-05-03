https://ria.ru/20230503/sher-1869201512.html
Певица Шер рассталась с бойфрендом, которого старше почти на 40 лет
Певица Шер рассталась с бойфрендом, которого старше почти на 40 лет - РИА Новости, 03.05.2023
Певица Шер рассталась с бойфрендом, которого старше почти на 40 лет
Певица Шер (Шерилин Саркисян), которой 20 мая исполнится 77 лет, рассталась с 37-летним продюсером Александром Эдвардсом, сообщает TMZ. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T01:27
2023-05-03T01:27
2023-05-03T01:27
шоубиз
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Певица Шер (Шерилин Саркисян), которой 20 мая исполнится 77 лет, рассталась с 37-летним продюсером Александром Эдвардсом, сообщает TMZ.По данным источника, знаменитости разошлись две недели назад, но не объявили публично о случившемся. Причину разрыва тоже не раскрывают.В декабре Шер опубликовала фотографию кольца, которое ей подарил Эдвардс, чем спровоцировала слухи о помолвке. Однако, как отметил инсайдер, знаменитости не собирались жениться. Шер и Эдвардс познакомилась в сентябре на Неделе моды в Париже. Спустя два месяца они рассекретили свои отношения. Продюсер признавался, что ему удалось наладить общение со взрослыми сыновьями избранницы Чезом Боно и Элайджей Блю Оллманом. Несмотря на это, многие поклонники Шер неоднократно обвиняли ее друга в неискренности. Они призывали звезду быть осторожнее с молодым избранником. Сама артистка при этом уверяла, что счастлива.
https://ria.ru/20230425/guf-1867606529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шер, знаменитости, отношения, любовь, сша
Шоубиз, Шер, Знаменитости, отношения, Любовь, США
Певица Шер рассталась с бойфрендом, которого старше почти на 40 лет
Певица Шер рассталась с 37-летним продюсером Александром Эдвардсом