Рейтинг@Mail.ru
"Счастливы вместе": Шер подтвердила отношения с 36-летним продюсером - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221108/sher-1829941871.html
"Счастливы вместе": Шер подтвердила отношения с 36-летним продюсером
"Счастливы вместе": Шер подтвердила отношения с 36-летним продюсером - РИА Новости, 08.11.2022
"Счастливы вместе": Шер подтвердила отношения с 36-летним продюсером
76-летняя певица Шер подтвердила отношения с 36-летним музыкальным продюсером Александром Эдвардсом. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:51
2022-11-08T13:51
шоубиз
шер
отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761337249_0:203:2087:1377_1920x0_80_0_0_d0efd189638fe4b57ebe7d69c84db88a.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. 76-летняя певица Шер подтвердила отношения с 36-летним музыкальным продюсером Александром Эдвардсом.На вопрос подписчика о новом романе знаменитость ответила тремя смайликами с сердечками. Пара познакомилась на Неделе моды в Париже в сентябре. Впервые СМИ заметили влюбленных второго ноября в голливудском ресторане Craig`s. Они держались за руки, сообщил HollywoodLife. В прошлом году Эдвардс расстался с американской актрисой Эмбер Роуз. По словам артистки, причиной разрыва послужили многочисленные измены партнера. Она сообщила об этом в своей соцсети. Ранее Наталия Гулькина раскрыла детали отношений с молодым бодибилдером Рамзесом Тлякодуговым. Она пожаловалась на отсутствие возможности часто видеться с возлюбленным из-за плотного гастрольного графика.
https://ria.ru/20221028/sheyk-1827597471.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761337249_0:186:2087:1751_1920x0_80_0_0_d89ad4a26366686da74f1fe1987762fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шер, отношения
Шоубиз, Шер, отношения
13:51 08.11.2022
 
"Счастливы вместе": Шер подтвердила отношения с 36-летним продюсером

Шер подтвердила отношения с 36-летним продюсером Александром Эдвардсом

© Фото : Pirelli Calendar by Bryan AdamsШер в календаре Pirelli-2022 "В дороге". Май
Шер в календаре Pirelli-2022 В дороге. Май - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : Pirelli Calendar by Bryan Adams
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. 76-летняя певица Шер подтвердила отношения с 36-летним музыкальным продюсером Александром Эдвардсом.

"Я не собираюсь защищать наши чувства от нападок. Хейтеры продолжат нападать. Им нет дела до того, что мы счастливы и никому не мешаем", – поделилась артистка в своем Twitter-аккаунте.

На вопрос подписчика о новом романе знаменитость ответила тремя смайликами с сердечками.
Пара познакомилась на Неделе моды в Париже в сентябре. Впервые СМИ заметили влюбленных второго ноября в голливудском ресторане Craig`s. Они держались за руки, сообщил HollywoodLife.
В прошлом году Эдвардс расстался с американской актрисой Эмбер Роуз. По словам артистки, причиной разрыва послужили многочисленные измены партнера. Она сообщила об этом в своей соцсети.
Ранее Наталия Гулькина раскрыла детали отношений с молодым бодибилдером Рамзесом Тлякодуговым. Она пожаловалась на отсутствие возможности часто видеться с возлюбленным из-за плотного гастрольного графика.
Ирина Шейк и Брэдли Купер - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 17:46Шоубиз
Ирина Шейк и Бредли Купер спровоцировали слухи о воссоединении
 
ШоубизШеротношения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала