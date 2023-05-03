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Блогер Инстасамка покинула Россию после сообщений о блокировке счетов - РИА Новости, 03.05.2023
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Шоубиз
 
18:38 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/instasamka-1869395868.html
Блогер Инстасамка покинула Россию после сообщений о блокировке счетов
Блогер Инстасамка покинула Россию после сообщений о блокировке счетов - РИА Новости, 03.05.2023
Блогер Инстасамка покинула Россию после сообщений о блокировке счетов
Блогер и рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) рассказала подписчикам на своей странице в соцсети о том, что улетела в Дубай. Она покинула Россию после РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:38
2023-05-03T18:38
шоубиз
инстасамка (дарья зотеева)
дубай
россия
лига безопасного интернета
знаменитости
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Блогер и рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) рассказала подписчикам на своей странице в соцсети о том, что улетела в Дубай. Она покинула Россию после сообщений о блокировке ее банковских счетов. По данным СМИ, правоохранительные органы начали проверку блогеров-миллионников за уклонение от уплаты налогов, в том числе и Зотееву. Заблокировали ли у знаменитости счета, не сообщается. Сама исполнительница тоже не комментировала сообщения о случившемся. Ранее под проверки попали еще несколько известных блогеров: Артем и Валерия Чекалины, а также создательница "Марафона желаний" Елена Блиновская. Против супружеской пары возбудили два уголовных дела — о неуплате налогов на указанную сумму и об отмывании примерно половины из них. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.В уклонении от уплаты налогов обвинили также и Блиновскую, которая позже добровольно погасила задолженность по единому налоговому платежу. Сумма не уточняется.
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инстасамка (дарья зотеева), дубай, россия, лига безопасного интернета, знаменитости, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Шоубиз, Инстасамка (Дарья Зотеева), Дубай, Россия, Лига безопасного интернета, Знаменитости, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Блогер Инстасамка покинула Россию после сообщений о блокировке счетов

Блогер Инстасамка улетела в Дубай после сообщений о блокировке счетов в России

© @instasamkaПевица INSTASAMKA
Певица INSTASAMKA
© @instasamka
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Блогер и рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) рассказала подписчикам на своей странице в соцсети о том, что улетела в Дубай. Она покинула Россию после сообщений о блокировке ее банковских счетов.
Скриншот публикации Инстасамки в социальной сети
Скриншот публикации Инстасамки в социальной сети
Скриншот публикации Инстасамки в социальной сети
По данным СМИ, правоохранительные органы начали проверку блогеров-миллионников за уклонение от уплаты налогов, в том числе и Зотееву.
Заблокировали ли у знаменитости счета, не сообщается. Сама исполнительница тоже не комментировала сообщения о случившемся.
Ранее под проверки попали еще несколько известных блогеров: Артем и Валерия Чекалины, а также создательница "Марафона желаний" Елена Блиновская.
Против супружеской пары возбудили два уголовных дела — о неуплате налогов на указанную сумму и об отмывании примерно половины из них. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.
В уклонении от уплаты налогов обвинили также и Блиновскую, которая позже добровольно погасила задолженность по единому налоговому платежу. Сумма не уточняется.
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ШоубизИнстасамка (Дарья Зотеева)ДубайРоссияЛига безопасного интернетаЗнаменитостиФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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