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"Меня выперли": Гулькина рассказала о домогательствах продюсера "Миража"
"Меня выперли": Гулькина рассказала о домогательствах продюсера "Миража" - РИА Новости, 10.09.2021
"Меня выперли": Гулькина рассказала о домогательствах продюсера "Миража"
Певица Наталья Гулькина в интервью Елене Ханге рассказала о домогательствах продюсера "Миража". За отказ вступить в отношения ее выгнали из группы. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T18:57
2021-09-10T18:57
2021-09-10T18:57
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Певица Наталья Гулькина в интервью Елене Ханге рассказала о домогательствах продюсера "Миража". За отказ вступить в отношения ее выгнали из группы.Это произошло в 2004 году, когда вместе с Маргаритой Суханкиной Наталья решила возродить популярный коллектив.Первый раз певица ушла из группы тоже по воле продюсера – это было в конце 1980-х. Тогда, по ее словам, она, наоборот, не вызвала у него никаких нежных чувств."Наверное, я была не во вкусе кого-то. У всех были отношения в коллективе, у меня – нет, и поэтому я была самой низкооплачиваемой", – отметила артистка.Ранее певица Валерия рассказала о непристойных предложениях во время гастролей.
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знаменитости, елена ханга
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
Певица Наталья Гулькина в интервью Елене Ханге рассказала
о домогательствах продюсера "Миража". За отказ вступить в отношения ее выгнали из группы.
Это произошло в 2004 году, когда вместе с Маргаритой Суханкиной Наталья решила возродить популярный коллектив.
"Продюсер стал ко мне проявлять нездоровый интерес. И тут я поняла, что можно много советов давать, но, когда дело касается тебя, ты понимаешь, что это не твое. Я тогда думала: "Не хочу, и вообще, я уже состоявшийся артист и взрослый человек". Я не пошла на этот шаг. И что вы думаете? И меня выперли опять. И опять я не солистка "Миража", – со смехом рассказала Гулькина.
Первый раз певица ушла из группы тоже по воле продюсера – это было в конце 1980-х. Тогда, по ее словам, она, наоборот, не вызвала у него никаких нежных чувств.
"Наверное, я была не во вкусе кого-то. У всех были отношения в коллективе, у меня – нет, и поэтому я была самой низкооплачиваемой", – отметила артистка.
Ранее певица Валерия рассказала
о непристойных предложениях во время гастролей.