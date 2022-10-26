Рейтинг@Mail.ru
Наталия Гулькина раскрыла детали отношений с молодым бодибилдером - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221026/gulkina-1826875615.html
Наталия Гулькина раскрыла детали отношений с молодым бодибилдером
Наталия Гулькина раскрыла детали отношений с молодым бодибилдером - РИА Новости, 26.10.2022
Наталия Гулькина раскрыла детали отношений с молодым бодибилдером
Экс-участница группы "Мираж" Наталия Гулькина раскрыла детали отношений с молодым бодибилдером Рамзесом Тлякодуговым. Она поделилась информацией в интервью... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:20
2022-10-26T15:20
шоубиз
отношения
знаменитости
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39685/08/396850800_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_7d4e2643552b0b28518a409dba735917.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Экс-участница группы "Мираж" Наталия Гулькина раскрыла детали отношений с молодым бодибилдером Рамзесом Тлякодуговым. Она поделилась информацией в интервью Пятому каналу. Влюбленные познакомились на съемках клипа артистки. Они исполняли роль пары. После совместного проекта спортсмен и исполнительница продолжили общение. Избранник звезды моложе ее на 13 лет. Однако недавно знаменитость призналась, что хочет переснять видео с другим мужчиной. Решение артистки спровоцировало слухи о возможном расставании певицы с Рамзесом. Но исполнительница опровергла их и пожаловалась на отсутствие возможности часто видеться с возлюбленным. Ранее Гулькина рассказала о домогательствах продюсера "Миража". По словам знаменитости, ее выгнали из группы за отказ вступить в отношения.
https://ria.ru/20221019/savicheva-1825188334.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39685/08/396850800_58:0:2725:2000_1920x0_80_0_0_fbc5581169f19f47122aa6b39033773d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
отношения, знаменитости, музыка
Шоубиз, отношения, Знаменитости, Музыка
15:20 26.10.2022
 
Наталия Гулькина раскрыла детали отношений с молодым бодибилдером

Наталия Гулькина рассказала об отношениях с молодым бодибилдером Рамзесом Тлякодуговым

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПевица Наталья Гулькина в своей квартире
Певица Наталья Гулькина в своей квартире - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Экс-участница группы "Мираж" Наталия Гулькина раскрыла детали отношений с молодым бодибилдером Рамзесом Тлякодуговым. Она поделилась информацией в интервью Пятому каналу.

"Когда он заходит в помещение, все женщины на него обращают внимание. Потому что это человек-гора, скала. И он еще внешне красивый", – рассказала певица.

Влюбленные познакомились на съемках клипа артистки. Они исполняли роль пары. После совместного проекта спортсмен и исполнительница продолжили общение. Избранник звезды моложе ее на 13 лет.
Однако недавно знаменитость призналась, что хочет переснять видео с другим мужчиной.

"Я решила поменять молодого мужа на старого и буду снимать на эту же песню "Я просто женщина" абсолютно новый клип с другим мужчиной", – заявила Гулькина.

Решение артистки спровоцировало слухи о возможном расставании певицы с Рамзесом. Но исполнительница опровергла их и пожаловалась на отсутствие возможности часто видеться с возлюбленным.

"Очень много у меня гастролей. Я постоянно уезжаю, и мы в основном на переписке, на телефоне", – добавила певица.

Ранее Гулькина рассказала о домогательствах продюсера "Миража". По словам знаменитости, ее выгнали из группы за отказ вступить в отношения.
Певица Юлия Савичева - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 18:35Шоубиз
Савичева рассказала о сложностях в отношениях с мужем
 
ШоубизотношенияЗнаменитостиМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала