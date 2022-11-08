https://ria.ru/20221108/sher-1829941871.html

"Счастливы вместе": Шер подтвердила отношения с 36-летним продюсером

"Счастливы вместе": Шер подтвердила отношения с 36-летним продюсером - РИА Новости, 08.11.2022

"Счастливы вместе": Шер подтвердила отношения с 36-летним продюсером

76-летняя певица Шер подтвердила отношения с 36-летним музыкальным продюсером Александром Эдвардсом. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:51

2022-11-08T13:51

2022-11-08T13:51

шоубиз

шер

отношения

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. 76-летняя певица Шер подтвердила отношения с 36-летним музыкальным продюсером Александром Эдвардсом.На вопрос подписчика о новом романе знаменитость ответила тремя смайликами с сердечками. Пара познакомилась на Неделе моды в Париже в сентябре. Впервые СМИ заметили влюбленных второго ноября в голливудском ресторане Craig`s. Они держались за руки, сообщил HollywoodLife. В прошлом году Эдвардс расстался с американской актрисой Эмбер Роуз. По словам артистки, причиной разрыва послужили многочисленные измены партнера. Она сообщила об этом в своей соцсети. Ранее Наталия Гулькина раскрыла детали отношений с молодым бодибилдером Рамзесом Тлякодуговым. Она пожаловалась на отсутствие возможности часто видеться с возлюбленным из-за плотного гастрольного графика.

https://ria.ru/20221028/sheyk-1827597471.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шер, отношения