https://ria.ru/20221226/sher-1841348640.html
Шер спровоцировала слухи о помолвке с 36-летним возлюбленным
Шер спровоцировала слухи о помолвке с 36-летним возлюбленным - РИА Новости, 26.12.2022
Шер спровоцировала слухи о помолвке с 36-летним возлюбленным
Певица Шер спровоцировала слухи о помолвке с молодым избранником Александром Эдвардсом. Причиной послужила публикация фотографии кольца с бриллиантом. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:52
2022-12-26T12:52
2022-12-26T12:52
шоубиз
шер
отношения
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Певица Шер спровоцировала слухи о помолвке с молодым избранником Александром Эдвардсом. Причиной послужила публикация фотографии кольца с бриллиантом. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новость. Одни восприняли фотографию как сообщение о помолвке. Другие обвинили возлюбленного певицы в неискренности. В ноябре исполнительница подтвердила отношения с продюсером. Звезда старше избранника на 40 лет. Знаменитости познакомились в сентябре на Неделе моды в Париже. Позже пару заметили в голливудском ресторане Craig`s.В прошлом году бывшая возлюбленная Эдвардса, американская актриса Эмбер Роуз, обвинила его в многочисленных изменах. По словам артистки, предательство продюсера послужило причиной разрыва их отношений. Ранее Татьяна Буланова сообщила о помолвке с молодым бизнесменом Валерием Рудневым. Жених певицы моложе ее на 19 лет.
https://ria.ru/20221214/volochkova-1838530834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шер, отношения
Шер спровоцировала слухи о помолвке с 36-летним возлюбленным
Шер спровоцировала слухи о помолвке с 36-летним возлюбленным Александром Эдвардсом
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Певица Шер спровоцировала слухи о помолвке с молодым избранником Александром Эдвардсом. Причиной послужила публикация фотографии кольца с бриллиантом.
"Нет слов, Александр", – подписала
снимок звезда в своем Twitter.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новость. Одни восприняли фотографию как сообщение о помолвке.
"Он сделал тебе предложение?", "Будь счастлива!", "Вижу в этом посте символ. Поздравляю!", "Миссис Эдвардс?" – отреагировали комментаторы.
Другие обвинили возлюбленного певицы в неискренности.
"Он использует тебя ради денег. Ты слепа, бедняжка Шер!", "Он может сделать тебе больно. Будь осторожна!", "Не делай этого!", – написали поклонники артистки.
В ноябре исполнительница подтвердила
отношения с продюсером. Звезда старше избранника на 40 лет.
Знаменитости познакомились в сентябре на Неделе моды в Париже. Позже пару заметили в голливудском ресторане Craig`s.
В прошлом году бывшая возлюбленная Эдвардса, американская актриса Эмбер Роуз, обвинила его в многочисленных изменах. По словам артистки, предательство продюсера послужило причиной разрыва их отношений.
Ранее Татьяна Буланова сообщила
о помолвке с молодым бизнесменом Валерием Рудневым. Жених певицы моложе ее на 19 лет.