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Шер спровоцировала слухи о помолвке с 36-летним возлюбленным - РИА Новости, 26.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221226/sher-1841348640.html
Шер спровоцировала слухи о помолвке с 36-летним возлюбленным
Шер спровоцировала слухи о помолвке с 36-летним возлюбленным - РИА Новости, 26.12.2022
Шер спровоцировала слухи о помолвке с 36-летним возлюбленным
Певица Шер спровоцировала слухи о помолвке с молодым избранником Александром Эдвардсом. Причиной послужила публикация фотографии кольца с бриллиантом. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:52
2022-12-26T12:52
шоубиз
шер
отношения
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Певица Шер спровоцировала слухи о помолвке с молодым избранником Александром Эдвардсом. Причиной послужила публикация фотографии кольца с бриллиантом. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новость. Одни восприняли фотографию как сообщение о помолвке. Другие обвинили возлюбленного певицы в неискренности. В ноябре исполнительница подтвердила отношения с продюсером. Звезда старше избранника на 40 лет. Знаменитости познакомились в сентябре на Неделе моды в Париже. Позже пару заметили в голливудском ресторане Craig`s.В прошлом году бывшая возлюбленная Эдвардса, американская актриса Эмбер Роуз, обвинила его в многочисленных изменах. По словам артистки, предательство продюсера послужило причиной разрыва их отношений. Ранее Татьяна Буланова сообщила о помолвке с молодым бизнесменом Валерием Рудневым. Жених певицы моложе ее на 19 лет.
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Александра Липатова
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шер, отношения
Шоубиз, Шер, отношения
12:52 26.12.2022
 
Шер спровоцировала слухи о помолвке с 36-летним возлюбленным

Шер спровоцировала слухи о помолвке с 36-летним возлюбленным Александром Эдвардсом

© Фото : Pirelli Calendar by Bryan AdamsШер в календаре Pirelli-2022 "В дороге". Май
Шер в календаре Pirelli-2022 В дороге. Май - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : Pirelli Calendar by Bryan Adams
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Певица Шер спровоцировала слухи о помолвке с молодым избранником Александром Эдвардсом. Причиной послужила публикация фотографии кольца с бриллиантом.
Фотография кольца, опубликованная в певицей Шер в социальной сети
Фотография кольца, опубликованная в певицей Шер в социальной сети
Фотография кольца, опубликованная в певицей Шер в социальной сети
"Нет слов, Александр", – подписала снимок звезда в своем Twitter.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новость. Одни восприняли фотографию как сообщение о помолвке.

"Он сделал тебе предложение?", "Будь счастлива!", "Вижу в этом посте символ. Поздравляю!", "Миссис Эдвардс?" – отреагировали комментаторы.

Другие обвинили возлюбленного певицы в неискренности.
"Он использует тебя ради денег. Ты слепа, бедняжка Шер!", "Он может сделать тебе больно. Будь осторожна!", "Не делай этого!", – написали поклонники артистки.
В ноябре исполнительница подтвердила отношения с продюсером. Звезда старше избранника на 40 лет.
Знаменитости познакомились в сентябре на Неделе моды в Париже. Позже пару заметили в голливудском ресторане Craig`s.
В прошлом году бывшая возлюбленная Эдвардса, американская актриса Эмбер Роуз, обвинила его в многочисленных изменах. По словам артистки, предательство продюсера послужило причиной разрыва их отношений.
Ранее Татьяна Буланова сообщила о помолвке с молодым бизнесменом Валерием Рудневым. Жених певицы моложе ее на 19 лет.
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