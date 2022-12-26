https://ria.ru/20221226/sher-1841348640.html

Шер спровоцировала слухи о помолвке с 36-летним возлюбленным

Шер спровоцировала слухи о помолвке с 36-летним возлюбленным - РИА Новости, 26.12.2022

Шер спровоцировала слухи о помолвке с 36-летним возлюбленным

Певица Шер спровоцировала слухи о помолвке с молодым избранником Александром Эдвардсом. Причиной послужила публикация фотографии кольца с бриллиантом. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:52

2022-12-26T12:52

2022-12-26T12:52

шоубиз

шер

отношения

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Певица Шер спровоцировала слухи о помолвке с молодым избранником Александром Эдвардсом. Причиной послужила публикация фотографии кольца с бриллиантом. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новость. Одни восприняли фотографию как сообщение о помолвке. Другие обвинили возлюбленного певицы в неискренности. В ноябре исполнительница подтвердила отношения с продюсером. Звезда старше избранника на 40 лет. Знаменитости познакомились в сентябре на Неделе моды в Париже. Позже пару заметили в голливудском ресторане Craig`s.В прошлом году бывшая возлюбленная Эдвардса, американская актриса Эмбер Роуз, обвинила его в многочисленных изменах. По словам артистки, предательство продюсера послужило причиной разрыва их отношений. Ранее Татьяна Буланова сообщила о помолвке с молодым бизнесменом Валерием Рудневым. Жених певицы моложе ее на 19 лет.

https://ria.ru/20221214/volochkova-1838530834.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шер, отношения