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Шоубиз
https://ria.ru/20210910/valeriya-1749522622.html
"Бывало": Валерия рассказала о непристойных предложениях на гастролях
"Бывало": Валерия рассказала о непристойных предложениях на гастролях - РИА Новости, 10.09.2021
"Бывало": Валерия рассказала о непристойных предложениях на гастролях
Певица Валерия в интервью каналу "Ковальский" рассказала о непристойных предложениях на гастролях. Артистка призналась, что такое "бывало". РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T15:11
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шоубиз
валерия (алла перфилова)
знаменитости
отношения
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Певица Валерия в интервью каналу "Ковальский" рассказала о непристойных предложениях на гастролях. Артистка призналась, что такое "бывало".Она отметила, что, скорее всего, причина такого поведения в алкоголе. Не так давно Валерия стала бабушкой – малышка Селин родилась 1 января 2021 года. Внучке уже завели отдельный аккаунт в Instagram.
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валерия (алла перфилова), знаменитости, отношения
15:11 10.09.2021 (обновлено: 15:12 10.09.2021)
 

"Бывало": Валерия рассказала о непристойных предложениях на гастролях

© КовальскийКадр из программы на YouTube-канале Ковальский
Кадр из программы на YouTube-канале Ковальский
© Ковальский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Певица Валерия в интервью каналу "Ковальский" рассказала о непристойных предложениях на гастролях. Артистка призналась, что такое "бывало".

"Были попытки проникнуть в номер после того, как были отвергнуты всякие предложения "продолжить банкет" и так далее", – призналась Валерия.

Она отметила, что, скорее всего, причина такого поведения в алкоголе.
"Причем знают, что я замужняя! Ни секунды не была в свободном полете… ну, вот так вот бывает", – заключила звезда.
Не так давно Валерия стала бабушкой – малышка Селин родилась 1 января 2021 года. Внучке уже завели отдельный аккаунт в Instagram.
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12 июля, 13:23Шоубиз
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ШоубизВалерия (Алла Перфилова)Знаменитостиотношения
 
 
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