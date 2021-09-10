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"Бывало": Валерия рассказала о непристойных предложениях на гастролях
"Бывало": Валерия рассказала о непристойных предложениях на гастролях - РИА Новости, 10.09.2021
"Бывало": Валерия рассказала о непристойных предложениях на гастролях
Певица Валерия в интервью каналу "Ковальский" рассказала о непристойных предложениях на гастролях. Артистка призналась, что такое "бывало". РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T15:11
2021-09-10T15:11
2021-09-10T15:12
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Певица Валерия в интервью каналу "Ковальский" рассказала о непристойных предложениях на гастролях. Артистка призналась, что такое "бывало".Она отметила, что, скорее всего, причина такого поведения в алкоголе. Не так давно Валерия стала бабушкой – малышка Селин родилась 1 января 2021 года. Внучке уже завели отдельный аккаунт в Instagram.
https://ria.ru/20210712/valeriya-1740911183.html
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валерия (алла перфилова), знаменитости, отношения