https://ria.ru/20230503/instasamka-1869395868.html

Блогер Инстасамка покинула Россию после сообщений о блокировке счетов

Блогер Инстасамка покинула Россию после сообщений о блокировке счетов - РИА Новости, 03.05.2023

Блогер Инстасамка покинула Россию после сообщений о блокировке счетов

Блогер и рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) рассказала подписчикам на своей странице в соцсети о том, что улетела в Дубай. Она покинула Россию после РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:38

2023-05-03T18:38

2023-05-03T18:38

шоубиз

инстасамка (дарья зотеева)

дубай

россия

лига безопасного интернета

знаменитости

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Блогер и рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) рассказала подписчикам на своей странице в соцсети о том, что улетела в Дубай. Она покинула Россию после сообщений о блокировке ее банковских счетов. По данным СМИ, правоохранительные органы начали проверку блогеров-миллионников за уклонение от уплаты налогов, в том числе и Зотееву. Заблокировали ли у знаменитости счета, не сообщается. Сама исполнительница тоже не комментировала сообщения о случившемся. Ранее под проверки попали еще несколько известных блогеров: Артем и Валерия Чекалины, а также создательница "Марафона желаний" Елена Блиновская. Против супружеской пары возбудили два уголовных дела — о неуплате налогов на указанную сумму и об отмывании примерно половины из них. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.В уклонении от уплаты налогов обвинили также и Блиновскую, которая позже добровольно погасила задолженность по единому налоговому платежу. Сумма не уточняется.

https://ria.ru/20230502/borodina-1869122711.html

дубай

россия

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

инстасамка (дарья зотеева), дубай, россия, лига безопасного интернета, знаменитости, федеральная налоговая служба (фнс россии)