Наталия Гулькина раскрыла детали отношений с молодым бодибилдером
Наталия Гулькина рассказала об отношениях с молодым бодибилдером Рамзесом Тлякодуговым
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Экс-участница группы "Мираж" Наталия Гулькина раскрыла детали отношений с молодым бодибилдером Рамзесом Тлякодуговым. Она поделилась информацией в интервью Пятому каналу.
"Когда он заходит в помещение, все женщины на него обращают внимание. Потому что это человек-гора, скала. И он еще внешне красивый", – рассказала певица.
Влюбленные познакомились на съемках клипа артистки. Они исполняли роль пары. После совместного проекта спортсмен и исполнительница продолжили общение. Избранник звезды моложе ее на 13 лет.
Однако недавно знаменитость призналась, что хочет переснять видео с другим мужчиной.
"Я решила поменять молодого мужа на старого и буду снимать на эту же песню "Я просто женщина" абсолютно новый клип с другим мужчиной", – заявила Гулькина.
Решение артистки спровоцировало слухи о возможном расставании певицы с Рамзесом. Но исполнительница опровергла их и пожаловалась на отсутствие возможности часто видеться с возлюбленным.
"Очень много у меня гастролей. Я постоянно уезжаю, и мы в основном на переписке, на телефоне", – добавила певица.
Ранее Гулькина рассказала о домогательствах продюсера "Миража". По словам знаменитости, ее выгнали из группы за отказ вступить в отношения.
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