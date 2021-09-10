https://ria.ru/20210910/valeriya-1749522622.html

"Бывало": Валерия рассказала о непристойных предложениях на гастролях

"Бывало": Валерия рассказала о непристойных предложениях на гастролях - РИА Новости, 10.09.2021

"Бывало": Валерия рассказала о непристойных предложениях на гастролях

Певица Валерия в интервью каналу "Ковальский" рассказала о непристойных предложениях на гастролях. Артистка призналась, что такое "бывало". РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T15:11

2021-09-10T15:11

2021-09-10T15:12

шоубиз

валерия (алла перфилова)

знаменитости

отношения

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Певица Валерия в интервью каналу "Ковальский" рассказала о непристойных предложениях на гастролях. Артистка призналась, что такое "бывало".Она отметила, что, скорее всего, причина такого поведения в алкоголе. Не так давно Валерия стала бабушкой – малышка Селин родилась 1 января 2021 года. Внучке уже завели отдельный аккаунт в Instagram.

https://ria.ru/20210712/valeriya-1740911183.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерия (алла перфилова), знаменитости, отношения