https://ria.ru/20210910/gulkina-1749589063.html

"Меня выперли": Гулькина рассказала о домогательствах продюсера "Миража"

"Меня выперли": Гулькина рассказала о домогательствах продюсера "Миража" - РИА Новости, 10.09.2021

"Меня выперли": Гулькина рассказала о домогательствах продюсера "Миража"

Певица Наталья Гулькина в интервью Елене Ханге рассказала о домогательствах продюсера "Миража". За отказ вступить в отношения ее выгнали из группы. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T18:57

2021-09-10T18:57

2021-09-10T18:57

шоубиз

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елена ханга

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Певица Наталья Гулькина в интервью Елене Ханге рассказала о домогательствах продюсера "Миража". За отказ вступить в отношения ее выгнали из группы.Это произошло в 2004 году, когда вместе с Маргаритой Суханкиной Наталья решила возродить популярный коллектив.Первый раз певица ушла из группы тоже по воле продюсера – это было в конце 1980-х. Тогда, по ее словам, она, наоборот, не вызвала у него никаких нежных чувств."Наверное, я была не во вкусе кого-то. У всех были отношения в коллективе, у меня – нет, и поэтому я была самой низкооплачиваемой", – отметила артистка.Ранее певица Валерия рассказала о непристойных предложениях во время гастролей.

https://ria.ru/20210623/mirazh-1738139219.html

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2021

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знаменитости, елена ханга