https://ria.ru/20221108/sher-1829941871.html
"Счастливы вместе": Шер подтвердила отношения с 36-летним продюсером
"Счастливы вместе": Шер подтвердила отношения с 36-летним продюсером - РИА Новости, 08.11.2022
"Счастливы вместе": Шер подтвердила отношения с 36-летним продюсером
76-летняя певица Шер подтвердила отношения с 36-летним музыкальным продюсером Александром Эдвардсом. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:51
2022-11-08T13:51
2022-11-08T13:51
шоубиз
шер
отношения
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. 76-летняя певица Шер подтвердила отношения с 36-летним музыкальным продюсером Александром Эдвардсом.На вопрос подписчика о новом романе знаменитость ответила тремя смайликами с сердечками. Пара познакомилась на Неделе моды в Париже в сентябре. Впервые СМИ заметили влюбленных второго ноября в голливудском ресторане Craig`s. Они держались за руки, сообщил HollywoodLife. В прошлом году Эдвардс расстался с американской актрисой Эмбер Роуз. По словам артистки, причиной разрыва послужили многочисленные измены партнера. Она сообщила об этом в своей соцсети. Ранее Наталия Гулькина раскрыла детали отношений с молодым бодибилдером Рамзесом Тлякодуговым. Она пожаловалась на отсутствие возможности часто видеться с возлюбленным из-за плотного гастрольного графика.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шер, отношения
"Счастливы вместе": Шер подтвердила отношения с 36-летним продюсером
Шер подтвердила отношения с 36-летним продюсером Александром Эдвардсом
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. 76-летняя певица Шер подтвердила отношения с 36-летним музыкальным продюсером Александром Эдвардсом.
"Я не собираюсь защищать наши чувства от нападок. Хейтеры продолжат нападать. Им нет дела до того, что мы счастливы и никому не мешаем", – поделилась артистка в своем Twitter-аккаунте.
На вопрос подписчика о новом романе знаменитость ответила тремя смайликами с сердечками.
Пара познакомилась на Неделе моды в Париже в сентябре. Впервые СМИ заметили влюбленных второго ноября в голливудском ресторане Craig`s. Они держались за руки, сообщил
HollywoodLife.
В прошлом году Эдвардс расстался с американской актрисой Эмбер Роуз. По словам артистки, причиной разрыва послужили многочисленные измены партнера. Она сообщила об этом в своей соцсети.
Ранее Наталия Гулькина раскрыла
детали отношений с молодым бодибилдером Рамзесом Тлякодуговым. Она пожаловалась на отсутствие возможности часто видеться с возлюбленным из-за плотного гастрольного графика.