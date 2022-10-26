https://ria.ru/20221026/gulkina-1826875615.html

Наталия Гулькина раскрыла детали отношений с молодым бодибилдером

Наталия Гулькина раскрыла детали отношений с молодым бодибилдером - РИА Новости, 26.10.2022

Наталия Гулькина раскрыла детали отношений с молодым бодибилдером

Экс-участница группы "Мираж" Наталия Гулькина раскрыла детали отношений с молодым бодибилдером Рамзесом Тлякодуговым. Она поделилась информацией в интервью... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:20

2022-10-26T15:20

2022-10-26T15:20

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Экс-участница группы "Мираж" Наталия Гулькина раскрыла детали отношений с молодым бодибилдером Рамзесом Тлякодуговым. Она поделилась информацией в интервью Пятому каналу. Влюбленные познакомились на съемках клипа артистки. Они исполняли роль пары. После совместного проекта спортсмен и исполнительница продолжили общение. Избранник звезды моложе ее на 13 лет. Однако недавно знаменитость призналась, что хочет переснять видео с другим мужчиной. Решение артистки спровоцировало слухи о возможном расставании певицы с Рамзесом. Но исполнительница опровергла их и пожаловалась на отсутствие возможности часто видеться с возлюбленным. Ранее Гулькина рассказала о домогательствах продюсера "Миража". По словам знаменитости, ее выгнали из группы за отказ вступить в отношения.

https://ria.ru/20221019/savicheva-1825188334.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

отношения, знаменитости, музыка